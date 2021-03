„Košile modré a srdce rudá.“ Piráti jdou za starými: Zbořil zalistoval v dějinách

reklama

Zemřel Petr Kellner. Nejbohatší Čech, který se netajil svými konzervativními politickými názory a byl obviňován z toho, že různými cestami ovlivňuje politické dění. Mnohým vadilo, že tak činil i v souvislosti se svým byznysem v Rusku a v Číně. Jak z tohoto pohledu vidět jeho skon?

Anketa Viníte Babišovu vládu za počty českých mrtvých na covid-19? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 3476 lidí

Pan Petr Kellner byl neustále představován veřejnosti jako „nejbohatší Čech“, ale vlastně byl jen jednou z těch nejméně známých osobností, které se objevily v letech politické a ekonomické transformace. Přišel z neznámého sociálního a kulturního prostředí a jeho tragédie je nejen osobní a bude veřejností jistě zaujatě sledována. Právě proto, že byl veřejně známý a současně neznámý, budou nás asi dost dlouho, a nejen českou veřejnost, zajímat okolnosti jeho tragického skonu.

To, že byl pan Kellner považován za zakladatele finančního impéria, které dosáhlo úrovně světové, bude mít pro emocionální stres rodiny a jeho nejbližšího společenského okolí své důsledky, ale asi nebude možné se „veřejnému zájmu“ o příběh jeho života a smrti ubránit. Stal se symbolem skutečné revoluce v ekonomice československého a později českého státu, ačkoliv jeho osobní vliv na toto dění nebyl neomezený. Proto se asi nebude možné ubránit zájmu nejen o Petra Kellnera, ale i o jeho nejbližší spolupracovníky, kteří se na jeho úspěších podíleli.

To, že se zjitřeně vzpomíná na aktivity PPF v Ruské federaci a Čínské lidové republice, je, podle mého názoru, dáno jen zvláštní shodou okolností, ve které hraje roli současný chaos v mezinárodněpolitických vztazích a v měnícím se globálním finančním prostředí, od kterého nelze pana Kellnera ani jako symbol oddělit.

Poslankyně Pirátů Olga Richterová okomentovala Kellnerovu smrt slovy, že ,,peníze nejsou zdaleka vše, mnohdy naopak“. Svůj tweet smazala a omluvila se za něj. Bylo to nevhodné?

Nevím, zda by se měla paní poslankyně omlouvat. Neřekla nic jiného, než co si myslí. Jistě podobně uvažují i jiní občané ČR. Snad mohla se svým komentářem počkat, ale pan Kellner a PPF byly, jsou a budou součástí českého politického prostředí, a proto předpokládám, že jako politička měla na slova, která pronesla, právo.

Dávno přece u nás neplatí Puškinova slova, která napsal ve svém dopisu caru Mikuláši I. – Vy můžete milovat jen mrtvé!

Pirátská strana se bude snažit získávat voliče i mezi seniory. Piráti očekávají, že starší občané zohlední v jejich podpoře chyby, které vláda učinila v boji s covidem-19. Vidíte v takové úvaze potenciál pro úspěch?

Je to jistě lepší program, než nějaké nové Pusťte nás na ně!, se kterým šli Piráti do svých prvních a zatím posledních parlamentních voleb. Je to ale jen heslo na předvolební afiše. Odkazy na chyby vlády v době koronavirové krize jistě mohou zaujmout větší počet voličů než neustálé opakování různých polopravd o Čapím hnízdu, navíc když si s nimi české soudy nebo státní zastupitelství nevědí rady.

Možná bych doporučoval nepovažovat občany seniory za monolit, nestrukturovanou skupinu občanů, kteří nemají své zkušenosti s historickými proměnami sociálních a ekonomických poměrů v ČR, s transformací politických a ekonomických struktur. A také s různými osobnostmi, které se této skupině občanů, s vědomím, že jich může být více než dva miliony voličů, snažili a budou snažit Piráti podbízet.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Snad by si i oni mohli uvědomit, že v ČR, a dokonce i v jiných evropských zemích, existuje pojem „stříbrná ekonomika“, tedy skupina osob, které ač jsou v důchodovém věku, podílejí se na tvorbě HDP a mají různé ekonomické zájmy a sociální standardy.

Možná že dosud ještě nezapomněli, kdo je chtěl „nechat vychcípat“ a komu nebude sympatická představa budoucnosti, řečeno slovy seniora Miloslava Kalouska, gulagu s wifinou.

