To se obrátí proti vám. Zbořil nevydržel: Věc z kampaně ho nutí vystoupit

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Míra lhavosti je zatím spíše obvyklá než mimořádná,“ komentuje předvolební kampaň, která směruje do finiše, politolog Zdeněk Zbořil. Jmenuje konkrétně i jeden výrok, který ho zvedl ze židle. Upozorňuje také, že hranice mezi schengenskými státy a jejich nejbližším okolí už se dávno staví. „Jsou sice z kvalitnějších drátů, ale ty strážní věže vypadají úplně stejně jako za ‚totáče‘.“ „Ne všude to dělají staří zasnění komunisté,“ směje se Zbořil. V závěru se věnuje návštěvě německého prezidenta a analyzuje vývoj konfliktu v Afghánistánu.

reklama

„Někteří kandidáti a kandidátky všech možných politických stran až příliš spoléhají na svůj osobní šarm a spoléhají na své až revuální chování,“ říká k rozjeté předvolební kampani politolog Zdeněk Zbořil. „Asi jim to někdo poradil a možná to bude mít i úspěch. Všem voličům do hlavy nevidíme a o prázdninách a dovolených měli jistě jiné starosti než zabývat se tím, jak se opékají špekáčky a která zmrzlina je lepší a více ‚zelená‘,“ dodal. Volební hesla jsou podle něj zatím většinou stejně nenápadná jako nenápaditá, ale to se v posledních dnech před volbami asi zlepší. Už teď je vidět hledání všeho, o čem se volební korteši všech politických stran domnívají, že voliče zajímá, a míra jejich lhavosti je zatím spíše obvyklá než mimořádná.

Anketa Důvěřujete Aleně Schillerové? Ano 78% Ne 19% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 743 lidí

A co zaujalo nebo naštvalo doktora Zbořila? „Asi jen ty osobní útoky jsou někdy až příliš vulgární, ale to možná jen znamená, že práh míry obecné neslušnosti je zase o něco nižší,“ podotýká. Tzv. rozbíjení předvolebních shromáždění není nic nového, to historie pamatuje už od Rakouska-Uherska. „A pokud dochází na omezování osobní svobody kandidátů, je to někdy spíše projevem politické adolescence nebo pubertálního záští. Ti, kteří házejí vejce a snaží se o brachiální útoky, sice vědí, že náš pomalu se pohybující právní moloch je nepozře, ale doufejme, že také pochopili, že zlo, kterým chtěli působit na své politické oponenty a nepřátele, se může často obrátit proti jeho tvůrcům,“ popisuje.

Na určitou situaci by přesto rád upozornil. „Snad jen jeden výrok se mi zdá až pobuřující, a to ten, který označuje předsedu vlády, některé ministry a veřejné činitele odpovědné za 30 tis. obětí covidové krize. Často vychází z úst účastníkům pověstné party na Karlově mostě v Praze, kteří se domnívají, že lidé nemají paměť a zapomněli na pověstný fotografický záběr, který už rok koluje v různých podobách na všech možných sítích,“ říká Zbořil.

Fotogalerie: - Festival Flákanec

Změna, která má zabránit ďábelskému spiknutí

Koalice SPOLU přichází z novou grafikou. Součástí jsou jednak pozitivní billboardy o změně, další varují před „hrozbou, kterou musíme zastavit“. Nápis se objeví na portrétech předsedů hnutí ANO, SPD a KSČM.

„Pokud máte na mysli trojportréty těch jediných spravedlivých z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, kteří zabrání ďábelskému spiknutí ANO, SPD a KSČM, možná že se jeho autoři zmýlili, předběhli výsledky voleb a zpopularizovali možnost vytvoření budoucí vládní koalice,“ uvedl politolog. „Výsledky voleb jsou zatím dost neodhadnutelné, ale mohlo by se stát, že na podobný nápad by za jistých okolností také mohlo dojít,“ dodal.

