ČSSD před osudovým rozhodnutím. S Hamáčkem zabojovat o tradiční voliče a přežít, nebo o ně přijít a riskovat konec už letos v říjnu

Na sociální demokracii je podle politologa Jana Kubáčka znát určitá únava a apatie. Strana je v poločase a potřebuje se obrovsky nadechnout a nabrat energii před zásadním podzimem. Velký problém je, že ta dlouhodobá rozhádanost vede ke složitému nalezení týmového ducha či energie regionálních osobností a centrálního vedení. Pozorujeme velkou disproporci mezi relativně vysokým osobním ratingem v případě vicepremiéra Hamáčka z období covidu a otřeseným renomé značky. Ať sociální demokracie řekne nebo nabídne cokoli, řada voličů ji nedůvěřuje,” míní politolog.

“Připomíná to apatii občanských demokratů pět šest let nazpátek. Tehdy také, když ODS přišla s čímkoliv, jejich voliči mávli rukou a příliš je to nezajímalo. Chybí drive a přesvědčivost, aby si lidé řekli, že směr je správný a byla vidět vůle. V létě bude muset sociální demokracie vykřesat hodnověrná důležitá témata. S tím úzce souvisí, že to všechno budou muset komunikovat reprezentativní osoby, kterým to také uvěříte. Osobnosti, které si tím buď sami prošli, anebo dokázali něco prosadit na lokální úrovni. Těchto osobností bude obrovsky ve volbách potřeba,” je Kubáček přesvědčen.

Hodně prý o celé situaci vypovídá seznam vyzyvatelů Jana Hamáčka na post předsedy. “Vedle regionálního pana Štefana vidíme exministryni školství Kateřinu Valachovou a současného ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Takže tam není nikdo, koho bychom mohli označit za nositele nového svěžího větru. Delegáti podle mě ve výsledku budou poměřovat mezi těmi, které znají a hlavně mezi schopností ustát krizové situace a předvídatelností. To je vize Hamáčkova,” konstatuje.

Z hlediska priorit Hamáčkových soupeřů o předsednické křeslo podle něho naopak visí velký otazník. “U pana Petříčka zatím víme jen to, co je špatně. Mám pocit, že naopak zbývající vytrvalé voliče ČSSD odrazuje. Když slyšíte ty různé reformátory, tak řada lidí volí spíše navzdory tomu. Starovoliče to spíš uráží, protože slýchají o nových budoucích voličích, městských liberálech apod. Jenže ti nikde nejsou. Jestli vybírat mezi panem Petříčkem a paní Valachovou vyjde skoro nastejno. Oba dva vzývají podobné voličstvo, mluví o tom, že budou novou liberální a progresivní tváří levice, akorát paní Valachová to nabízí v hezčím a mírnějším hávu. Pan Petříček musí tradiční voliče a regionální delegáty doslova dráždit, protože slyšíme jen ataky na jejich starý svět. Ke zlepšení jejich každodennosti a vymáhání sociálního práva to nepomůže. Pan Petříček nabízí témata úplně z jiného světa,” sděluje jednoznačně.

“Lepší šance má určitě stávající předseda Jan Hamáček. Není to sice pro mnohé ideální varianta, ale je to řešení prověřené, předvídatelné a nehrozí nějaký bouřlivý odchod z vlády, který by teď nikdo nepochopil, protože by to odradilo stávající voliče, co ještě sociální demokracii podporují. Mnozí by to brali i tak, že strana utíká během krize a odchází a neví se kam a ve prospěch čeho. O Hamáčkových vyzyvatelů jsem slyšel jen to, že ČSSD je v mizérii, ale neslyšel jsem, s čím pozitivním chtějí přijít, co změnit a co nabídnout delegátům. Nic konkrétního jsem neslyšel. Jen takové opatrnické vyprávění, že by možná z vlády odešli, možná zůstali, ale žádná konkrétní nabídka,” shrnuje Kubáček vývoj těsně před zahájením online sjezdu ČSSD.

Na sjezdu podle něho půjde o poměřování mezi sice ne příliš jásavou, ale předvídatelnou jistotou a dvěma velkými otazníky. “Za těmi otazníky mohou sice být líbivé slogany, ale zároveň se vymezují vůči stávajícím voličům a když se podíváte dozadu, můžete si připomenout akorát inkluzi a progresivní témata v jednom případě a v tom případě druhém si můžete přidat ještě ataky vůči mnoha světovým azimutům a sněním o tom, že bude ČSSD liberální strana trochu jiného typu než Piráti. Tohle je pro spoustu lidí hodně málo. Nemluvě o tom, že si mnozí představí pražské výsledky, které jsou v lepším případě na úrovni dvou procent a celé ztracené Prahy a na lepší výsledky to nevypadá. Výchozí pozici má opravdu lepší předseda Hamáček s tím, že asi nepůjde o nějakou dramatickou převahu, ale většinová převaha tam bude,” odhaduje politolog a upozorňuje na videa, kterými se v posledních dnech začal na sítích šéf ČSSD prezentovat.

“Obě videa mají švih, profesionální zpracování a přitom dokážou v lidské formě odprezentovat zapamatovatelný obraz Jana Hamáčka. Působí energicky, promyšleně, mají šanci se stát zapamatovatelnými a stát se jednou z komunikačních linek a způsobů prezentování sociální demokracie. Nastavují dynamiku a energičnost komunikace, kterou ale musí převzít za svou i Jan Hamáček, pokud chce bodovat a širokou veřejnost zaujmout. Levice potřebuje rozzlobeného muže, který mluví zapamatovatelně a jde si houževnatě za klíčovými tématy. Videa to nabízejí, ještě si to musí vzít za naprosto své Jan Hamáček,” dodává Jan Kubáček pro PL den před zahájením sjezdu sociální demokracie.

