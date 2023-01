Vladimír Ustyanovič: Zrady a podrazy nejen po Česku

reklama

Nebudu toto téma dále rozebírat, to nechám povolanějším a vrátím se k meritu věci, které signalizuje námět článku. Položím velice složitou otázku, proč někteří, například vojáci, zradí to, na co přísahali? Není na to jednoduchá odpověď. Musíme brát v úvahu soubor mnoha faktorů, zejména psychologických a rovněž neméně hodnotových jako je čest, láska k vlasti a podobně. Vzpomenu jenom stručně dva příklady, kdy za druhé světové války dva naši výsadkáři, kteří byli shozeni na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. Devatenáctiletý Viliam Gerik v jeho věku byl absolutně nezralý plnit úkoly v době kdy Československo bylo obsazeno německými nacisty. Karel Čurda, který měl kolem třiceti let, způsobil jedno z největších krveprolití na Českém obyvatelstvu v souvislosti s výše uvedenými parašutisty. Jediným společným jmenovatelem byl neomluvitelný chybný výběr zodpovědných funkcionářů v Londýně. A teď zpátky k naší politické scéně související s tématem zrady.

Co mohlo vést dva významné politiky krajského a městského formátu, nazvěme je Mačurdu a Vogerika, ke zradě nejvyššího šéfa strany a bývalého premiéra? Podle známého rčení ,, čiň čertu dobře, on se ti peklem odmění" to může být nechutný důsledek, zejména u druhého jmenovaného, kterému expremiér Babiš poskytl co mu na očích viděl. Tito dva nejmenovaní těsně před prezidentskými volbami zradili. Můžeme pouze spekulovat a položit si otázku proč. Jak ve svých pamětech psal bývalý šéf izraelské tajné služby Mosad - jedinci zradí ze tří důvodů, takzvané 3P. Zaprvé pro pochvalu, což u nedoceněných a určitou formou zakomplexovaných jedinců je jistý stimul. Zadruhé pro peníze, což mohou být v těchto případech spojené nádoby. Třetí z důvodů je vulgární, proto nebudu detailně rozebírat, ale je to pro P...

Další téma, které bych chtěl zvýraznit, protože mě znechutilo je, jak neúspěšní prezidentští kandidáti, jako je prázdná paní Nerudová a Pavel Fischer doprovází Petra Pavla do Ostravy. Tito čistokrevní reprezentanti Pražské kavárny, kteří možná ani nikdy v Ostravě nebyli a rovněž neví, jak se v tomto kraji žije, troubí do světa propagandistická prázdná hesla ve stylu, za které by se nemusel stydět ani Joseph Goebbels, jejichž jediné motto a program je anti Babiš. Budu se opakovat, jak ostravské šachty zachránil premiér Babiš, které předtím vytuneloval podnikatel Zdeněk Bakala, se kterým se Petr Pavel tak rád fotí, viz. společný billboard z roku 2019 na Letné . Rovněž vzpomenu tragikomickou návštěvu Vítkovických železáren Petrem Pavlem, kde mu pár zaměstnanců sdělilo, že je živí zakázky z Ruska. Jeho zamektání nemá smysl komentovat.

Uvážím-li proč nechci Petra Pavla na hradě, tak když pominu jeho maximální nekompetentnost, pravděpodobné hájení cizích zájmů včetně nošení dresu institutu Aspenu, což znamená prosazování nečeských zájmů, tak nemohu nevzpomenout na velice nebezpečnou věc. Armádní generál Wojciech Jaruzelski na nějaký čas vrátil Polsku řád a klid. Nemohu si odpustit konstatování, že tehdejší kapitán Petr Pavel měl stejné hodnotové zakotvení jako československý špion kapitán Minařík. Rozdíl, mohu pouze spekulovat, vidím v tom, že na Minaříka má složku KGB, zatímco na Pavla G.R.U.

Nyní trochu odbočím od tématu. Sledoval jsem debatu na Primě s bývalým ministrem obrany Lubomírem Metnarem a Janou Černochovou. Paní Černochová je smutným obrazem naší vlády. Její fabulace k ruské raketě, která dopadla na území Polska a další lži, které ji vyvracel v přímém přenosu pan Metnar nemá smysl komentovat. Tato dáma dodneška asi nepochopila proč jsou tajné služby tajné, zejména ve významu tohoto slova a opakovaně pléduje, abychom mohli přijmout bez souhlasu parlamentu vojáky cizích států a naopak vysílat naše speciální jednotky do cizích zemí se speciálními úkoly, pouze se souhlasem vlády. Vyloučením parlamentu je přibližováním do smyčky totality.

Podplukovnice Eva Pavlová vystudovala vysokou školu pro politruky, které jsme jako většina všech vojáků nesnášeli a pohrdali jimi. Byli to pravověrní komunisti s vymytými mozky. Argument, že to začala studovat za minulého režimu, ale dokončila to až v demokracii mi připadá jako byste sedli do vlaku do Moskvy, ale on dojel omylem do Paříže. Jak řekl Karel Marx ,,náhoda je nepoznaná skutečnost." Jak zpíval oblíbený country zpěvák Michal Tučný ,,starého psa novým kouskům nenaučíš."

Položím si akademickou otázku, v případě vítězství generála Pavla bude probíhat na hradě politické školení mužstva PŠM, jak to bylo zvykem, směrem ke správným názorům? Tato parta mě opravdu děsí a myslím, že ne jenom mě. Můj názor, který opakovaně sdílím, že na hradě by měl sedět prezident, který je zkušený politik, má zkušenosti s exekutivou a tím je nejen podle mého názoru jedině Andrej Babiš. Můžete se mnou nesouhlasit, nebo mi tyto argumenty vyvrátit, ale budu se těšit na fakta, nikoliv na ideové narativy.

