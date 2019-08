Tereza Spencerová: Dítě pod vlakem? Ne první „migrační“ mrtvý v Německu. Putinova karta, pozor

OKNO DO SVĚTA TEREZY SPENCEROVÉ „Nemyslím si, že by zrovna tato vražda měla Německo destabilizovat. Vždyť ten kluk není zdaleka prvním mrtvým, myslím tím, že není první obětí politiky přijímání migrantů, a Berlín i vláda jsou pořád vcelku stabilní,“ komentuje analytička Tereza Spencerová poslední „vlakový“ útok v Německu. Věnuje se i plánovanému produktovodu Nord Stream II: Vzniká jím na Západě trhlina?

V Idlíbu prý opět umírali civilisté a byly bombardovány nemocnice. Posledně jste říkala, že Rusové a Syřané do toho ještě „nepraštili“. Tak už praštili?

Ne, ještě do toho „nepraštili“, pokud tím pojmem míníme nějakou větší pozemní ofenzívu, bez níž není možné obsadit jakékoli území, bez ohledu na to, kolik náletů se podnikne. Aktuálně se pořád vládní jednotky s džihádem spíš bojují o různé pozice na okrajích sousední provincie Hamá.

V Německu došlo k vraždě malého dítěte, které strčil pod vlak žadatel o azyl z Eritreje. Zelená expertka na dopravu situaci vyřešila radou, aby lidé nevstupovali na kraj nástupiště, dokud vlak nepřijede. Média hovoří o tom, že Eritrejec byl psychicky labilní, na druhou stranu prý příkladně integrovaný. Jak se v tom všem vyznat? Jde o věc, která může Německo destabilizovat?

Nemyslím si, že by zrovna tato vražda měla Německo destabilizovat. Vždyť ten kluk není zdaleka prvním mrtvým, myslím tím, že není první obětí politiky přijímání migrantů, a Berlín i vláda jsou pořád vcelku stabilní. Bez ohledu na míru hrdelních zločinů. Ale máte pravdu, že nápad té zelené političky je opravdu bizarní. Nebo lépe, pokud takové postoje na německé politické scéně nevyvolávají žádné rezignace, tak pánbůh s námi a zlí pryč. I když vím, že ti zlí zůstanou…

V Moskvě zmlátila a pozatýkala policie stovky demonstrantů, kteří se dožadovali, aby byli k volbám připuštěni opoziční kandidáti. Alexej Navalnyj je ve vězení a obává se, že byl otráven. Jde o Putinův vynucený manévr, kterým se snaží udržet si kontrolu nad situací, nebo chce dát najevo, že něco takového nebude nadále procházet? Zvedá mimosystémová opozice v Rusku hlavu?

Jasně že „Putin“, nebo lépe někdo, kdo odpovídá za bezpečnost, chce dát najevo, že něco takového nebude procházet. Koneckonců ty protesty jsou nepovolené, organizátoři o povolení ani nežádají, jen aby šli do konfliktu. Na té zatím poslední akci bylo mezi 3 500 účastníky 700 blogerů a novinářů a ti by přece neměli co psát a točit, kdyby byla akce případně povolená a v klidu. V jejich podání pak vzniká skoro dojem občanské války, ale… a ano, policie po střetech pozatýkala přes 1 200 lidí, ale když si zapsali jejich osobní údaje, tak drtivou většinu z nich zase pustili. Soud zatím do vazby poslal snad jen jednoho z nich za to, že policistovi způsobil „tělesnou bolest a morální újmu“, když po něm hodil kovový odpadkový koš. Ponížený policista, neboť praštěný košem…

Na sobotu se ale chystá další demonstrace, znovu bez povolení a znovu nejspíš taková, aby policie zasáhla. Moskevský primátor už mluví o další „chystané provokaci“. Zkrátka „nesystémová opozice“, tedy taková, která se nehodlá účastnit zákonem definovaného politického boje, je teď prostě „v laufu“. Uvidíme, co bude, tedy jestli někdo plánuje nějakou „barevnou revoluci“, ale počty by tomu zatím nenapovídaly. Význam celé akce je totiž opravdu třeba vnímat z hlediska skutečnosti, že na demonstraci v sedmnáctimilionové Moskvě přišlo celých 3 500 lidí.

