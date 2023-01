Výzva Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi ke zvážení dalšího postupu v prezidentské volbě

reklama

Vážený pane Fischere, vážený pane Hilšere,

dovoluji si Vás tímto požádat, abyste věnovali pozornost následujícím řádkům. Obracím se na Vás s žádostí o pomoc. O pomoc v rámci prezidentských voleb, konkrétně při podpoře demokratických hodnot, které značná část obyvatel České republiky pořád považuje za základ našeho právního a politického systému stejně jako Vy.

Úvodem sděluji, že jsem Vaším podporovatelem, sleduji Vaši dobrou práci v Senátu. Proto se domnívám, stejně jako část voličů, že byste mohli velmi dobře zastávat prezidentský úřad. Ze všech do těchto dnů zveřejněných průzkumů volebních preferencí ovšem vychází, že Váš volební zisk nebude stačit na postup do druhého kola voleb. Stejně tak tyto průzkumy u volebního potenciálu ukazují značný průnik Vašich voličů s voliči dvou kandidátů, kteří se do druhého kola mohou dostat a zároveň součet pravděpodobných hlasů pro Vás je vyšší než rozdíl volebních preferencí Andreje Babiše a oněch kandidátů s reálnou šancí na postup. Pokud by se hlasy pro Vás rozdělili mezi Danuši Nerudovou a Petra Pavla, vznikla by velmi reálná šance, že do druhého kola nepostoupí problematický kandidát Andrej Babiš.

Dovoluji si Vás proto požádat, abyste zvážili stažení Vaší kandidatury, i když chápu obrovskou náročnost takového případného rozhodnutí. Pokud tak učiníte a nebudete kandidovat na prezidentskou funkci, otevře se možnost zabránit agentovi StB a dřívějšímu aktivnímu příslušníkovi represivních složek zločinného komunistického režimu v jeho snaze vyhnout se spravedlnosti v rámci probíhajícího soudního procesu s ním ve věci dotačních podvodů. To vše nehledě na jeho (ne)kompetentnost pro výkon prezidentské funkce ve všech dalších podstatných kategoriích - absence jakéhokoliv politického a hlavně morálního zakotvení, ignorování základních hodnot demokratické společnosti, autokratické a populistické sklony, neschopnost komunikace s lidmi, nízká empatie, pofidérní formulování myšlenek, časté fabulování, pasivní agresivita a arogance.

Nyní máte šanci významně pomoci k tomu, že budeme do prezidentského úřadu vybírat pouze mezi kandidáty, kteří mají předpoklad dobře reprezentovat naši zemi a kteří hlavně nebudou zneužívat svého postavení ve svůj vlastní prospěch. Drobně se pohybuji v politice, byť na nejnižší možné, tedy komunální úrovni a troufám si vzhledem ke svým prozatím získaným zkušenostem domýšlet důvody Vaši kandidatury. Považuji za pravděpodobné, že jedním z těchto důvodů je příprava na senátní volby 2024, kde předpokládám, že budete obhajovat senátorský mandát. Je to naprosto pochopitelný a v politice běžný krok takto 'testovat' přízeň voličů a je to v nejlepším pořádku. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že své kvality již nyní dokazujete v Senátu dobrou prací, kterou Vaši voliči mohou průběžně sledovat. Ale hlavně: schopnost předvídat vývoj, správně vyhodnocovat šance jednotlivých aktérů ve prospěch celku a podle toho jednat patří k vlastnostem dobrých politiků, kterými beze sporu jste. Domnívám se, že obhajoba Vašich senátorských mandátů je v podstatě jistá již teď a pokud prokážete svou schopnost zachovat se politicky velmi vyspěle, státnicky a v jistém významu odvážně a velkoryse, získáte tím po zásluze přízeň ještě většího množství voličů. K Vašim příznivcům se přidají i ti, kteří třeba o Vašich přednostech a zkušenostech nebyli dosud úplně přesvedčeni. Troufal bych si poté i vsadit na to, že můžete mandát jakožto vysoce kvalitní politici obhájit už v prvním kole voleb do Senátu. Jsem si také vědom obrovského množství energie, které jste Vy osobně a Vaše týmy do prezidentských voleb vložili. Ale zároveň jsem přesvědčen, že veškerá tato energie a práce se může zúročit právě počinem, který se může teď třeba jevit jako politicky méně výhodný.

Stejně tak je to z finančními prostředky do kampaně vloženými. Opět není žádnou ostudou, že dobře vedená kampaň stojí hodně peněz, přičemž je to o to komplikovanější u kandidátů jako jste Vy, za kterými nestojí žádné vlivové či jiné nepoctivé skupiny. Je proto pravděpodobné, že ve finanční rozvaze Vašich kampaní zcela správně počítáte také s příspěvkem od státu za hlasy voličů. Zde si dovolím předpokládat, že lidé budou ochotni se složit na náklady Vašich kampaní ve výši případného příspěvku od státu výměnou za možnost vyloučit z prezidentské volby evidentně nekvalitního kandidáta s podezřelou minulostí a značně nepřesvědčivými politickými zájmy.

Velmi naléhavě se na Vás proto obracím s žádostí o to, abyste dali tomuto národu v těchto dnech dárek v podobě naděje. K Vánocům či do nového roku dárky patří a lidé nejvíc ocení příležitost k tomu, aby osoba ztělesňující populismus, sprosťáctví, nabubřelost, přezíravost a probouzení nízkých pudů nedostala žádnou šanci na získání pozornosti či dokonce významné veřejné funkce.

Chceme naději, že nejvyšší ústavní funkci zastane člověk morálně zdatný, v hodnotách pevný a férový. Dejte, prosím, společně s námi tomuto největší možnou šanci.Děkuji předem za spolupráci.

V úctě

Petr Kalousek, zastupitel městské části Brno-střed a další níže podepsaní

Pro Brňáky:

Borci - Pavle, Maro,hoďte na todle čučku pls. Jste betelní kořeni a sajtna Vás celkem žere. Ale zdaleka ne celá a proto Vás na Hrad nedotlačíme, není šanca. Hoďte na to bobek, helfnite Danuši s Peťanem a Bába půjde pali. Když budeme mít kličmena, tak i do kameňa. Sajtna Vás bude žrat eště víc, žádný fedry. A tymple v Senátě máte zichr. Gómu, že v tym máte randál haklu i krupice. Když hóknete, tak co v tym máte za love, nasázíme s pasarama a koc v klidesu na dřevo. Tak neděléte Dášu a fláknite nám pod pařez jako Ježíšek nebo do novýho járu prezent jak kráva.

Dik, jste kamici.

Peťan ze štace, tam kde se nejvíc čóruje a šeci ostatní, co to podškřábnó.

Výzvu můžete podepsat ZDE.

