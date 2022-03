Zase děláme to, čím jsme se sem dostali. Drulák k nám a Ukrajině

Sankce Rusko poškodí, ale nijak neovlivní Putinovo chování ve vztahu k Ukrajině. PL to řekl profesor Petr Drulák, expert na mezinárodní vztahy, bývalý první náměstek na Ministerstvu zahraničních věcí. Za velmi nebezpečné považuje možnost vojenských dobrovolníků z naší země či Západu, což by nás přímo zatáhlo do války. Drulák i ve vztahu k jaderným hrozbám říká, že Putin hraje – vědomě hazarduje a bude-li zahnán do kouta, udělá cokoliv. „Když tohle prohraje, tak skončí,“ konstatuje expert.

Pane profesore, podívejme se na dopady sankcí. Dělá si z toho Putin něco? Na jeho aktuální chování evidentně vliv nemají žádný…

Průběh invaze to neovlivní. Samozřejmě sankce povedou k oslabení Ruska nejen z dlouhodobého hlediska, ale oslabí Rusko podstatně i krátkodobě, protože ekonomiku to určitě poškodí. Podle mě se ale sankce nijak nedotknou samotné invaze. Z tohoto hlediska to není něco, co by změnilo průběh toho, co se momentálně na Ukrajině děje.

Takže je to tak, že my, coby Západ, nemáme na ruské vedení žádnou páku, kterou bychom dovedli ovlivnit jeho chování v tuto chvíli?

V současné době je to velmi složité. Byla tam ale možnost jednání před tím, kdy Putin vznesl požadavek, aby Ukrajina nebyla v NATO a o tom se s ním Západ odmítl bavit s tím, že jde o suverénní rozhodnutí Ukrajiny a Putinovi do toho nic není. V této chvíli už běží invaze a není o čem jednat. Jediné, co teď můžeme dělat, je poskytovat humanitární pomoc. Jsou tu úvahy o vojenských dodávkách a dobrovolnících, které považuji za velmi nebezpečné. Zapojovat se do konfliktu přímo je opravdové nebezpečí.

Putin zřejmě mylně vsadil na to, že se Ukrajina rychle zhroutí. Jakkoli je ta invaze brutální, snažil se od počátku šetřit civilní obyvatelstvo. Ano, docházelo ke ztrátám, ale nerozpoutal plnou brutalitu, které je schopen. Obávám se, že čím víc se to bude prodlužovat, tím to pro Ukrajince bude krutější.

Můžeme tedy předpokládat, že mohou Rusové na Ukrajině použít silnější, brutálnější zbraně a útočné systémy?

Mohou válku vést víc ze vzduchu, například zahájit plošné bombardování, což je z hlediska civilních ztrát naprosto děsivé. Dneska se nedá vyloučit vůbec nic. Osud Ukrajiny je velmi smutný, tragický.

Pondělní mnohahodinová jednání mezi Kyjevem a Moskvou vedla jen k tomu, že se budou dál domlouvat. Přinese tohle nějaký pozitivní výsledek?

Vůbec nic si od toho neslibuji a nic nečekám. Nedovedou samozřejmě přesně říct, jaké má Putin cíle, ale troufám si říct, že zatím nejsou naplněny. Takže abyste mohl mít jednání, musíte mít zájem na obou stranách o příměří. Tedy nejprve musí být dohodnuto příměří a teprve potom začít diskutovat o dalších věcech. Myslím, že Rusko v této chvíli o příměří zájem nemá, protože chce ještě dosáhnout dalších vojenských cílů.

Nevím přesně, z jaké strany výzva k jednání přišla, protože už v pátek prezident Zelenskyj dával najevo, že je připraven jednat a následně se dohadovali o tom, kde by jednání mohlo být. V tuhle chvíli ale nevidím smysluplnost jednání, protože se rozjely válečné stroje a Rusové mají stanoveny cíle, kterých se budou snažit dosáhnout. Do té doby budou jednání vedena jen naoko.