Samozřejmě bych klidně namítla, že když jsou to tak zanedbatelné počty, mohli je nechat být, protože policie svým zásahem logicky jen vyvolá zbytečné vášně, ale v Rusku to dělají takhle. Možná si – hloupě – říkají, že když už máme nějaký zákon, tak by se měl dodržovat. Nevím. V tamních médiích se v každém případě vede diskuse na téma „povolit, nebo nepovolit“ další akci. Ať tak či tak, stejně to za nějaké ohrožení Putinovy pozice nepovažuji. Přinejmenším v této fázi.

A k tomu Navalnému. Ruští opozičníci tomuto miláčkovi západních médií nemohou přijít na jméno, protože se snaží uzurpovat veškerou pozornost jen pro sebe, a to i na úkor funkčnosti nebo jednotnosti případného opozičního hnutí. Na ruské opoziční scéně je znám jako egomaniak a mistr podrazů.

A teď si představte, že si zase odnesete třicetidenní vězení za nějaké další vědomé a už rutinní porušení zákona, čemuž on hrdě říká „občanská neposlušnost“. Vůbec nic tím sice nedokážete, ale znovu jste v titulcích západních médií! Jupí! Znovu se pro vás rozbíjejí prasátka západních nevládních organizací na „podporu demokracie v Rusku“! A najednou se vám do toho nějaká parta od řetězu utržených radikálů serve na náměstí s policií. A vy jste najednou na druhé koleji a nikoho nezajímáte. Tak zničehonic přijde alergická reakce, kterou lze samozřejmě klidně označit za „otravu“, protože to svým způsobem otrava i je, a zájem zase míří na vás. Aspoň na tu hodinu dvě, než vás zase z nemocnice – už znovu splasklého – vrátí na těch zbylých asi čtrnáct dní do zaběhnuté basy…

Upřímně, mě ten Navalnyj ze všeho nejvíc připadá jako diagnostikovaný kverulant. Vůbec nechápu, proč jsme si my, tady na Západě, zvolili za svého „maskota“ právě jeho. V opozičních kruzích tam jsou mnohem zajímavější lidé.

Hovoří se o tom, že Německo odmítne všechny námitky vůči produktovodu Nord Stream II, který vadí zejména Polsku, Ukrajině a USA. Jde o Putinovo vítězství? A co to vypovídá o „vstřícnosti“ Merkelové k Ukrajině?

Nevím, jak dopadne Nord Stream II ve vztahu mezi Německem a USA, aktuálně přitom plynovod na největší překážky naráží v Dánsku. Na druhou stranu je ale jasné, že ve hře nejsou jen ruské zájmy a „triumfy“. Německé (a francouzské a další západní) energetické koncerny mají v projektu obrovské peníze a politický Berlín navíc i vyhlídku na možné zvýšení svého tlaku na Evropu, nebo aspoň na sousední země, tím, že bude mít od Nord Streamu II „klíče“. Čili pokud se Nord Stream II zprovozní, což se nakonec nejspíš opravdu stane, tak to bude vítězství pro „Putina“, vítězství pro „Merkelovou“, prohra pro USA… a prosím vás, co je to ta Ukrajina, na kterou se ptáte?

Mimochodem, šéf rakouské OMV, která je také mezi hlavními akcionáři projektu, zrovna včera prohlásil, že první plyn Nord Streamem II poběží k letošnímu silvestru. Proč mu nevěřit. Určitě má víc informací než já. Bez ohledu na to, že Amerika taky včera uvalila na Nord Stream II a jeho účastníky sankce, protože… protože svět přece musí běžet podle Ameriky, no ne?

A to si k tomu „Putinovu triumfu“ ještě přičtěte TurkStream, plynovod, který po dnu Černého moře přes Turecko míří na jihovýchod Evropy a měl by být v provozu taky někdy na konci letošního roku… chci říci, že to vypadá, že energetika v dohledné době posílí v Evropě vliv nejen Ruska a Německa, ale i Turecka.

Pojďme se podívat, jako čas od času, na „zapomenuté bojiště“ v Jemenu. Média, minimálně česká, mlčí. Jak pokračuje „proxy válka“ Saúdů a Íránců, jak je konflikt označován?

No, za „proxy válku mezi Saúdy a Íránem“ agresi proti Jemenu označují především Saúdové a pak všichni ti, kteří jim tak či onak fandí nebo z té agrese profitují. Nebo prostě jako v případě českého mainstreamu bezmyšlenkovitě papouškují obě výše zmíněné kategorie.

Je totiž důležité mít na paměti, že o húthijských rebelech v Jemenu se před zahájením saúdské agrese prakticky nikdy – a to ani v odborných publikacích – nemluvilo jako o „šíitech“. Hlavně proto, že fakticky prostě šíity nejsou. To začali šířit až Saúdové, aby obhájili svou agresi. Prostá logika: označíme húthie za „šíity“, což znamená, že musejí mít přece něco společného s Íránem, a protože Írán je z hlediska Západu fuj, tak je pro změnu saúdská agrese proti Jemenu OK… zkrátka, žádná „proxy válka“ tam není, tím spíš, že přes saúdskou a americkou (a jejich koaliční) námořní a vzdušnou blokádu Jemenu by tam Írán ani nedostal žádné zbraně nebo jinou pomoc. Podívejte se na mapu, nedává to smysl…

Ale jinak platí, že agrese pokračuje, i když se Saúdům pomalu – a konečně! – vymyká z rukou. Nejenže se svými miliardami, za něž nakupují zbraně a politickou podporu ze Západu, nejsou s to porazit jemenské rebely, ale jejich hlavní místní spojenci a spoluagresoři, Emiráťané, své jednotky z Jemenu postupně stahují a nechávají „v tom“ Saúdy samotné. Saúdské nálety v Jemenu dál hromadně zabíjejí samozřejmě i civilisty, což Rijádu aktuálně už třetí rok po sobě vyneslo místo na seznamu OSN, na němž se nacházejí jen státy, které ve velkém zabíjejí děti. A to je zase ostuda pro Západ, že máme zrovna takové spojence. A do toho jemenští rebelové už vcelku běžně – klidně i několikrát týdně – raketami ostřelují některá letiště na jihu Saúdské Arábie, vcelku volně operují v saúdských jižních provinciích, zkrátka přenášejí válku na saúdské území. A začínají tuto oblast ovládat. Nicméně stejně jako platí, že k porážce mají daleko, platí, že stejně daleko mají i k vítězství, takže si myslím, že už je fakt nejvyšší čas to vše ukončit nějakými seriózně míněnými mírovými rozhovory. To by ale nesměl Saúdskou Arábii řídit prchlivý a namyšlený (a motorovou pilou vraždící) korunní princ MbS, který neumí prohrávat…

Nicméně nad tím vším je samozřejmě jedna velká otázka: když je Jemen z moře i vzduchu zablokovaný a jeho infrastruktura z valné části zničena, odkud tam ti rebelové pořád berou dostatek nábojů, k nimž v poslední době přidávají dokonce i bezpilotníky nebo řízené střely? Nechápu. Pokud jsou s to si vše zbastlit „na koleně“, tak navrhuji pozměnit naše slavné úsloví a začít mluvit o „zlatých jemenských ručičkách“…

Boris Johnson dal najevo, že brexit prostě bude. Bez odkladu, bez dohody. A už například začíná najímat nové „pohraničníky“. Ve Skotsku na něj ale pískali a křičeli na něj, že je „prolhaný sráč“. Ustojí tento vývoj Velká Británie „v celku“?

Nevím, ale Skotsko už znovu hovoří o referendu o nezávislosti, zůstat s EU chce snad i Wales, osud Severního Irska je krajně nejistý, a proti brexitu je samozřejmě víceméně i půlka Anglie. Takže rozpad Velké Británie může po brexitu samozřejmě následovat, v každém případě se ale prohloubí těžká, možná až do krajnosti vybičovaná polarizace společnosti…

Co bychom v příštích dnech měli sledovat?

Něco se určitě najde…

autor: Martin Huml