Také monotónní, někdy až tupá politická propaganda vypouštěná z kanálů různých TV může mít opačný, než předpokládaný vliv na volební rozhodnutí těch, kteří jsou spíše umlčováni a pomlouváni, než na ty, kterým sem tam nějaká nevychovanost nastupující politické generace nevadí.

Piráti se rovněž chystají „nasadit“ ambasadory mezi důchodce. Tedy ty seniory, kteří již dnes Piráty podporují. Rovněž se budou snažit varovat seniory před dezinformacemi, které prý o straně kolují. Například, že Piráti chtějí rušit důchody či zahltit Česko nelegální migrací. Myslíte, že senioři budou na podobnou snahu voličsky reflektovat?

Pokud tím myslí Piráti volební agitaci od domu k domu, od dveří ke dveřím, která je v některých zemích jako předvolební agitace podle mého názoru zbytečně zakazována, je to možná (a za určitých okolností) dobrý nápad.

Tato metoda byla snad poprvé u nás používána před volbami v roce 1946, kdy „košile modré a srdce rudá“ navštěvovaly, někdy i terorizovaly, předpokládané „nevoliče“ KSČ.

Podobný efekt měly „spanilé jízdy“ studentů a herců v listopadu 1989 do celé republiky, ale ani o jednom z těchto citovaných případů nelze říct, že byly hlavním důvodem úspěchu KSČ nebo OF v následujících volbách.

A mají-li Piráti na mysli používání sociologicko-statistických metod, jako se stalo např. už nejméně dvakrát ve Spojených státech, pak upozorňuji, že v ČR (tento ze Spojených států dovezených model) už dvakrát nepřinesl očekávaný úspěch.

Zřejmě to ale všechno skončí u aktivistické ČT. Kontaktní kampaň, zejména díky „úspěšně“ vyhloubenému mezigeneračnímu příkopu, může být sice drahá, ale to ještě nezaručuje, že bude úspěšná.

Lídr STAN Vít Rakušan se těší, až z politiky odejde stávající establishment a nastoupí mladí, nezkažení a idealističtí lidé. Těšíte se také na tuto obměnu?

Velice. Já už pamatuji akce Mladí vedou Brno!, nástup a ještě rychlejší ústup „mladých komunistů“ v letech 1968/1969. „My si mladé vychováme“, jak předpokládal Gustáv Husák v letech sedmdesátých. A také Havlův sen o nové generaci „mladých“, kteří se rozběhnou do světa a vrátí se, aby mohli doma rozmnožovat ideály pravdy a lásky. Ani to se nepovedlo. Mladí zestárli, mnozí se nevrátili, jiní se zkazili a servali se až do hrdel a statků, a ideály jsou v nedohlednu.

Snad jenom ta víra, že mladý je básník, jenž zpívá pro mladé… stále ještě může posloužit jako opium – tentokrát asi už pošesté.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konečně ještě žijí mezi námi lidé, kteří chtějí do příštích bitev zase kráčet před řadami, ačkoliv se jim to už tolikrát nepovedlo.

Jak si pan Rakušan ten odchod establishmentu představuje, by mne, stejně asi jako mnoho jiných, zajímalo. Že by to bylo klidným a pevným krokem, jak se zpívalo v jedné zapomenuté německé pochodové písni?

Propukla diplomatická roztržka mezi EU a Čínou. Unie vyhlásila sankce kvůli porušování lidských práv v ujgurské provincii Sin-Ťiang. Čína reagovala vlastními sankcemi. Jak vnímat danou situaci v kontextu dlouhodobého napětí?

Já to chápu jako ignoranci evropských politiků, kteří chtějí následovat dosud stále neznámé a nejisté kroky zahraniční politiky Spojených států. Zapomínají, že jak se říká za velkou louží, Spojené státy nemají spojence, ale jen své zájmy.

Já bych jim doporučil, aby nesledovali zpravodajství zpravodajky Šámalové z Hongkongu, nejezdili jen na Tchaj-wan, ale zaplatili si alespoň jeden turistický výlet do ČLR, aby viděli, co se tam za posledních padesát let, možná by stačilo za posledních dvacet let, stalo. A uvědomili si, že Evropa už žije v jiném století, a že to je, bohužel, to století minulé.

A pokud jde o ujgurské muslimy, s těmi se jednou, až je bude do Evropy dovážet Člověk v tísni, také setkáme. A možná to bude i proti naší vůli.

Server The Diplomat situaci komentuje slovy, že Čína znovu dokazuje, jak „nerozumí demokraciím“. Nerozumí Čína demokraciím?

Ano, těm evropským, nebo té severoamerické demokracii, nejen nerozumí, ale dokonce ani nechce rozumět. Horší je, že Diplomat neví, že Čína a Číňané s námi nemají nejlepší zkušenosti, a že jsou spokojeni, když mohou žít bez nás.

