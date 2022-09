Slovo „svoloč“? Varuji. Zbořil po Václaváku prohrábl dějiny

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Televize lže, jak když Rudé právo tiskne!“ Politolog Zdeněk Zbořil analyzuje, proč se nikdo nezabýval skutečnými důvody, kvůli kterým lidé vážili cestu na sobotní demonstraci na Václaváku. K reakci premiéra o „proruských sympatizantech“ podotýká: „Chtělo by se mu připomenout to havlíčkovské ‚Nechoď, Vašku, s pány na led…‘ ale na to už je až příliš ponořen do své velikosti.“

„Kapacita míst pro demonstranty na Václavském náměstí je 130 000. Některá média se snažila odhadovat počet účastníků nejdříve na 50 tisíc, potom přidala na 70 tisíc,“ předesílá k sobotním protestu na Václaváku politolog Zdeněk Zbořil. „Tuto zprávu pak šířily různé zahraniční agentury, které tyto trochu zmatené údaje opakovaly. ČT, samozřejmě, opět nezklamala a ve svém teletextu s jistou ironií uvedla, že tento počet byl publikován i v Sýrii. Je to snad první případ, kdy jsme se u nás dozvěděli, co si v Damašku o dění na pražských náměstí myslí,“ dodal.

Podle Zbořila se zdá, že mnoha mediokratům u nás doma nedošlo, že tím kritikům demonstrace nijak neposlouží. „Někteří účastníci shromáždění, a ti, kteří si dali práci sehnat si další doplňující informace, budou přesvědčení, že se k pojmenování situace může použít jeden ze sloganů listopadu 1989 – Televize lže, jak když Rudé právo tiskne!“ podotýká Zbořil. „Škoda, že si mnozí nedali víc práce, aby věděli, odkud a proč lidé na Václavák přijeli protestovat, proč chyběli obvykle na takových akcích exhibující umělci „s hlasem i bez“ a jaké byly skutečné důvody toho, proč lidé vážili cestu, někteří i z velké dálky, aby vyjádřili svůj nesouhlas s politikou současné vlády. Naopak, někteří zpravodajové ex post přítomné uráželi a zesměšňovali, aniž si uvědomovali, že jenom přilévají oleje do ohně,“ dodal.

Zbořil k protestu dodává i další komentář. „Nedovolím si nikoho jmenovat a hádat, kdo a jak řečnil, protože šlo po dlouhé době o první velkou akci, která nebyla kritikou jen některých jednotlivců, ale hned celé vlády, systému jejího vládnutí a některých skandálů, které ji v posledních týdnech provázejí. Byli mezi nimi řečníci zkušení, i méně zdatní, ale všichni byli přesvědčeni, že musí jít o nápravu poměrů v České republice a v Evropě,“ uvedl politolog. „Snažili se popsat a komentovat dnes už snad můžeme říct nekonečné množství problémů, se kterými si už dnes málokdo ví rady a dávali najevo, že se obávají budoucnosti, která může být ještě horší. Všichni se ale shodovali, že současné politické reprezentaci státu nedůvěřují a že by bylo lepší, kdyby se někteří její představitelé v tichu odebrali do ústraní. Zatím je ještě čas, a někteří, říkal kdysi Oliver Cromwel, jsou ve svých funkcích až příliš dlouho, než aby ještě mohli udělat něco dobrého,“ dodal.

Premiér uzavřený v souboru legend

Premiér Petr Fiala rychle na protest reagoval s tím, že jde o „proruské sympatizanty.“ „Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů,“ vzkázal Fiala podle ČTK. „Pan premiér se zdá být až příliš uzavřený v souboru legend, které jeho vláda předkládá veřejnosti jako svůj politický program. Převládajícím leitmotivem těchto vyprávění je představa, že za všechno může Andrej Babiš a Vladimír Putin. Toto zjednodušení se mu může zdá účinné, ale jen do doby, než se ukáže, že skutečnost je složitější a že si s ním neumějí ani poradit jejich mentoři v Evropě a v zámoří,“ uvedl Zbořil. „Chtělo by se mu připomenout to havlíčkovské ‚Nechoď, Vašku, s pány na led…‘ ale na to už je až příliš ponořen do své velikosti a podobně jako jiní čeští politici v minulosti, obtížně bude hledat míru mezi realismem a idealismem, jak bychom mu při vší úctě i neúctě k jeho chápání politiky přáli,“ dodal.

