Babiš do toho šlape, opozice se jenom brání. Poučení od slavného německého kancléře. V září to bude ještě mnohem tvrdší, tuší politolog Kubáček

Jako Gerhard Schröder, když obhajoval mandát kancléře! Známý politolog Jan Kubáček analyzuje předvolební taktiku premiéra. ANO začíná posilovat a stabilizuje voliče. Opozice se jen brání. Andrej Babiš vede ofenzivní kampaň, a ještě přitvrdí. Nic podobného, jako se dělo ve Spojených státech, ale politolog neočekává. „Nemyslím si, že by hrozilo nějaké dobývání Poslanecké sněmovny, obsazování Parlamentu. Tato kultura u nás není,“ podotýká s tím, že žádné barikády po volbách nečeká. Reálně hrozí pat a dlouhé dohadování o sestavení kabinetu. „Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby byl nakonec premiérem někdo jiný než Andrej Babiš, Ivan Bartoš nebo Petr Fiala. Může to být někdo, kdo v dané konstelaci situace bude vadit nejméně, působí kompromisně a dokáže vytvořit pestřejší koalici,“ říká politolog.

reklama

Anketa Vadí vám Zemanův výrok, že transsexuálové jsou mu odporní? Vadí 3% Nevadí 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16696 lidí

„Musíme vnímat zprůměrování a dlouhodobý trend. Ale dá se říci, že hnutí ANO se odrazilo ode dna a jeho podpora se stabilizovala zejména u pevného voličského jádra,“ říká politolog Jan Kubáček. „Začíná posilovat také, řekněme, u váhavého obalu, to znamená u střední a starší generace, která se poohlížela jinde a případně se rozhodovala mezi jinými subjekty. Voliči se začínají vracet k hnutí ANO,“ dodal.

Ukazuje se, že Andreji Babišovi se začíná dařit nastavovat témata. „Do vleku dostává vyzyvatele, kteří spíš reagují na něj. Trochu si vypůjčuje opoziční taktiku. Hodně to připomíná německou zkušenost s Gerhardem Schröderem, když obhajoval mandát kancléře. Měl vyzyvatele Edmunda Stoibera. Gerhard Schröder využil taktiky, kdy začal, jako by byl opozičník, útočit na reálnou opozici, na Edmunda Stoibera, převzal iniciativu, Stoiber se dostal do defenzivy a Gerhardu Schröderovi se podařilo přesvědčit tehdejší německé voliče, že je energičtějším kandidátem na kancléře. Připomíná mi to tuto situaci. Andreji Babišovi se z defenzivy, únavy, ztráty a dezorientace podařilo dostat do pozice, že je energičtější, vůči opozici se vymezuje a ta se musí bránit.“

Poslední průzkum Kantar CZ pro Českou televizi favorizuje Piráty se STAN, ale hnutí ANO už postupně stahuje jejich náskok. Podle červnového průzkumu CVVM se objevilo ANO na prvním místě, což narušilo trend posledních měsíců, kdy první příčky atakovala pouze koalice Pirátů a STAN.

Předvolební debata Schröder- Stoiber v roce 2002

Kampaň bude tvrdá. Postupně přituhuje

Předseda vlády Andrej Babiš doufá, že volby vyhraje. „Posílal jsem dopis lidem, kde jsem udělal sumář. Naše vláda dostala covid, pak to tornádo, žádná jiná vláda toho nemusela řešit tolik. Takže já si myslím, že bychom si zasloužili vyhrát, protože já jsem v životě nepracoval tolik jako teď,“ zaznělo od Babiše na Primě s tím, že hnutí ANO je tu pro všechny, protože dělá hodně pro důchodce, pro zaměstnance i pro živnostníky. Řada kritiků ale poukazuje jen na jeho populismus a nekorektní způsob kampaně.

„Jeho kampaň bude tvrdá. A bude mnohem tvrdší v září. Ale prostě taková kampaň je a nebude ji dělat jen Andrej Babiš. Přibudou další. Myslím si, že Andreji Babišovi pomáhá bilancovat životní úroveň, nastolovat téma: peněženky. Zároveň dostává do povědomí lidí, že jeho vyzyvatelé budou symbolizovat škrty, zdražování a omezování. Daří se mu tohle dostat do veřejného prostoru. Vnáší témata kulturně-konzervativní, ať je to otázka migrace, bezpečnosti, českých národních zájmů, aby část voličů nepřecházela k SPD a udržovala si vazbu s Andrejem Babišem a hnutím ANO. Kampaň je ofenzivní, tvrdá, ale podobnou dělali v minulosti i jiní a v září ji budou dělat i další,“ popisuje Kubáček.

Marketér Jakub Hussar v rozhovoru pro Respekt upozornil, že slabé místo obou předvolebních koalic bude snaha dodržovat pevné zásady a absence populismu. Z Babiše prý vyrostl v české politice vrcholný predátor. Když je zahnaný do kouta, pak hledá jakoukoli metodu, jak se udržet u moci. „Vzpomeňme si, kam to došlo s Donaldem Trumpem, a to jsou velmi podobné osobnosti a politici, jen Andrej Babiš není misogyn. Čekal někdo takový fanatismus a dobývání Kapitolu?“ uvedl také marketér Hussar.

„Rozhodně to nelze srovnávat. Spíš bych doporučil podívat se na taktiku Schrödera, jak jsem o tom hovořil. A připomínám, byl to sociální demokrat. Příměry s Donaldem Trumpem extrémně kulhají. Nemyslím si, že by hrozilo nějaké dobývání Poslanecké sněmovny, obsazování Parlamentu. Tato kultura u nás není. Taková vyhrocenost a rozpolcenost… ne,“ říká Kubáček.

Psali jsme: Petr Hampl: Dobrý stratég si vybírá čas a místo střetnutí Senátor Kraus: Navrhujeme zvýšit minimální pojistné limity Ministryně Dostálová: Zákon o pobytu cizinců reaguje na brexit a tzv. výstupovou dohodu Radomil Bábek: Pomoc státu pro živnostníky a podnikatele, zasažené tornádem? Nedostatečná a pomalá!

Zemanův hlas pro ANO. „Sází na silného spojence.“

Babiše podpořil i prezident, který uvedl, že dá hlas hnutí ANO, i když byl dlouholetý předseda ČSSD a udělal z ČSSD vládní stranu. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Primu navíc potvrdil, že sestavováním vlády pověří vítěznou stranu.

„Sází na silného spojence a partnera. Uvědomuje si, že s Andrejem Babišem dokáže prosadit relativně nejvíc a že zbývající politická nabídka je mu buď chladně nakloněná, nebo až nepřátelská. Vybírá politika, se kterým dokáže jednat a se kterým se dokáže na mnoha tématech protnout a mnohé věci na něm vylobbovat. Uvědomuje si, že na zástupcích Pirátů a Starostů nebo koalice Spolu by tak úspěšný nebyl,“ komentuje politolog.

Předvolební koalice považuje Zeman za podvod na voličích. Vůči tomu se ohradil například Karel Schwarzenberg, který připomenul opoziční smlouvu, kdy oba tehdejší rivalové, Zeman a Klaus, předváděli zuřivý předvolební boj, aby se po volbách ihned spojili.

„Podvod na voličích to rozhodně není. Je dobré připomínat, že koalice Pirátů a STAN řekla, že jsou sice dva samostatné subjekty a síly, ale připravené úzce kooperovat. Buď jít do vlády, nebo do opozice. Když začínala koalice SPOLU, dost mě hned na začátku překvapili, protože strany oznámily, že sice společně vstupují do voleb, ale od první minuty vyhlášení výsledků jsou tři samostatné politické síly se samostatným postupem. Toto je potřeba připomínat, ale nevnímal bych to jako podvod na voličích. Každý musí vyhodnotit sám, jestli postup vnímá jako synergii nebo čistě jako taktiku tří samostatných politických sil,“ uvedl Kubáček. „K předvolebnímu boji patří nálepkování. Stejně jako opoziční smlouva je vykreslována ne úplně pravdivě. Nevznikla ihned, ale v momentě, kdy odmítl koalici Jan Ruml za Unii svobody, čímž padla spolupráce s lidovci Josefa Luxe. Pravda je mnohem složitější. Beru, že je to politický boj a prostě se používají zkratky a nálepky,“ dodal.

Piráti doplatili na úvahy o zdanění majetku

Zaznívají názory, že oběma předvolebním koalicím chybějí osobnosti, které by vedly kontaktní kampaň. „Těžko říci. Stále jsme neviděli viditelnou kampaň. Letní pauza bude spíš nahrávat určitému neformálnímu nebo společenskému pojetí volební kampaně. Nevíme, v jaké formě se vrátí koronavirová pandemie, jak silně ovlivní společnost, témata a případně frustraci českého voliče. To je jedna velká neznámá,“ analyzuje Kubáček. „Pravda je, že se Pirátům a STAN a koalici SPOLU nedaří nastolovat vlastní témata. Piráti se dostali do defenzivy kvůli úvahám o zdanění majetku. To Češi nemají rádi. Jsme nastavení tak, že když už si na něco naspoříme, nevidíme důvod, proč by nás měl někdo omezovat. Piráti na to hodně doplatili. Jsme jiní než Francouzi nebo Nizozemci. Navíc mnozí si logicky říkají: dokud nevidíme, že stát hospodaří dobře, nemáme důvod, abychom přidávali další peníze na mrhání,“ dodal.

U volebních koalic zatím nevidí politolog tah na branku a vůli bojovat. „Pravda je, že mají stále čas. Ale jestli dokážou sekundovat a přebít Andreje Babiše? Předpokládám, že září pojme opravdu mobilizačně a energicky. Koalice budou potřebovat nastoupit dřív, aby zaujaly, podařilo se jim protlačit témata a jejich příběh. Zatím jsou defenzivní a reagují na to, co o nich říkají jiní,“ komentuje politolog.

Hrozí pat, ne barikády

Situace je otevřená. „Reálně hrozí pat. Vládu mohou sestavovat dlouho. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby byl nakonec premiérem někdo jiný než Andrej Babiš, Ivan Bartoš nebo Petr Fiala. Může to být někdo, kdo v dané konstelaci situace bude vadit nejméně, působí kompromisně a dokáže vytvořit pestřejší koalici. Nevíme, jak se zachovají občanští demokraté, jak zaboduje hnutí ANO, jestli bude zvažovat do premiérské pozice jiné jméno než Andreje Babiše, jaká bude debata mezi Piráty a Starosty. Nastat může spousta nepředvídatelných situací,“ popisuje Kubáček.

Pokud by po volbách došlo k tomu, že prezident pověří sestavením vlády skutečně hnutí ANO, demonstrace se dají očekávat. „Vyvolalo by to protesty Milionu chvilek pro demokracii a případně některých spolků. Varianta dobývání Parlamentu nehrozí, spíš by to vytvořilo velký tlak na integritu Pirátů a Starostů a koalice SPOLU. Pokud by těchto pět subjektů vydrželo u jednotného postoje, s jednotnou strategií, mají šanci si prosadit svou. Bude to válka nervů, odolnosti, hra na mrkanou, kdo vydrží déle. Ale barikády nečekám,“ uzavírá Kubáček.

Psali jsme: Hnus a ubožák! „Příšerný“ Flegr má zastání Spoušť jako v Iráku. Jurečka s traktorem na Moravě se brání: Já a kampaň? Premiér Babiš: Země V4 se dlouhodobě shodují v pohledu na reformu migrační politiky Den blamáže opozice. A Babiš ho skvěle využil k výkopu kampaně. Politolog sledoval čtvrteční maratón

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.