Politika dělových člunů je pro ně už jen historií a možná vidí svou budoucnost v lepších barvách než my vševědoucí a mentorující „demograti“.

Jak vy osobně vnímáte ujgurský problém? Jsou čínské obavy z jinakosti Ujgurů zbytečné?

Vůbec nejde o „jinakost“. Na území kontinentální Číny žijí miliony „jiných“. Ale obavy Číny se týkají iredenity, porušení územní celistvosti, tj. nebezpečí, kterému se země, chcete-li Říše středu, brání od nepaměti.

Museli překonat „století ponížení“, kdy se v Číně předháněly evropské mocnosti, která tam víc zbohatne na úkor místního obyvatelstva, a chápou záležitosti okolo Tchaj-wanu, Hongkongu, Tibetu a Sin-Ťiangu jako další pokusy „barbarů“ narušit její územní celistvost. Navíc, a v souvislosti s posledním bouřlivým kulturním a ekonomickým pokrokem, jako snahu o rozdělení národního bohatství mezi imperialistické uchvatitele. A také si pamatují, že slovo imperialismus bylo až příliš populární v Evropě a Spojených státech už v minulém století.

Stále řešíme nedostatek vakcín v EU i v Česku. Ukazuje se, že Česko mohlo objednat od Bruselu vakcín víc, nicméně vzhledem k různosti dodavatelských smluv se bálo, že by se vakcíny na covid-19 nakonec ukázaly jako přebytečné. Byla to chyba?

To je, podle mého názoru, záležitost čistě komerční, a jak kdysi při podpisu Lisabonské smlouvy upozorňoval prezident Václav Klaus, smlouvy o EU nejsou jen smlouvami o přátelství a věčné spolupráci, ale začátkem nelítostného soupeření mezi mantinely tržní ekonomiky. Snad by o tom, co se má koupit nebo prodat, s čím se může a nemůže obchodovat, měly rozhodovat kompetentní osoby a instituce a nikoli členové Parlamentu nebo redaktoři nějaké televize.

Probíhá sčítání lidu. Nicméně od začátku je provázeno problémy s internetovou platformou, kde se lidé mají sčítat. Česko tudíž zaplavily vtipy naznačující, že stát není schopen nic zajistit. Padly termíny jako „Kocourkov“ a „Patamatov“. Je to zasloužené?

Po tolika letech diskusí o svobodné ruce trhu, malém státu a politické pluralitě je trochu absurdní vyčítat si, že stát není velký a hospodaření s čímkoliv není plánované. Ale předpokládám, že až Piráti vyhrají volby, bude lépe. Ačkoliv jejich název připomíná nespoutanost, jsou to jen mimikry. Na řád, pořádek a vynucování poslušnosti jistě také dojde.

Václav Klaus mladší odchází z politiky. Jak sdělil, z osobních důvodů. Co nyní bude s hnutím Trikolóra? Vstoupí dle vás do věci exprezident Klaus?

Nevím o událostech v Trikolóře nic jiného, než nač se ptáte nebo o čem se veřejně, nebo potají debatuje. Ale i tyto diskuse jen odpovídají menšímu zájmu veřejnosti, než který zakladatelé této strany předpokládali.

Od jejího vzniku jsme byli opatrnější v posuzování jejich vyhlídek na volební úspěch. Také jsme připomínali, že cit pro politiku a politický intelekt Václava Klause st. je na jiné úrovni než jeho syna, zakladatele Trikolóry.

Na druhé straně můžeme vidět, že ODS trpí jakousi chudokrevností a že existuje několik významných politických osobností, a exprezident mezi ně určitě patří, které tuto situaci velmi pozorně sledují.

Zda by se chtěli s Václavem Klausem st. alespoň poradit o své budoucnosti, nevím, ale bylo by to logické.

Když už může být Joe Biden prezidentem takové velmoci, jako jsou Spojené státy, proč by nemohl jeho generační vrstevník dělat politiku v malém českém, trochu sinicemi zarostlém rybníčku…

Psali jsme: Co paní Pekarová neví. Zbořil školí o „autonomním“ Protektorátu Zdeněk Zbořil po fotbale ve Skotsku připomněl, jak pohrdavě na nás koukají z Británie. Třeba v roce 1938... Dnes probíhá, co K. H. Frank hlásil Hitlerovi. Zbořil a fakta o březnu 1939 Blíží se nějaký „reset“, ale my ho nemusíme ani zažít, upozorňuje politolog Zbořil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.