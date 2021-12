Zeman mluvil na férovku, ukázal odvahu. Klobouk dolů, ocenil mediální analytik Mikeš

reklama

Prezident Miloš Zeman mluvil letos ve vánočním poselství o těžkých úkolech nové vlády, s nimiž se musí vypořádat, jako je energetická a koronavirová krize a zadlužený rozpočet, ale také se postavil proti Zelené dohodě Evropské unie.

„Letošní projev byl obdobný projevům, které měl předtím. Hluboce si vážím, že mluví spatra a opravdu je schopen si všechno, co chtěl říci, zapamatovat a sdělit to perfektně a přehledně. Vždy to na mě ale dělá dojem, že jde o projev ministerského předsedy, který rozumně vykládá, jak to je. Nakonec se vlastně omluvil, že nebyl ve své řeči všeobjímající, ale prostě vzhledem k situaci v tomto roce, která nebyla zrovna nejlepší, nám chtěl sdělit, co je před námi v roce nadcházejícím,“ shrnul Jiří Mikeš vánoční poselství hlavy státu.

Podle něj prezident situaci vyhodnotil správně, ale spousta zvláště mainstreamových médií ho bude kritizovat, protože měl být více sjednocující, spojující a konejšivý.

Mikeš: Zeman mluvil odvážně

„Ale to by nebyl Zeman, aby nebyl kritický. Jeho projev nijak nevybočoval. Hlavně jsem potěšen, že prezident je ve formě. Myslí mu to, mluví spatra, možná ho někdo mohl upozornit, aby tolik nekroutil hlavou, ale už je na to asi zvyklý. Na mě projev působil zemanovsky, klobouk dolů,“ oceňuje Mikeš.

Líbilo se mu rovněž, že prezident mluvil takříkajíc „na férovku“ a navíc navrhl řešení. Miloš Zeman totiž doporučil vládě zrušit veškeré daňové výjimky, čímž by měla státní pokladna ušetřit na 380 miliard korun za rok. „Jeho řešení, zvláště co se týká financí, je velice rozumné a potřebné. Ale jsem pevně přesvědčen, že Parlament ve složení, v jakém je, nedá prezidentovi za pravdu,“ uvedl mediální analytik.

Jako velice odvážné od prezidenta také vnímá doporučení, aby Česká republika svoji energetickou situaci řešila sama, protože k tomu máme předpoklady. „Brusel nám to nadiktuje a bude to chtít od vlády odvahu, aby se vzepřela bruselskému diktátu a aby chránila zájmy České republiky, protože není součástí nějaké evropské federace,“ řekl Mikeš.

Sám prý také očekával, že se Zeman vyjádří k ekologické dohodě New Green Deal Evropské unie. „Čekal jsem to, protože co Brusel připravuje se Zeleným údělem, je velký nesmysl. A nevím, proč se Evropa sama žene do propasti, když všechny velmoci jako Spojené státy, Čína, Rusové, Indové a kdo ví, kdo ještě, konají dle sebe. Sami se dostaneme do situace, kdy na ně nebudeme stačit, a pak na to doplatí celá Evropa jako blok. Buď my i další země posíláme do Evropského parlamentu neschopné lidi, nebo už to neřídí Evropský parlament, ale superbyrokrati, kteří sídlí v Bruselu,“ sdělil Jiří Mikeš.

Ať se každý rozhodne sám

Prezident v proslovu také vyjádřil svůj postoj k povinnému očkování. Zatímco dříve mu povinnost jako dobrý nápad nepřišla, nyní se vyjádřil pro – a to po stále se opakujících vlnách koronavirové nákazy.

„Mám tři dávky očkování a každý rozumný člověk ví, že je to lepší. K dispozici máme dost informací a je na každém z nás, jak se k tomu postaví. Ale kdybychom chtěli dělat očkování povinné, pak jedině tehdy, kdy vakcíny budou skutečně vakcínami. Ne dostat nejdříve jednu, dvě, tři, čtyři… abychom se nestali očkovacími panáky. Lepší by bylo napnout všechny síly a vytvořit vakcínu, která by měla účinnost dlouhodobou, jako tomu vždy bývalo. Zaplať pánbůh, že je na každém člověku, aby zvážil, proč by měl riskovat, pokud je možnost očkování, které stát zaplatí. Ať se každý rozhodne sám, ale v případě povinnosti by si stát nakonec mohl zvyknout, že povinností bude čím dále více a dostanou nás na hák,“ zauvažoval mediální a reklamní odborník.

Nakonec ocenil použité citáty. Miloš Zeman v závěru nejprve citoval Aloise Rašína: „Blaho republiky budiž naším nejvyšším zákonem.“ A pak také Johna F. Kennedyho: „Neptejte se, co vaše země může udělat pro vás; ptejte se, co vy můžete udělat pro svoji zemi.“

„Jsou to skvělé citáty. Ta citace Rašína i Kennedyho na závěr byla velice dobrá, rozumná, povzbudivá a stále platí,“ dodal Mikeš.

