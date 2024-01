Vladimír Ustyanovič: Volby pod taktovkou zoufalců a MPA

Úvodem mého komentáře si dovolím vysvětlit, že zkratka MPA není naší vládou vytvořené nové ministerstvo pro aroganci, což by vzhledem k daňovému balíčku bylo příznačné. MPA je opravdu zavedená značka, stejně jako její výrok, že kdo podporuje mír, podporuje Putina. Domnívám se, že tento výrok by měl skrytě směřovat k žádostí o psychiatrickou pomoc. Já si určitě přeji mír a normálně myslící občané taky. Alena Schillerová přirovnala MPA k Marii Zacharovové. Předpokládám, že jí chtěla silně zalichotit. Marie Zacharovová není žádná dosazená nula, ale je to dáma, která vystudovala institut mezinárodních vztahů a v roce 2005 vedla tiskovou službu ruské mise při OSN v New Yorku, kde strávila 3 roky.

reklama

Podtrženo sečteno Zacharovová vyrůstala v diplomatické rodině, od 6-ti let žila v Číně, umí perfektně čínsky, anglicky a francouzsky. Díky tomu, že vystudovala institut mezinárodních vztahů v Moskvě se zařadila mezi plnohodnotné diplomaty - nikoliv jako binární bakalář Lipavský, za kterého se kariérní diplomaté musí stydět a také stydí. Je pravdou, že když pronese Alena Schillerová nějaký názor, nebo kritiku, tak na ni MPA reaguje jako teriér na potkana.

Vrátím se k meritu věci a to jsou volby. Náš první Tchajwanec, toho času předseda senátu, o kterém zlí jazykové říkají, že nemluví, ale kokrhá, nám doporučuje vzít si příklad z Tchajwanu. Plně, ač výjimečně, s ním souhlasím. Tchajwan je TOP technologický stát a gigant ve výrobě čipů a přitom se u voleb všechny hlasy počítají veřejně, ukazují se hlasovací lístky a kdokoliv si může proces natočit. Moc dobře vědí proč a právě proto zakázali korespondenční volbu. Návrh prezidentského kandidáta Viveka Ramaswamyho, který odstoupil ve prospěch Donalda Trumpa, k zabezpečení poctivému průběhu voleb, je následující - jednodenní hlasování, den voleb jako státní svátek, papírové hlasovací lístky a průkaz voliče. V následujících dnech po Vivekovi odstoupil z kandidatury na prezidenta i guvernér Floridy Ron DeSantis rovněž ve prospěch Donalda Trumpa, který má více než 50 % podporu Američanů. Tak jsem zvědav, zda v případě, že se Trump stane americkým prezidentem, vyhlásí český prezident Petr Pavel sankce proti Spojeným státům. Uvidíme, co Pavlovi do čtecího zařízení napíší jeho poradci, aby to slavnostně vyhlásil. Je pravdou, že v rámci své vojenské poslušnosti si během projevu ani nevšimne, že čte například recept na bramborový salát.

Co na nás ještě chystá extremistická pětikoalice? Pirátský tunel s občankou v mobilu se podařil, zatím to nefunguje, ale platby byly provedeny a kdo za to ponese zodpovědnost, je ve hvězdách. Další návrh odpovídající mozkovému trustu pětikoalice je snaha o zavedení korespondenční volby, kterou prezentují jako klíčový prvek demokracie. Tak se ptám, zda do této doby byly volby nedemokratické? Registrace pro korespondenční volbu v zahraničí nebude vyžadovat doložení o pobytu úředně ověřenými dokumenty. Návrh chtějí dokonce upravit tak, aby stačilo pouze čestné prohlášení. Korespondenční volba prý bude tak bezpečná, tajná a snadná a asi proto ji ,,Francouzi nemají" neboť přímo vyzývá k podvodnému jednání. A co čeští bezdomovci v USA? Bude stačit napsat číslo krabice, ve které přežívají? Tato volba bude stejně nebezpečná jako je nebezpečná MPA pro demokracii. V rámci transparentnosti by mohla přijít MPA s inovačním návrhem, kde by mohla čerpat ze zkušeností z USA, kde volily i tisíce zesnulých, to je samozřejmě jenom námět k zamyšlení. Až 40 % Američanů si myslí, že volby byly zmanipulovány. Při jednání ve sněmovně a hovoří někdo z členů opozice, má MPA výraz jako degustátor projímadel. Bohužel její výroky odpovídají účinkům těchto preparátů. Naši vážení krajané, žijící v USA nemají problém si zaletět do Česka a nechat si spravit zuby, což se týká hlavně mnohých akademiků. Proč by jednou za čtyři roky nemohli zajít na zastupitelský úřad ČR přímo v USA.

Nyní pár poznámek k premiéru Fialovi. Nechci se ho dotknout, je mi ho líto a jak pravil komentátor Petr Holec, tento člověk je duševně nemocný a měl by se léčit. Můj laický názor je takový, že Petr Fiala může být nemocný, ale je hříčkou v rukou mocných. Nebudu vzpomínat na jeho trapasy s Nutellou, ale co mě zaujalo a nemile překvapilo byla jeho návštěva Indie. Indie, rodná země Ghándího, historické postavy bojující za světový mír a porozumění mezi národy. Fiala zaskočil představitele svým prvním projevem k mírumilovnému lidu této země. Podpořte Ukrajinu a přispějte na válku! Další slušně řečeno nonsens, kdy nabídl Indii dovoz průmyslového zboží z ČR, jako jsou boty od Bati. Poznámka, to není průmyslové, ale spotřební zboží. Popletl mobilitu s imobilitou, čemuž se při jeho angličtině, která se podobá angličtině na bývalém území belgického Konga, nelze divit. Je to ostuda, když takhle hovoří státník civilizované země. Nabídka na spolupráci s českým výrobcem automobilů Škoda je úplně mimo mísu, protože koncern Škoda je v německých rukou. Gól do vlastní branky, asi podle hesla každý gól se počítá - Petr Fiala nabídl dodávku českých bojových letadel. Indická strana by mu, kdyby byla neslušná, sdělila, že jejich letecké síly mají ve výzbroji ruské SU-30, SU-35 a další a naše podzvukové bitevníky by se jim hodily pouze do muzea kde by zabíraly zbytečně moc místa. Rozumím, slibem nezarmoutíš a nic tě nestojí, ale bohužel je to lež jako věž.

Zážitková mise v Indii pro cestovatele Petra Fialu byla asi zábavná, avšak nikoliv pro český stát přínosná. Například záběr, jak sedí na koberci a něco přede na kolovratu, přičemž ho instruuje indická seniorka. S tím kolovratem si naposledy hrály děti kanadského premiéra Justina Trudeau, jehož cestu v roce 2018 označila všechna média za trapné Hollywoodské turné. Pravda, pokud si s tím mohly hrát Trudeaovy děti, proč by si nemohl pohrát náš světový lídr, který má desku na chodníku v Kyjevě.

Na závěr bych si dovolil poznamenat, že Eurostat zase podvedl Petra Fialu. Jsme v prosincové inflaci nejhorší a jsme tedy na prvním místě žebříčku inflace v Evropě. Kdybych si mohl zaspekulovat, tak tuto vládu musí řídit temné nitky Agrofertu, popřípadě je Petr Fiala dvojitý agent. Jinak si nedovedu vysvětlit, že kroky této vlády, podle mých předpokladů, umožní v parlamentních volbách získat pro hnutí ANO 50 %, 20 % pro hnutí SPD a ODS dosáhne úrovně Lidovců. V těchto dnech jsme byli svědky návštěvy nejvyššího cenzora a nejméně oblíbeného politika Víta Rakušana v Karviné. Tento putovní cirkus měl jediný cíl a to je "zachraň se kdo můžeš" z potápějící se lodi koalice. Je znám fakt, že krysy mají intuici, kdy prchnout z nebezpečného místa ještě dříve, než to kapitánovi lodi dojde.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Ministr Jurečka - tmář, nebo lhář? Vladimír Ustyanovič: Americký panák na Hradě aneb Novoroční projev prezidenta Vladimír Ustyanovič: Premiér Fiala by měl vyvěsit bílou vlajku nad Strakovkou Vladimír Ustyanovič: Arogance členů pětikoalice je pouze parukou k zakrytí duševní pleše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE