Zdeněk Joukl: Začíná v našich obcích opět diktatura?

22.01.2024 13:22 | Glosa

Začíná v našich obcích opět diktatura? Zatím to nikomu moc nevadí, ale… Na jednání zastupitelstva obce chodí již jen velmi málo lidí. Proč? Prostě se přestali o život v obci zajímat. Žijí jen sami pro sebe. Vymlouvají se na to, že po volbách jsou karty rozdány. Strany se spojí do koalic a vládnou. A to bez ohledu na připomínky občanů. Kdo by se jimi však zabýval, když nejde o předvolební období ! Demokracie je diskuse a také právo projevu. Občané však mají dnes možnost projevit se na jednání zastupitelstva často velmi omezenou. A tak tu vlastně pomalu nenápadně začíná nová diktatura, podobná té za komunistů. O tu jsme po roce 1989 však rozhodně neusilovali!