Vladimír Ustyanovič: Velký cirkus, kdy lvi sežrali krotitele

A teď fakta. Prigožin při postupu na Moskvu použil 300 kusů nákladních a osobních aut. Několik aut vezlo na korbách tanky a BVP. Vzbouřenci postupovali po dálnici M4, která je přecpaná elitními ruskými vojenskými základnami a nikdo se jim nepostavil na odpor. Shocking. V uzavřené oblasti, kousek východně od Voroněže je základna 2000 příslušníků speciálních jednotek GUMO. Tato základna slouží hlavně k jejich tvrdému výcviku. Tito příslušníci jsou všichni profesionálové, jsou podrobeni neustálému bojovému a tvrdému výcviku. Zodpovídají za ochranu ruských jaderných zbraní. Dále jsou cvičeni k provádění útoku za použití jaderných min, taky za zneškodnění výše jmenovaných min. Kdyby došlo na lámání chleba, tato jednotka by vygumovala Wágnerovi hudebníky z povrchu zemského dříve, než by to jejich šéf zjistil.

Domnívám se, že prezident Putin rozehrál dlouhodobě připravovanou šachovou partiii, kterou zahájil dámským gambitem. Stručně pro takzvané nešachisty, pojem gambit je obětování figury k získání budoucí lepší pozice, možná i materiální výhody. Podtrženo, sečteno, žádný hudebník Wágnerova týmu se nemohl pohybovat po dálnici M4 bez toho, aniž by to věděly tajné služby ruské federace. Jak civilní rozvědky, tak vojenské rozvědky GRU. Všechny tyto informace ze všech zpravodajských služeb se soustřeďují do analytického centra, které to zpracuje a podle míry důležitosti a významu to předkládá jednotlivým resortům. Zpracované výsledky přicházejí na stůl prezidentovi.

Určité pochybnosti vidím v prohlášení o sestřelení ruských letadel. Všechna tato letadla jsou stará a jsou vybavena vystřelovacími sedadly, takzvanými katapulty. Po zásahu raketou by byly vidět vystřelené padáky i když s mrtvými těly osádky. K obratu v této operaci došlo v neděli dopoledne, kdy se žoldáci otočili zpátky a pod ruskou vlajkou se vraceli zpět. Této operaci velel bývalý plukovník GRU Utkin. Pochodu na Moskvu se účastnilo 3000 žoldáků.

Závěr: Domnívám se, že tato vysoká hra není u konce. Možná to byl lehký průzkum bojem, aby se zjistila jak slabá místa ve velení, tak aby se také identifikovali zrádci.

Západní média se vyjadřovala velice rezervovaně. Čína a Turecko vyjádřili podporu, včetně Saúdské Arábie a Severní Korei. Když stanovíme stupnici idiocie jeden Lipavský, tak ve výše zmíněné stupnici ve velice vyrovnaném souboji s nerozhodným výsledkem byla naše ministryně války Černochová s pěti body, která okamžitě prohlásila, že v ruské federaci probíhá občanská válka a malý nevzdělaný a nevzdělatelný bakalář Lipavský, který chtěl být vtipný prohlásil na svém twitterovém účtu, že by chtěl strávit dovolenou na Krymu. Na což mu odpověděla mluvčí ministra zahraničí Maria Zacharovová. Možná by mohl Lipavský požádat o speciální vízum prezidenta Putina. Tito lidé jsou ostudou české politiky, protože skutečný politik by měl plédovat za mírová jednání. Protože vždycky je lepší špatný mír, než dobrá válka. Dovolil jsem si využít některých názorů a rozboru pplk v záloze Michala Svatoše. Věřím, že málokdo může predikovat vývoj. Prognóza bude více podobná astrologii, než astronomii.