V Mladé frontě Dnes se premiér rozhovořil o nadcházejících volbách. Pokud po nich bude pověřen sestavováním vlády, hodlá dle svého vyjádření jednat se všemi stranami, které se do Parlamentu dostanou. Ale do vlády by nešel s Piráty. „To ale není nic osobního, tam je příliš velká programová neshoda – prostě tady nechceme migranty, přijít o svrchovanost ČR a zavádět euro,“ uvedl.

Fotogalerie: - Steinmeier v Praze

„Je sice teoreticky možné, že by Andrej Babiš po případných vítězných volbách nabídl spolupráci s Piráty bez Bartoše, podobně jako v minulém termínu Piráti mluvili o spolupráci s ANO bez Babiše. Ale to by byl jen zase jeden z paradoxů české politiky, které se ale čas od času přece jen objevují. Když budeme vědět, kdo kdysi radikální Piráty sponzoruje, nebude se nám to muset zdát nijak nemožné,“ říká politolog.

Už se začíná také spekulovat o tom, zda by Babiš mohl přenechat premiérské křeslo někomu jinému, sám premiér to popírá. I politolog Zbořil si dokáže představit vládu bez Babiše, ale ne v případě vyhraných voleb. „Jistě si ale už dnes může Andrej Babiš myslet, že v české politice jsou i jiná významná postavení, které by on, se svými zkušenostmi z domova i zahraničí, mohl zastávat,“ upozorňuje Zbořil.

Výsměch kvůli Schengenu. Teď jsou dráty kvalitnější

V premiérské debatě Deníku.cz premiér v reakci na důležitost hranic zdůraznil význam naší hranice a zmínil: „Schengen není funkční.“ Za vyjádření se do premiéra pustila opozice: „Čeho jsme se to 30 let po revoluci dočkali? Staří komunisté opět naznačují, že by si ze všeho nejvíc přáli zavřené hranice, fronty, nesvobodu. Je to drzost,“ rozčiloval se předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Fotogalerie: - Země živitelka

„Pan Bartoš si asi nevšiml, kde se hranice mezi schengenskými státy a jejich nejbližším okolí už dávno staví. Jsou sice z kvalitnějších drátů, ale ty strážní věže vypadají úplně stejně jako za ‚totáče‘. A ty mezi členskými státy EU a evropskými nečleny EU už dávno stojí a jejich kyber-ochrana je na úrovni, o které se těm v minulosti ani nesnilo,“ uvedl Zbořil. „Tlumočníků a sirotků přibývá, tunel Calais-Dover je už také dlouho pod kontrolou, ve Spojených státech mají rozestavěno a ne všude to dělají staří zasnění komunisté. (chacha)

Nejsem si jistý, zda si pan předseda Bartoš pamatuje něco z doby nesvobody a ze své zkušenosti, ale možná je ještě okouzlen výsledky předvolebních výzkumníků ze začátku letošního roku, ale už by snad i on mohl prohlédnout,“ dodal.

Někteří členové vnitrostranické frakce ODS Tea Party nesouhlasí s případnou povolební spoluprácí s Piráty. Jenže, jaký převládne v ODS názor? „Myslím, že jsme na to my a hned několik dalších přispěvatelů PL upozorňovali. Totiž že pro ODS povolební spolupráce s Piráty, když víme, jak přemrštěné jsou pirátské ambice a jejich představa o „zeleném údělu“ nebo dokonce o „zelené bídě“, nemusí být něco zakázaného,“ uvedl politolog. „Já sice nevím, jakou ‚restrukturalizaci‘ by to znamenalo pro ODS, ale když kdysi členové této strany mluvili o možné spolupráci s ANO bez Babiše, proč by dnes někdo nemohl dostat nápad, že ANO by mohlo spolupracovat s ODS bez Fialy?“ dodal.

Omračující informace, že přijíždí vlakem. A co dál?

Zbořil se v dnešním Rozjezdu vrací i k návštěvě německého prezidenta. Upozorňuje, že Steinmeier je zkušený německý politik. Jen vzhledem k jeho postavení, pravomocem a vlivu na celoněmeckou politiku jsme se mnoho od našich zpravodajů nedozvěděli. „Vlastně ani o pravém důvodu jeho současné návštěvy ČR. (Dozvídali jsme se hlavně omračující informaci, a to z mnoha médií opakovaně, že: „...přijíždí vlakem.“) V každém případě ale bylo jasné, že mluví za celé Německo, ať už křesťansko-demokratické, křesťansko-sociální, sociálně-demokratické nebo Zelené,“ říká Zbořil. Někteří naši důvěrní přátelé Sudetoněmeckých zemských družin (SDL) tím byli možná zklamáni, ale zatím to ještě nedávají najevo. „Zda ocení, podobně jako většina občanů ČR, jeho gesto u krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, si netroufám odhadnout, ale v každém případě to bylo čestné a s ohledem na německé politické prostředí i odvážné,“ připomíná Zbořil. „Stejně jako jeho slova o vysoké úrovni současných německo-českých vztahů a naší společné minulosti. Doufejme jen, že to nebude nějaký start k nové ‚kuponové privatizaci‘. Naše tisícileté vztahy jsou až příliš bohaté na různé konfiskace a restituce. Ale situace už byla v naší společné historii mnohokrát mnohem horší,“ dodal.

Psali jsme: Bartoš: Česko zchudlo, protože stát rozházel stovky miliard ,,A jsme v pr...i všichni.” Topolánek diriguje Piráty Vláda rozhodne, kdo dostane třetí dávku očkování proti covidu-19 Aliance pro budoucnost představila své lídry i priority

Při schůzce na Hradě se Steinmeier neshodnul s českým prezidentem na dopadu ekologických plánů EU na energetiku. „Konec konců, pokud má Spolková republika Německo v úmyslu zrušit některé svoje nejenom uhelné, ale i jaderné elektrárny, tak si počkáme, jaké to bude mít důsledky, no a když se objeví nedostatek elektřiny, tak Česká republika jako významný exportér elektřiny bude velmi ráda elektřinu dodávat do Spolkové republiky Německo. Za rozumnou cenu,“ uvedl prezident Miloš Zeman.

„Pan prezident SRN jen prezentoval státní ideologii současné SRN a je opravdu možné, že v nejbližší době v ní dojde k nějakým změnám. Možná nebude třeba zachraňovat některé české tlumočníky amerických zpravodajských služeb, ale naše ‚východní‘ ekonomická politika doznává v poslední době, a nejen v ČLR, různé újmy. Konec konců Škoda-VW o tom už dnes ví své a čeští Tchajwanci ztráty tohoto velkopodniku asi kompenzovat moct nebudou,“ říká politolog.

Vystrčil nevynechá příležitost ukázat svou velikost

Ukrajina oslavila 30. výročí nezávislosti. Připravena byla i vojenská přehlídka. Ukrajinu podpořil i český předseda Senátu Miloš Vystrčil, který měl proslov na tzv. Krymské platformě. Padlo i srovnání s mnichovskou dohodou. „Ne o nás bez nás, ale pro vás s námi!“ uvedl předseda Senátu v Kyjevě.

„Pan předseda Senátu nevynechá příležitosti, aby ukázal svou velikost evropského formátu dokonce i v době Nord-Streamu 2. Snad mu to pomůže a naší zemi neuškodí, ale přál bych mu, aby se někdy mohl na ten ruský, chazarský nebo ukrajinský Krym podívat,“ uvedl Zbořil.

V Afghánistánu se situace komplikuje čím dál víc. V neděli provedla americká armáda úder bezpilotním letounem na auto, v němž byl sebevražedný atentátník mířící na letiště v Kábulu. Dříve už reagovali Američané na sebevražedný atentát, při kterém ve čtvrtek u kábulského letiště přišlo o život asi 169 Afgánců a 13 amerických vojáků.

