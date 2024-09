Zbyněk Fiala: Volební masakr vlády

Volební klání po kolena ve vodě dopadlo podle předpokladů. Malá účast ve vytopených obcích, referendum o vládě s výsledkem NE, a naproti tomu rozhodná podpora povodňových hejtmanů bez ohledu na stranické triko, protože prokázali skutečnou službu lidem. V Jihočeském kraji suverénně zvítězil hejtman Kuba, přestože je v ODS. Bylo na něm vidět, že se stará, myslí a umí. Nejvyšší čas, aby ho ze strany vyloučili.

„Z výsledků se dá vyčíst, že povodně mohly mobilizovat podporovatele těch hejtmanů, kteří se ukázali být dobrými krizovými manažery a viditelnými osobnostmi,“ komentoval to v Českém rozhlase politolog Aleš Michal z Univerzity Karlovy. „Uspěli hejtmani Josef Bělica (ANO), Kuba i Grolich, kteří byli v posledním týdnu mediálně velmi viditelní, zejména v souvislosti s tím, jak následky povodní řeší.“

Jak dodává, „jejich přístup přilákal jistě i voliče menších stran, potenciálních partnerů, s nimiž mají velký voličský překryv. Jako důsledek pak vidíme přesvědčivé vítězství Martina Kuby a zároveň fakt, že se například STAN nebo Sociální demokracie vůbec nedostanou do jihočeského zastupitelstva. I v případě Jihomoravského kraje málem hejtman Grolich skončil bez partnerů.“

Opoziční Hnutí ANO obnovilo svoji dominanci v 10 ze 13 krajů, zatímco většina vládních stran byla na hranici nebo pod hranicí volitelnosti. Zato Piráti obhájili pouhé 4 z 99 mandátů. Hučení rozbouřených vod jako by se mísilo s temným zvukem splachovadla.

Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 1% Martin Kuba 17% Je to úplně jedno 82% hlasovalo: 4159 lidí

Podle některých komentářů byly výsledky vládních stran příkladně mizerné, protože opozice byla více odhodlána přijít k urnám a vyjádřit svůj odpor k vládě národní zkázy. Vedle toho jí však vysvědčení propadlíků vystavili i její někdejší stoupenci, kteří raději zůstali doma. Celková volební účast pod 33 procenta tak ukazuje kombinaci rozzlobené přírody i znechucených občanů. Už jen díky Foltýnovi a České televizi tu máme zemský ráj to na pohled.

Povodněmi (i vládou – Liberty) je nejponičenější Moravskoslezský kraj, kde se dokonce vláda (ministr životního prostředí Hladík, KDU-ČSL) pokoušela obvinit hejtmana Bělicu z ANO, že tento vrcholový karatista s bleskovou reakcí zaspal hrozící katastrofu. Kdyby se dřív probudil, polekaná voda by zřejmě šla jinam.

Lidi byli opačného názoru a dali severomoravskému ANO skoro absolutní většinu (dostalo rekordních 47 procent hlasů). A to je tam Bělica krátce, od jara, v minulém volebním období nastoupil už jako třetí v pořadí. ANO by mohlo vládnout samo, asi to tak dopadne, ale jednání s dalšími stranami prý proběhne.

Jiná vládní instituce, soudy až po ten Vrchní, už deset let dusí libereckého hejtmana Půtu, který je však v očích voličů nevinný a svůj post v čele Starostů pro Liberecký kraj (SLK) obhájil už počtvrté. Vypadá to jako úspěch vlády, ale Půtu možná zachránilo, že s ní nemá, díky uvedeným soudům, nic společného. Jenže schopného Půtu chtěl svého času do vlády i Babiš. To mohl být polibek smrti, který možná uvedl do života, podobně jako v Babišově případě, nekonečná obvinění.

Jejich podstatu pitvat nebudu. Na Seznamu Zprávy o tom věcně píše Jan Stránský:

„Je-li kdokoliv stíhán a souzen bez pravomocného verdiktu celou dekádu, navíc s předpokladem, že se věc může táhnout další roky, je to samo o sobě opakem spravedlnosti. Zapomeňme teď na Půtu. Je jedno, zda jde o politika, nebo příslovečného obyčejného občana. Vinného, či bezúhonného. Pokud obviněný čeká na rozhodnutí soudu – jedno, jaké bude – deset roků, a logicky to zásadně ovlivňuje celý jeho život, můžeme bez přehánění hovořit o příkoří. O křivdě. O selhání systému. Ba o bezpráví.“

Kdyby na těch Půtových obviněních něco bylo, bude těch voličských hlasů míň než 34,8 procenta, což je výsledek typický spíše pro ANO. SLK uvažovalo o menšinové vládě Liberecka s dohodnutou podporou, ale v Českém rozhlase už Půta mluvil o přání vytvořit tříčlennou koalici.

Strakovka se zkusí hlásit k vítězství v Jihomoravském kraji, kde však hejtman Grolich uspěl hlavně svým jménem, či spíše úspěšným naplněním funkce. Jak zdůrazňoval, hejtman není vláda. Nakonec se mu to referendum o vládě odvrátit podařilo. Teď aby si poradil s největším projektem kraje, přesunem nádraží v Brně, kde se nová lokalita úspěšně zatopila, jak ostatně zněly všechny předpovědi.

Senátní volby komentovat nebudu, koho by to zajímalo?

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

