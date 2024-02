Vladimír Ustyanovič: Ve jménu klamu a lži

reklama

Musím si položit zásadní otázku, když o prohrané válce nehovoří pouze novináři, ale zejména vojenští odborníci, a to nejen ze Spojených států, ale i například bývalý šéf České vojenské rozvědky Andor Šándor, zda není načase zahájit diplomatická jednání.

Budu se určitě opakovat, moji prarodiče žili a pracovali na Ukrajině, takže že mi tam zůstali vzdálení příbuzní a přátelé a dobře vím, že jediné, co si přejí běžní Ukrajinci, je mír. Sedm let jsem navštěvoval Kyjev a jediné, co mohu říct, je, že kyjevský režim se podobá více totalitě než jakékoliv představě, která by vzdáleně připomínala demokracii. Pár příkladů. Jeden povolený televizní kanál, pouze ve velkých hotelích běžela americká CNN. Spousta politických stran byla zakázána. Tady se zamyslím. Jediným řešením je mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou, ať se to prezidentovi Zelenskému líbí, nebo ne. Jeho rétorika konečného vítězství mi připomíná rétoriku jednoho německého chlápka s knírkem. Je pravdou, že ten tehdy asi nebyl zásobován kokainem a podporován západními mocnostmi.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov, o kterém si těžko můžeme myslet, že je příznivcem prezidenta Putina, prohlásil, že ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj zemřel ve vězení přirozenou smrtí na následek krevní sraženiny. Kdo to byl Alexej Navalnyj? Byl to malý ruský neonacista, který začátkem 21. století natáčel nízkorozpočtové rasistické videoklipy. V roce 2014 prohlásil v protiputinovském listu The Moscow Times, že nevidí vůbec žádný rozdíl mezi Rusy a Ukrajinci a že Krym by za žádnou cenu nevrátil. Ohledně Ukrajiny se s Putinem shodoval, ale nenáviděl menšiny. Mimo jiné seděl za korupci, spáchanou dávno před Krymem a speciální operací.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% ČSSD 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 95% Piráti 0% STAN 0% Zelení 2% hlasovalo: 6983 lidí

Čekal bych, že senilní prezident Spojených států se omluví za výrok, že Putin je vrah. Přitom jako první mu informaci o smrti Navalného zprostředkovala ukrajinská vojenská rozvědka, cestou jejího šéfa. Máme tady dvojí metr. Americký novinář Gonzalo Lira umírá v ukrajinském vězení za to, že mluvil pravdu. Média mlčí. Julian Assange sedí ve vězení ve Velké Británii za odhalování válečných zločinů a korupce západních politiků. Spojené státy, kde mu hrozí trest smrti, žádají o jeho vydání. To je ta americká demokracie.

Navalnyj se vydal na cestu špiona. Jak pravil Scott Ritter, Navalnyj byl výtvorem CIA, jedovatou pilulkou, která měla svrhnout prezidenta Putina. A měl zničit demokracii v Rusku. Jenom připomenu komedii s Novičokem směrem k Navalnému. Což bylo zase jen divadlo pro tvoření "správného" politického názoru, protože kdyby se kdokoliv jen otřel o Novičok, tak by byl v pár vteřinách mrtvý neboli tvrdý jako štolverk.

Alexeje Navalného ctí, že se vrátil do Ruska, přitom věděl, že bude odsouzen. Můžeme už jen spekulovat, co mu CIA a MI6 slíbily. Jediný, komu jeho smrt neprospěla, je prezident Putin, vzhledem k nadcházejícím prezidentským volbám v Rusku. V případě, že kterýkoliv prezident slíbí ukončení válečného běsnění, zvítězí v prezidentských volbách. To byl také případ Zelenského. Zvítězil ve volbách, ale vše byla bohužel lež a nyní má na svědomí statisíce mrtvých.

Exprezident Donald Trump prohlásil, že válku na Ukrajině ukončí během 24 hodin. Je mi jedno, jak to udělá, důležitý bude výsledek, který se odvíjí od diplomatického vyjednávání, územní záruky směrem k Rusku a garance bezpečné Ukrajiny. Jak pravil bývalý šéf hitlerovské německé špionáže Walter Schellenberg, zpravodajské války nikdy nekončí. A vojáci tajné fronty jsou mnohdy obětováni pod různými falešnými, zejména ideologickými vyššími principy.

Závěr

Proběhla Mnichovská bezpečnostní konference, na které byl uspořádán večírek "Noc svobody, svobodný svět stojí při sobě". Přitom německý parlament odmítl poslat rakety Taurus na Ukrajinu, protože Němci jsou si vědomi, že válka skončí a ruský trh bude pro ně zase zajímavý. Pokrytectví západních vlád, že se starají o Ukrajinu, je podvod. Nikdo nespáchá sebevraždu jen proto, aby z toho někdo druhý profitoval.

Přejeme si žít v tomto světě lži a klamu? Já si za sebe dovolím říct, že nikoliv. Je důležité, aby si občané uvědomili, co je to reálná politika a co to jsou ideologie, které hraničí s inkvizičními názory. Proto je nezbytné používat selský rozum, přijít k nadcházejícím volbám a nedodávat zbraně do míst válečných konfliktů. Využít maximálně diplomacii.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Stávkokaz, disident Alexandr Vondra Vladimír Ustyanovič: Zjistíš-li, že jedeš na mrtvém koni, tak z něj co nejrychleji sesedni Vladimír Ustyanovič: Šílený římský císař Nero a vládci jemu podobní Vladimír Ustyanovič: Je lepší mít v čele armády ovcí lva, než mít v čele armády lvů ovci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama