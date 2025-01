Vladimír Ustyanovič: Vyděrači

Od 1. ledna 2025, jak potvrdil premiér Fico na summitu Evropské unie, ukrajinský bezmandátový prezident Volodymyr Zelenskyj zastaví dodávky plynu na Slovensko, tím i do zemí Evropské unie včetně České republiky. Peníze z tranzitu ruského plynu na západ jsou důležitou součástí slovenského rozpočtu. Jedná se o 500 tisíc euro. Před účastníky summitu Zelenskyj prohlásil, že ztrátu Slovákům nahradí ze zmrazených ruských aktiv.

Dovolím si podotknout, že podle článku, který vyšel 1. ledna 2025 na stránkách amerického webu American Thinker, není v Evropě žádná země, která by byla zkorumpovanější než Ukrajina, což dokazuje Zelenskyj v přímém přenosu při jednání s Robertem Ficem. Podle Novinky.cz nabídl Zelenskyj Ficovi úplatek ve výši 500 tisíc euro. Vyjádřil však podmínku, mohu ji nazvat vyděračskou, že Fico podpoří vstup Ukrajiny do NATO, což mimo jiné vyloučil nastupující prezident Spojených států Donald Trump. A také by s tím musely souhlasit všechny členské země aliance.

Zelenskyj asi píše utopistický román, ve kterém ukrajinští občané umírají v nespravedlivé válce za Zelenského vládnoucí juntu. Nikomu tento názor nenutím, je to jen můj pohled na věc. Podpora Zelenského Ukrajinci je na 16 procentech. Podstatná většina ukrajinských občanů, a i ostatních, soudně myslících, by přivítala zastavení bojů. Rusko potvrdilo schopnost dodávat plyn do Evropské unie, jak informovala místopředsedkyně vlády Slovenské republiky Denisa Saková. Jak sdělil premiér Fico, slovenská vláda zhodnotí otázku zastavení dodávky elektrické energie na Ukrajinu. Zelenskyj uvádí, že nedovolí slovenské straně sponzorovat ruskou válku kvůli transportním poplatkům.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vyzval Evropskou unii, aby zakázala členským zemím EU dovoz zkapalněného zemního plynu LNG z Ruska. Další vyděrač? Kyjev přitom už avizoval, že od 1. ledna zastaví tranzit zemního plynu z Ruska do Evropy, což znamená značné komplikace přinejmenším pro Slovensko a Maďarsko, nehledě na to, že Evropa v posledních měsících dovezla značné množství plynu z Ruska, do Česka to byla dokonce drtivá většina.

Jaké by mělo, nebo může být správné řešení?

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12168 lidí

Pokud mi někdo utne dodávky plynu, tak mu logicky utnu dodávku elektřiny. Nechápu, že to někdo nechápe. Když Zelenskyj vyhrožuje zavřením plynovodu do Evropy, tak to jenom sděluje. Když Fico pohrozí recipročním zastavením dodávky proudu na Ukrajinu, je to vyhrožování. Jak se postavit proti vydírání? Vzhledem k výše uvedeným okolnostem si myslím, že by bylo vhodné zastavit veškeré dodávky zbraní a zbrojního materiálu na Ukrajinu a zachovat humanitární pomoc nejpostiženějším oblastem. Zelenskyj by se, spolu se svou skupinou nejbohatších oligarchů, měl podílet aspoň částečně na chodu státu. V případě, že tento stát neřídí zodpovědně, což asi neřídí, tak by mu měl být zabaven majetek a měla by na něj být vyhlášena nucená správa.

Chápu, že je to fikce, ale pokud nezastavíme proud peněz, o kterých nevíme, kam mizí, tak to povede dříve nebo později k bankrotu toho, kdo platí (rozuměj Evropská unie). Rád bych ještě upřesnil, že ropovod Družba stavěli Čechoslováci, proto jsme měli levnější ropu a plyn. Jeví se mi velice nechutné veškeré rusofobní vystupování, protože dříve nebo později se evropské státy vrátí na ruský trh. V Rusku jsem nikdy nebyl, na rozdíl od našeho pana prezidenta, který tam byl na třicetidenním pobytu. Mohu pouze spekulovat, že konání Pavla a této vlády oslabuje a odzbrojuje Českou republiku a posiluje Ruskou federaci.

Dovolím si nechat otevřenou otázku, kdo a v jakém dresu hraje. Jak jsem již dříve psal, můj otec žil s rodiči na Ukrajině, tak mohu zodpovědně říct, díky vzdáleným příbuzným, kteří tam stále žijí, respektive musí žít, že nenávidí režim Zelenského, který je podobný ryzí totalitě. S tím souvisí násilná rekrutace mladých mužů do armády, asi bych to nenazval rekrutací, ale lovením divoké zvěře. Rovněž je veřejně známo mučení v armádě, například z důvodu kázeňských přestupků. Mohu už jen polemizovat nad tím, zda by vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil neměl stanout před mezinárodním soudním tribunálem.

Toto se týká rovněž amerických prezidentů, kteří porušili mezinárodní právo stejně jako prezident Putin. Tím, že ani jeden z výše zmíněných států neuznává takzvaný Haagský tribunál, tak jsou to, s prominutím, všechno jenom kecy. Je pravdou, že Američané by při porušování mezinárodního práva zvítězili vysoce na body. Nepsaným pravidlem pro urovnání jakýchkoliv konfliktů jsou jednání mezi tajnými službami. Jako signál tohoto aktu, který byl určitě cíleně zveřejněn, je informace o ruském vládním speciálu, používaném šéfem ruské vnější rozvědky Naryškinem, který byl 26. 12. 2024 na návštěvě ve Washingtonu a v New Yorku. Dohledatelné na záznamu letového provozu.

Názorový novodobý nepřítel

Poslední dobou jsme díky skvělému vymývání mozků museli takzvaně věřit, že za vším negativním je Putin. Názorová bezbřehost o vyhození prachárny ve Vrběticích za přítomnosti dvou ruských agentů, jejichž přítomnost na místě vyloučila BIS (info prezident Zeman), přitom se potvrdila přítomnost majitele zbrojního skladu Bernatíka. Poté co sklad vybuchl, za 14 dní vybuchl podruhé, dále pravděpodobná mystifikace na téma novičok, ovlivňování voleb a mnohé další.

A nyní má asi Evropská unie nového nepřítele. Tím je pravděpodobný nový člen americké budoucí vlády Elon Musk. Dovolil si vyjádřit, že tradiční politické strany v Německu jsou zdiskreditovány, a vyjádřil se k podpoře pravicové konzervativní strany AfD (Alternativa pro Německo). Následoval kvikot veřejnoprávních médií. Mezi námi, proč by se nemohl kdokoliv vyjádřit k politické situaci v Německu? Na výše zmíněný kvikot reagoval Musk v novinách Die Welt slovy, že když tam významně investuje, má právo se vyjádřit k politické situaci.

Podle Muska by mohla jedině AfD Německo zásadně reformovat a zachránit. Dále se vyjádřil, že Německo balancuje na hranici hospodářského a kulturního rozvratu. Nemohu s Muskem nesouhlasit, protože kulturní rozvrat je způsoben islámskou imigrační povodní a hospodářský rozvrat potvrzuje odpojení Německa od jaderné energie a připojení k zelenému náboženství. Musk sděluje svůj názor, ale nijak se nemíchá do vnitřní politiky země, na rozdíl od českých zapálených eurosojuzniků.

Závěr. Evropská unie, reprezentovaná bruselským politbyrem, díky své ideologii a nekompetentnosti škodí jednotlivým národním státům. Věřím, že dopadne jako bývalý Svaz sovětských socialistických republik a rozpadne se. Je to můj osobní názor, nikomu ho nevnucuji a souhlasím s citátem bývalého britského premiéra Winstona Churchila, kdy na dotaz, kdyby si měl vybrat mezi Evropou a otevřeným mořem, odpověděl, že by volil otevřené moře.

(zdroje: ECHO24, American Thinker, Novinky.cz, Robert Fico - evropský summit)