„Vodní děla na tu svoloč… V antické Spartě tyhle typy házeli z útesu coby pro společnost nepotřebné,“ ozvalo se z ODS. „Odmítají provolat slávu Ukrajině. Zbyteční lidé pro společnost,“ následovalo. „To jsou slova, která šíří reprezentanti ‚ancien régime‘ a najdeme je mezi lidem sprostým i učeným, zejména z řad části některých stran pětikoalice. I když jsme si už na podobné výroky z tohoto prostředí zvykli, přece jenom se obáváme, aby si něco podobného právě o nich nezačali myslet i ti, kteří dnes demonstrují svůj nesouhlas,“ uvedl politolog. „Příště by se touto ‚moudrostí‘ mohli řídit i ti dnes ještě ostrakizovaní. Konečně historie nás učí, že ani velké politické změny nezačínají ničím menším než velkými slovy. I to slovo ‚svoloč‘ známe z prostředí, ve kterém padaly hlavy a bylo zbarveno do ruda,“ dodal.

„Buďme realisté, žádejme nemožné!“

Demonstraci pořádala iniciativa naprvnimmiste.cz, která požaduje kromě demise vlády, např. zastropování cen elektřiny, smlouvy na levný plyn a ropu. A co říká na jejich požadavky doktor Zbořil? „Chápu je sice jako oprávněné, ale rozestoupené až příliš doširoka. Ale lidem, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí moc času nezbývá. Nebezpečí dalšího zneužití voleb je také reálné, a tak se nemůžeme divit jejich spěchu. Snad ještě pamatujeme to francouzsky revoluční – buďme realisté, žádejme nemožné!“

Demonstraci bedlivě sledoval i exministr financí Miroslav Kalousek. Nesouhlasil však s voláním po soběstačnosti Česka. Něco takového je dle něj nereálné. „80 % všeho, co vyprodukujeme, musíme exportovat, protože doma to neprodáme. Když budou chtít naši obchodní partneři být také soběstační, jsme ztraceni. Jednotný evropský trh je pro nás jednoznačnou výhodou,“ pronesl.

„Samozřejmě s tímto názorem pana Kalouska nemohu nesouhlasit. Je to typický politický realismus, ale je otázkou, zda se napětí ve společnosti a nesplněná ekonomická očekávání nedostanou do jiného evropského kontextu než do toho, který se nám zdá dnes nezměnitelný,“ říká politolog. „Navíc, nemusí se jednat jen o evropské poměry, ale když už jsme si tak přáli ideály globalizace, mohl by se ten náraz hlavou do zdi odehrávat i za jiných okolností. Snad by se potom mnohým z nás v hlavě rozsvítilo,“ dodal.

Může to být i pověstná devátá vlna…

Matěj Stropnický porovnal demonstraci i s protesty Milionu chvilek. Tentokrát na místo lidé prý přišli z jiného důvodu, než byly akce onoho spolku. „Lidi tam přijdou ne z plezíru a za zábavou jako na Chvilky, ale z naprostý hrůzy z toho, co přichází, a proti vládě, která na všechny kašle. Že budou vystupovat spíš exoti – naše chyba, přátelé!“ zveřejnil Stropnický. „Také pan Stropnický má pravdu, když varuje všechny, kteří si myslí, že znají svou budoucnost. Všechno může být jinak. Všeobecná nespokojenost sice se zdá být jen jednou menší tsunami, ale může to být i pověstná devátá vlna, kterou všechno skončí,“ uvedl politolog.

„Mrzí mě lidi, co mají strach, představitelé minulé vlády se museli strašně radovat. Budu už vše říkat bez přikrášlování,“ sliboval v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela v reakci na největší protivládní demonstraci od nástupu Fialovy vlády. „Když bez přikrašlování, tak by si pan ministr Síkela mohl přiznat, že zejména on je pro některé občany ČR ‚mrtvý muž‘, a to už dřív, než se lidé dozvědí všechno o tom, co budou muset od zítřka platit nikoliv jen za plyn, naftu, benzin, vodu a elektrickou energii, ale i běžný nákup v samoobsluze a na ‚upravovaných‘ fakturách za údržbářské práce, když se dá předpokládat, že větší investice malých investorů budou neuskutečnitelné,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



