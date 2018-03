Yekta Uzunoglu: Rukojmí 2 - Pragmatická demokracie a Kurdové jako rukojmí

V Německu u města Frankfurt již desítky let vycházejí turecké deníky pro Turky v Evropě a majitelem těchto deníků byl a je kontroverzní Aydin Dogan. Tak se náš pragmatický socan sešel s Aydin Doganem a následně? Čím podmínil Aydin Dogan Schrödrovo podporu se svými stranami novin? Obsah rozhovoru nemáme, ale víme jen to, že následně německá vláda pod Gerhardem Schrödrem zakázala některé kurdské noviny, organizace či sdružení, které byly založené dle německých zákonů.

Ale ani ten turecký obchod, jak z istanbulského bazaru odehrávající se v největší země evropské civilizace, to jest s představitelem Německa, nepomohlo a Schröder ve volbách prohrál a jako (racionálně uvažující člověk) "pragmatik" zamířil směrem do Moskvy, kde je údajně aktivní jako ekonomický poradce Putina (i politicky?) a dle jistých informací působí ve vedení Gazpromu! Německé soudy hned poté zrušily zákaz kurdských novin a sdružení působících na území SRN!

V Evropě, která je vnímána a prezentována jako Alma Mater demokracie, kdykoliv, když je nějaký Kurd obviněn, zadržen a zatčen nebo nějaká kurdská organizace či sdružení jsou zakázány, tak se stalo pravidlem, že za zavřenými dveřmi se obchoduje na úkor útrap, mučení, trýznění Kurdů.



Když stoupl počet německých rukojmí v rukou Erdoganova Turecka, tak se opět obrátili na starého majstra, kouzelníka Schrödra v obchodu se rukojmími. Starý (lišák) kouzelník odletěl říjnu 2017 k sultánovi, aby se před ním sklonil a požádal o jeho obchodní požehnání při propuštění německých zajatců. A Schröder opět nezklamal a dle všeho vykoupil všechna rukojmí mimo německého novináře Denize Yücela a měl jedno poselství na adresu svého státu: smiřte se s Moskvou a Ankarou! Kde zůstala demokracie? Lidská práva? Tisíce dalších kurdských a tureckých rukojmí v žalářích Erdogana? Pragmatik: neotravujte se s těmi kravinami prosím a smiřte se s Erdoganem!!?

Tak, jak je vidět, Sigmar Gabriel poslouchal poslušně rady svého majstra, oba se přece znali již desítky let a oba pocházeli z Niedersachsen, kde oba byli předsedové zemské vlády Niedersachsen, když Sigmar Gabriel jako poslušně poslouchající žák Schrödera následně převzal funkci předsedy vlády Niedersachsen. Ale pozor! Tady nemluvíme jen tak o nějaké spolkové zemi, ale o Dolním Sasku, kde má své sídlo VW! Kde největší akciový balík vlastní právě zemská vláda! Vztah Sigmara Gabriela k VW je dosti rozsáhlé téma pro tento článek, ale ví se jedno, že když vypukla aféra Peter Hartz z VW, kdy dokonce Peter Hartz pořídil pro VW luxusní vilu, kde nabízeli vzácným nejnáročnějším hostům ty nejvýkonnější prostitutky splňující vše, co vidí a cítí nejen v jejich očích..... Soudem zjištěný účet prostitutek je oproti běžným prostitutkám dosti vysoký. Zda k těm vzácným hostům patřili i Arabové z Kataru, kteří v současné době jsou třetími největšími vlastníky VW nevíme, radši o tom ani nebudeme přemýšlet.... Nelze Gabrielovi upřít, že měl neuvěřitelnou školu života v níž byl provázen nadmíru schopnými učiteli nejen v osobě Schrödra, ale i v své bývalé manželky Turkyně...



V době, kdy každá druhá věta ministra zahraničí Turecka a jeho sultána na adresu německých nejvyšších ústavních činitelů byla co nejurážlivější a nejponižujícnější, pohostil ve svém domě, ve svém městě Goslar (5.01.2018), kde servíroval Sigmar Gabriel tereckému ministru zahraničí Mevlüt Çavuşoglu vlastnoručně čaj.... a to pár týdnů předtím se jeho manželka se ze zoufalství a ze strachu obracela na media, že je ohrožena, a že je jí vyhrožováno Turky. To je přece v reálném, pragmatickém a civilizovaném světě politiky je nepodstatný detail určený k rychlému zapomenutí... Ale asi tato žena na štěstí měla důstojnost, že nesloužila Mevlüt Çavuşoglu jako hostitelka a ten úkol v domácnosti nechala na pána domu, který na to měl žaludek ... O tom všem víme jen díky tomu, že někdo z toho rodinného domu v tom malém městě vyfotil a pustil do světa, jak Sigmar Gabriel po orientálním způsobu obsluhuje Mevlüt Cavusoglu čajem a , že by to byla jeho vlastní manželka? Nevíme, ale ptám, se kdo jiný by měl takovou odvahu a chuť se pomstít, a kdo se mohl v soukromém domě tak volné pohybovat?



Paní Ursula von der Leyen, konzervativní politička a ministryně obrany opět z Nidersachsen, jejíž otec byl též kdysi předseda vlády této spolkové země z CDU, po své poslední návštěvě v iráckém Kurdistánu chtěla, aby spolková vláda pokračovala ve své podpoře Kurdů. Ale socani po těchto přátelských návštěvách a ve stínu veřejných nadávek ze strany Erdoganovců zuřili a prosadili "úpravu" či zkrácení podpory! Nebrali ohled ani na to, že pocházejí ze stejného kraje jako paní Ursula von der Leyen , že se znají po generace a že její otec Erst Albrecht byl též předseda vlády této země! Soucit s Kurdy bojujícími s téměř holýma rukama proti IS - zrůdám radši v tom soukolí ignorujme, ale alespoň úcta k dámě, úcta ke krajance, úcta k jejímu otci obětujícímu se pro tento kraj a zemi, kde vyrůstal Sigmar Gabriel?! Na rozdíl od otce konzervativní paní Ursula von der Leyen, otec Sigmara Gabriela zůstal do smrti věrným Hitlerovi! Že by genetika převýšila a ovlivnila strukturu osobnosti víc jak sociálně - pedagogický vliv na vývoj jedince? Nevím, nejsem genetik!



5.2.2018 Erdogan měl navštívit jeho eminenci papeže Františka ve Vatikánu a tak se ubytoval v hotelu a kdo tam za ním až do Říma jako ke sultánovi ve večerních hodinách přiletěl? Sigmar Gabriel a co všechno nabízel v tom obchodu v duchu islamistického tržiště v křesťanském Vatikánu, to nevíme, jen víme, že německého novináře Denize Yücela drženého jako rukojmí v Turecku, o kterém po jeho zatčení Erdogan prohlásil: " Pokud já tady budu, on neuvidí světlo" patrně odkoupil a tak o jedenáct dní později, to jest 16.02.2018 mohl Sigmar Gabriel německému národu jako velký osvoboditel sdělit, že jako MZ SRN vysvobodilo novináře Deniza Yücela a tak se zapsal do dějin jako obratný osvoboditel rukojmí, tak jako jeho majstr Schröder, když vyměnil vraha kurdského vůdce za německého obchodníka! Oprávněně se táži, na čí úkor byl ten kšeft s Erdoganem uzavřen! Toto se děje v demokratické - právní Evropě, která měla vizí stát se příkladem a vzorem pro celý svět jako ten nejlidštější, spravedlivější společenský, státní řád zavázaný k té nejvyšší lidské etice...

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.