Zdeněk Jemelík: Jak mě navštívil hacker

Dávají mi pak najevo nelibost. Např. dlouhou dobu mě pronásledoval anonym s pseudonymem Demokrat a hanobil mé dílo i mne osobně v diskusi pod články na mém blogu (ZDE). Přestal, když jsem začal jeho příspěvky důsledně mazat.

Přiznám se, že značnou část článků píši s úmyslem naštvat škodiče mezi soudci, státními zástupci, policisty (a brzy dojde i na GIBS) a úředníky ministerstva spravedlnosti, nebo také s cílem podpořit oběti jejich poklesků. Uživatelé služeb společnosti META se o tom mohou snadno přesvědčit (ZDE).

Překvapením pro mne byl výjimečný způsob projevu nevole: anonymní hacker se rozhodl zablokovat mou facebookovou stránku. Jednoho krásného květnového dne se v rubrice „upozornění“ objevil pozoruhodný vzkaz: *Poslední oznámení*Je frustrující vědět, že obchodní účet, který používáte, již nemůže fungovat kvůli nesprávným informacím o zabezpečení.* Váš profil porušil zásady služby 2024. Musíte potvrdit, že web je váš a je platný. Potvrďte přes odkaz ZDE meta/agency-al *Pokud neobdržíme odpověď do 12 hodin, vaše stránky dočasně zablokujeme. Doufám, že si tuto recenzi přečtete co nejdříve!“ Odesilatel se představil jako „BNT 534654“. Odkaz jsem ignoroval. Předpokládal jsem, že jeho otevřením bych možná vpustil do počítače virus, nebo bych dostal pokyn k zaplacení výpalného.

Následně skutečně mizely beze stopy články, jež jsem poslal na postižené stránky. Chvíli jsem to trpěl. Doufal jsem, že „dočasnost“ není míněna jako věčnost. Později jsem se přece jen pokusil odkaz otevřít, ale antivirový program Avast Premium Security mi v tom zabránil. Po čase jsem ztratil trpělivost a podal jsem trestní oznámení u Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, kterou jsem považoval ze specializovaný policejní útvar, v němž určitě působí „ajťácí“, odborně způsobilí k zjištění, kdo se mi vloupal na facebookovou stránku.

Mé oznámení se pak pohybovalo podle zákonitostí padajícího lejna. Z výšin republikového útvaru skončilo u nejnižší územní jednotky pražské policie, která mě pozvala k podání vysvětlení. Šel jsem tam s nedůvěrou, ale nakonec jsem zažil příjemné překvapení. Přijal mě policista, který byl vlídný, vstřícný, snaživý a nepochybně inteligentní. O dané problematice zřejmě měl nějaké znalosti. Jeho snaha ale po několika týdnech vyústila v odkaz na vnitřní postupy společnosti Meta, jimiž se lze bránit proti mazání článků. Když jsem se rozhodl pustit se touto cestou, přizval jsem zkušeného „ajťáka“, který blokaci snadno a rychle zrušil, takže proceduru společnosti META jsme nemuseli podstoupit. „Ajťák“ potvrdil mou domněnku o nekalosti subjektu „BNT 534654“.

Protože příslušná jednotka pražské policie se ve své zprávě vůbec nezminila o „BNT 534654“ a jeho vzkazu, s jejím výstupem jsem se nespokojil a obrátil jsem se znova na republikovou policii. A opět následovalo postoupení do Prahy, kde se ale pád zastavil u obvodní kriminální policie. Výstup z jejího šetření případu je rozhodně zajímavá četba. Zkráceně cituji: „Policejní orgán provedl ve věci šetření metodou OSINT (Open Source Intelligence), tedy získáváním informací z veřejně dostupných zdrojů. Tímto šetřením bylo zjištěno, že shora uvedený odkaz: support-meta.pages.med.br je součástí domény III. řádu: pages.med.br, která byla registrována dne 3.10.2021 v Brazílii…jako držitel domény je uvedena osoba Alison Da Silva Zigulich … Odkaz support-meta.pages.med.br je v současné době neaktivní. Na různých webových portálech zabývajících se ochranou uživatelů internetu byl však označen jako podezřelý, potenciálně spojený s phishingovými podvodnými aktivitami vydávajícími se za podpůrné služby společnosti Meta…Samotný text zprávy lze označit za výhrůžný, s předpokladem snahy získat od majitele facebookového profilu finanční prostředky pod záminkou možné blokace jeho účtu u společnosti Meta z důvodu porušení zásad bezpečnosti.“

Policejní orgán odvedl kus užitečné zajímavé práce, ale přirozeně dospěl k závěru, že za daných okolností nelze vést trestní stíhání.

Nedmu se pýchou v domnění, že ohlas mých článků dosáhl až do Brazílie. Průměrně počítačově a internetově gramotný pasáček koz z Horní Dolní dokáže bez potíží založit doménu kdekoli na světě. Proniknout do facebookových stránek společnosti META a vyrobit nástroj, způsobilý mazat články, svede průměrný programátor. Pachatel útoku na mé facebookové stránky určitě nežije v zahraničí, ale někde v mé blízkosti. Okruh podezřelých je poměrně úzký. Nepřekvapilo by mě, kdyby se nakonec ukázalo, že se s hackerem osobně známe. Jeho ztotožnění by bylo možné, kdyby jeho čin měl závažnější následky, což by policii umožnilo použít přiměřené prostředky k jeho odhalení.

Potěšilo mě zjištění, že policie má i v nižších složkách své organizační struktury odborníky, kteří si mohou poradit s kyberšikanou. Lituji pouze, že se kriminální služba zastavila před prověřením mého podezření, že útok na mé facebookové stránky byl účelový a pachatel nepůsobí v Brazilii, ale v mé blízkosti.

