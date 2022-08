Vladimír Ustyanovič: Šoky premiéra, nebo ,,Antipremiéra" Fialy

reklama

Čeští občané by měli vědět, určitě to mnozí ví, jak pomáhají ukrajinští oligarchové, dolaroví miliardáři a milionáři své vlasti. Ukrajinští miliardáři se totiž údajně uklidili do Monaka, kterému se ironicky přezdívá „prapor Monako”, Zdrojem této informace je Ukrajinská pravda.

Můžeme si pouze namlouvat, jak si namlouval Thomas Moore, autor díla Ostrov Utopia, že tito miliardáři podporují aktivity proti ruskému agresorovi. Položím akademickou otázku, proč tito lidé nepomůžou svým soukmenovcům v boji dodávkami léků, zdravotnického zařízení, inovacemi nemocnic atd.

Vraťme se zpátky do středoevropské kotliny a trochu tam dále na Balkán. Zodpovědná vláda, jejíž prioritou jsou občané, její země vyjednává osobně navýšení dodávek ropy a plynu. Toto je příklad maďarské vlády, která podruhé navýšila dodávky ropy a plynu za nejnižší ceny v Evropě. S podobným postupem pracovala rovněž srbská vláda a nyní poslední průlom provedla nová bulharská vláda sestavena prezidentem Rumenem Radevem. Nový bulharský ministr energetiky Rossen Hristov prý provedl rychlé kroky. Nechal zastavit výstavbu plynovodu do Řecka, přes který měli dovážet zkapalněný plyn. Poté zrušil kontrakty na dodávku plynu LNG, který se měl přes turecké a řecké přístavy přepravovat do Bulharska. Hlavním argument pro zrušení kontraktu uvedl: „ceny, které si Bulharsko nemůže dovolit.” Dodal, že dodávky ruského plynu do Bulharska jsou nevyhnutelné a požádal Rusko o pomoc v boji proti energetické chudobě v nadcházející zimě. Rumen Radev zaúkoloval novou vládu, aby se Bulharsko nezapojilo do konfliktu na Ukrajině. Bulharsko, jedna z dalších vlád, která nechce zlikvidovat svou ekonomiku a předat ji evropsko-americkému diktátu. Jak známe z historie, ani Hitler nedonutil Bulharsko, aby Rusku vyhlásilo válku.

Můžeme si položit zásadní otázku, proč pan Fiala silně likviduje českou ekonomiku, přičemž před růstem energií varovali experti již před rokem. Pan Fiala a hlavní protagonisté jeho vlády se zaklínají floskulí, že nám ve všem pomůže Evropská unie. Jak to vypadá, můžeme to nazvat Evropský parlament a eurokomisaři sami sobě. Pomohli lidem v Evropské unii s bojem proti inflaci takovým způsobem, že zvýšili platy vlastním úředníkům o osm procent. Chápu, že s 380.000 korunami za měsíc člověk nemůže vyjít a je potřeba přidat na 416.000 korun.

Prosperita naší ekonomiky a našich občanů by měla být prioritou každé vlády, která se nehlásí k odkazu vlády za Emanuela Moravce. Pane Fialo, rusko-ukrajinská válka není naše válka. Nevím, v čím zájmu jednáte, to nechám na povolanějších, ale volby senátní a komunální budou prvním indikátorem a jsem si téměř jist, ač nejsem prognostik, že vaše vláda bude mít přídomek a zapíše se do dějin jako vláda národní katastrofy. Bohudík vám a tomu vašemu pěti-slepenci bude pak země malá.