Nakolik může Ukrajina přistoupit na požadavky? Mediálně byl prezentován požadavek na nečlenství v NATO, demilitarizaci a uznání Krymu jako součásti Ruska. Je představitelné, aby na to ukrajinské vedení přistoupilo? Bude Rusko ochotno dělat kompromisy?

V této fázi je vůbec předčasné uvažovat o jakémkoli vyjednávaném kompromisu. Právě proto, že jsou rozjeté válečné operace. Nejsem si jist, jaké jsou vlastně cíle ukrajinského vedení, protože z okruhu prezidenta Zelenského zaznívá spousta nerealistických představ. Třeba žádost o vyhlášení bezletové zóny, vstup do Evropské unie apod. Momentálně je to prostě tak, že teď mluví zbraně. Bohužel.

Zmínil jste Evropskou unii. Prezident Zelenskyj v pondělí požádal, aby došlo v rámci zrychleného mechanismu k přijetí Ukrajiny do EU, řada hlav států a vlád to podpořila. Není to ale tak dávno, co ti samí lídři mluvili o tom, že členství Ukrajiny je buď nereálné, anebo určitě ne v krátkodobém horizontu. Jak to chápat?

Vůbec tomu nerozumím. Jestli je to jeden z dalších symbolických kroků, kde Ukrajincům slibujeme něco, co nemůžeme splnit, pak to znamená, že pokračujeme v politice, která nás dovedla do současné krize. Začalo to se slibováním členství v NATO v roce 2008. Zase slibujeme něco, co nedokážeme splnit. Vstup do EU je poměrně komplikovaná záležitost, vidíme třeba, jak dlouho už trvají přístupová jednání se Srbskem. Mluvit vážně o přijímání Ukrajiny do Evropské unie je další nezodpovědný krok.

Krom celé řady jiných věcí bude nutné si v určité chvíli ujasnit, jaké hranice vlastně Ukrajina bude mít. Je téměř jisté, že nebude dál existovat v hranicích, které má dnes. Řešit tohle všechno ve chvíli, kdy probíhá invaze, je předčasné.

Značné rozčarování a šok způsobily hrozby s jadernými zbraněmi. Jde od Putina jen o psychologickou hru? Máme věřit, že reálná hrozba neexistuje?

Nejsem schopen říct, jak Putin uvažuje. Invazí zaskočil všechny včetně mě. Jaderný útok si stále nedovedu představit. Už vůbec ne nevyprovokovaný jaderný útok. Nevím, kde by pro Putina byl mezní okamžik či nějaká provokace. Stále mi to přijde jako něco, co nenastane. Neříkám to ale už s takovou jistotou, s jakou bych to řekl před týdnem.

Mluví se o dalším osudu Putina, ztrátě zábran jeho vlastního uvědomění si, že musí docílit svého, aby se neohrozil. Jak teď může ruský vládce uvažovat? Ztratil skutečně zábrany?

Co se týče psychiatrizace, byl bych velmi opatrný. Zdá se mi to jako příliš snadné vysvětlení. Putin je hazardér a vzal na sebe neuvěřitelné riziko. Jako o bláznovi bych o něm opravdu nemluvil. Jasné je, že Vladimir Putin hraje neuvěřitelně riskantní hru s obrovskou brutalitou, ohrožuje všechny včetně sebe, protože když tohle prohraje, tak skončí. Říct o někom, že je blázen, je příliš jednoduché. Tuhle klasifikaci nesdílím.

Říkáte, že pokud tohle Putin prohraje, tak skončí. Nakolik se toto může podepisovat do jeho chování? Ve smyslu čeho všeho je schopen, aby se neohrozil?

V tom je obrovské nebezpečí celé situace. Může v určité chvíli cítit, že je zahnán do kouta a nemá už vůbec co ztratit. Tím by se zvyšovala riskantnost jeho sázky. Jako když někdo prohrává v ruletě a reaguje tak, že sází víc a víc a čeká, že mu padne kýžené číslo.