„Podle zpráv na CNN a jiných anglicky mluvících TV zpravodajstvích se sice zdá, že 13 amerických vojáků má větší cenu než 169 ostatních, většinou Afghánců, ale to je jen projev amerického vlastenectví. Je tomu tak vždy a všude, kam americká armáda a v posledních letech i k ní přidružení členové NATO exportují svou demokracii a lidská práva,“ říká politolog. „Ale do jisté míry situace přehledná je. Nepřehledné jsou jen maličkosti. Sebevražední atentátníci v bůhví jakých službách dále vraždí, americká armáda a její spojenci zanechali na území Afghánistánu velké množství zbraní, se kterými se dá bojovat i obchodovat, shánět pro ně náhradní díly a munici, a vojenská technika se modernizuje. V Iráku ještě helikoptéry, v Afghánistánu a v celé oblasti drony a jistě nestárnou ani kybernetické sítě a jimi řízené produkty. Také o strachu v Tádžikistánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Íránu už toho dávno dost víme. A že vojenští experti v Pákistánu a Ruské federaci mají pohotovost, nikdo netají,“ dodal.

A jestli ukazuje toto dění něco o současném prezidentovi Spojených států amerických? „Snad jenom to, že všichni, kdo si myslí, že americký prezident všechno řídí, se dlouhodobě mýlí. Americký prezident, a bylo tomu vždy v nejméně nedávné stoleté minulosti, jenom dělá, co může, ale většinou jen to, co musí. Plány na ‚obranu lidských práv‘ jsou dávno vypracovány. A co dělají Joe, Donald, George, Bill aj., je jen stále monotónněji opakované vrtěti psem,“ připomíná Zbořil.

Tálibán plánuje představit novou afghánskou vládu, americký letecký úder v provincii Nangarhár odsoudil, neboť podle něj šlo o „jasný útok na afghánské území.“

„Pamatuji dobře nejen Vietnam, ale i Írán a Libyi, byl restartován chaos a ani vysokoobrátkoví experti z amerických univerzit si nemohou být jisti, jak to dopadne. Že to ale nebude příliš ‚humanitární‘,na to bych si už dnes vsadil. Konečně i těch posledních dvacet let z nás dělá nikoliv snad vševědoucí, ale přece jen proroky,“ komentuje Zbořil.

Na závěr něco ze socialistického realismu

Na konec přidejme ještě něco z kultury. Režisér Jiří Strach přemýšlel v Rozstřelu na idnes.cz o tom, jaký film natočit, aby zabodoval nejen u grantových komisí, ale i u festivalových porot a nejlépe u celého progresivního levicového diváckého spektra. „Hlavním hrdinou by zde muselo být dítě, třeba syn afghánských migrantů do Holandska, kde je takový človíček šikanován tamními dětmi, samozřejmě musí propadnout drogám. Měl by tam být i nějaký rozměr zelené tematiky a vše by to mělo končit tragicky sebevraždou.“ Kdyby se dotkl i genderu nebo LGBT, tak by to byla taková třešnička na dortu a bonus navíc. „Já myslím, že s takovým filmem se dá vyhrát v dnešní době skoro každý festival,“ definoval Strach obsah, který dnes lidi zajímá.

„V sovětském Rusku a dlouhá léta i u nás se tomu říkalo ‚socialistický realismus‘. Zobrazování života nikoliv jaký je, ale jaký by měl být. Samozřejmě, trochu krve neuškodí a ‚zelený strach‘ je také vděčné téma,“ komentuje Zbořil. „A hlavně ploché tváře bez výrazu a stále dokola vše opakovat. Jak říkal klasik – to bude blbý, to se bude líbit. Dnes už nejen sponzorům, ale i konzumentům, kteří ještě nedávno chtěli být diváky,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: Ničit dezinformátory! Profesor Flegr: Rusko, Čína, covid. Zasáhněte Hrozba?! Babišova msta Fialovi: Udal, co prý ukradli Hrušínský, Němcová, pozor. Minové pole. Zdeněk Zbořil je přišel poučit Z toho to čouhá jak sláma. Zdeněk Zbořil: Pravda o Afghánistánu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.