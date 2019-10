Trestní oznámení na Bakalu se Sobotkou zcela mění zažité pořádky. Mnoho lidí teď bude mít co vysvětlovat. Erik Best dává konkrétní jména

Bakalovi novináři mají jedinečnou příležitost dokázat, jak jsou nezávislí na svém majiteli, jak často tvrdí. Podle politického analytika Erika Besta teď mají možnost se „osamostatnit“. Řekl to v reakci na závěry vyšetřovací komise k OKD, která na Bakalu a další podá trestní oznámení. Best se zamýšlí, co bylo za tím, že policie dříve v této kauze stíhala jen „malé rybičky“.

Trestní oznámení na expremiéra Sobotku, exministra Urbana, miliardáře Bakalu nebo právníka Pokorného. I takové jsou závěry dvouleté práce sněmovní vyšetřovací komise k OKD. Podle Erika Besta měli tuhle práci dávno udělat policisté a státní zástupci.

Závěry komise nejsou podle Besta nečekané. „Mluvilo se o tom už před několika týdny, předseda komise Černohorský v ČT mluvil o podání trestních oznámení. Nevěděli jsme, koho všeho se to bude týkat. Nakonec těch trestních oznámení bude asi 14. Zatím jsem také neslyšel termín organizovaný zločin, bylo použito v médiích a jde o závažnou věc,“ komentuje aktuální vývoj pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

Závěry dvouleté práce vyšetřovací komise podle Besta budou fundované a podložené. „Až na pár detailů tam není nic překvapujícího. Překvapující spíše je, že s tím policie a státní zástupci nepřišli dříve. Když podali trestní oznámení, týkalo se to malých rybiček,“ má jasno Best.

„Tohle spíš vyvolává otázky než to, co dělá komise. Ano, každá komise je svým způsobem politická a já také mám střet zájmů, protože jeden z těch, na koho má být podáno trestní oznámení, mě žaluje (právník Radek Pokorný, pozn. red.), což říkám otevřeně. Zdá se mně, že komise dělala dobrou práci, ale dělala práci, kterou měl už dávno udělat někdo jiný,“ upozorňuje.

Zásadní otázkou v celé kauze OKD podle analytika je právě skutečnost, proč příslušné státní orgány nekonaly. „Státní zástupci a policie se k tomu budou muset vyjádřit. Je to zvlášť významná věc v době, kdy se mluví o tom, že státní zástupci mají být nezávislí na politice. Komise vyvolává otázku, jestli se tomu policie a státní zástupci v minulosti nevěnovali právě proto, že byli až moc nezávislí ve smyslu, že někomu stranili,“ ptá se.

Na sociálních sítích už Erik Best krátce nadnesl otázku, jak budou o této věci informovat média z vydavatelství Economia, které patří právě Zdeňku Bakalovi, na něhož míří trestní oznámení a který se vyhýbal výslechu u komise.

„Bakalova média jsou zahnaná do kouta a budou muset dokázat, že jsou nezávislí a poctiví novináři. Budou se tomu muset věnovat o něco více než ti, co s tím nemají nic společného,“ myslí si Erik Best.

Vývoj v Bakalově kauze by prý mohl „jeho“ novináře vést k tomu, jak se od svého původního chlebodárce osamostatnit. „Měli by začít mluvit o tom, že Economia musí na Bakalovi být nezávislé vydavatelství, a začít řešit, jak se od Bakaly odštěpit. Jde o logiku toho, co právě tito novináři říkají o nejvyšším státním zástupci. Že Pavel Zeman má být nezávislý na politice a státní zástupce má být jakousi čtvrtou mocí. Jestliže tento argument platí pro Pavla Zemana, má to platit i pro Economii,“ míní.

„OKD je snad největší politická a ekonomická kauza této země. Takže pokud se říká, že žalobce Zeman musí být absolutně nezávislý, protože řeší Babiše, který je premiér, tak vydavatelství také musí být nezávislé na Bakalovi. Ti novináři by měli založit nějakou nadaci, dostat od Bakaly jakýsi počáteční kapitál a pak dokázat, že jsou skutečně nezávislí a umí tvrdě a objektivně fungovat a také sami vydělávat. Protože už teď tvdí, že sami vydělávají a od Bakaly přímo nic neberou. Teď k tomu mají ideální příležitost. Bylo by to logické,“ navrhuje Bakalovým novinářům Erik Best.

Sněmovní vyšetřovací komise k OKD byla ustavena rozhodnutím pléna Poslanecké sněmovny v prosinci 2017, krátce po volbách. Byli do ní jmenováni zástupci všech sněmovních stran. V současné době má pouze osm členů, neboť zástupce ČSSD Lubomír Zaorálek se stal ministrem.

Komise během své skoro dvouleté činnosti vyslechla 49 svědků, sešla se na dvaceti několikadenních schůzích a tisíce stran materiálů členové studovali dle předsedy Černohorského ve svém volném čase. Vyslechnut komisí, jak známo, nebyl Zdeněk Bakala, který se tomu vyhýbal a odmítl dorazit, komise ho dokonce nechala předvést policií. Bakala se o všem nezdržuje na území České republiky.

Zajímavé je, že závěry komise byly schváleny jednomyslně. Jde tedy o unikátní shodu veškerých stran. Trestní oznámení má mířit na exministry Sobotku, Dlouhého, Urbana, Skalického, podnikatele Bakalu, Koláčka a Otavu, právníky Pokorného a Wagnera a další.

Jak na tiskové konferenci uvedl šéf komise Lukáš Černohorský (Piráti), advokát Radek Pokorný, který v dané době pracoval pro Bakalu a ty, kteří OKD podivně od státu získali, zároveň v rámci své advokátní kanceláře zpracovával posudek Ministerstva financí pro Evropskou komisi v této věci. Někteří v této souvislosti poukazují na fakt, že právník Pokorný je dlouhodletým blízkým přítelem expremiéra Sobotky, který byl tehdy ministrem financí.

Kauza OKD – jaká jsou fakta?

Prodej 46 % státního podílu ve společnosti OKD za 4,1 miliardy korun odsouhlasila vláda Stanislava Grosse v roce 2004. Sobotka byl tehdy ministrem financí. Podle státního zastupitelství byla ovšem cena tohoto podílu nejméně 9,8 miliardy. Jiné odhady hovoří až o 12 miliardách a posudek Ernst & Young z roku 2005 ohodnotil OKD dokonce na 52 miliard korun. Přitom znalecký posudek, který si k tomu tehdy nechalo zpracovat Ministerstvo financí (s B. Sobotkou coby ministrem) žádal za podnik jen kolem dvou miliard.

Nedlouho po uzavření obchodu se o transakci začala zajímat Evropská komise, která si k tomu od Sobotkova ministerstva financí vyžádala analýzu. Pro resort tento posudek zpracovala advokátní kancelář Radka Pokorného, Sobotkova letitého přítele, který v té době zároveň pracoval pro Zdeňka Bakalu a těžko tak měl zájem konečnou cenu zpochybňovat.

Nový vlastník kromě důlní společnosti získal zároveň 44 tisíc bytů. Vše koupila společnost Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy, kteří ale OKD po pouhých dvou měsících přeprodali firmě RPG Industries Zdeňka Bakaly, který zaplatil o 5 miliad víc, než za firmu inkasoval stát. Po dvou měsících tedy hodnota záhadně narostla ze 4,1 na 10 miliard. Bakala, který se z Česka postupně stáhl a přesídlil do Švýcarska, podle různých odhadů ze společnosti OKD vytuneloval několik desítek miliard korun. Další odhady mluví až o 120 miliardách.

autor: Radim Panenka