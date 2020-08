„A já, hlupák, myslel, že za restituce opravují kostely. A ony jsou to hotely!“ Světově uznávaný vědec si vyšlápl proti církvi

ROZHOVOR V halasu a tartasu kolem koronaviru, kácení pomníků a dalšími mediálními hříčkami se jakoby vytratilo velmi kulaté výročí husitů na Vítkově, které asi pro některé journalisty a pedagogy není to pravé ořechové. Zato se živě diskutuje o nutnosti odstřelu vlků a likvidaci bobrů, přičemž se jen neznale tlachá. To mj. uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uznávaný přírodovědec, geolog Václav Ziegler. Ten se trochu kaje, že ještě neviděl film Václav Havel a diví se, jak církev prošustrovala při svých investicích do hotelů nemalé peníze.

Pane docente, jak prožíváte léto? A jak se vám vůbec líbí počasí letošního léta? Před rokem jsme mohli cestovat k moři, abychom se vykoupali, a vůbec nic jsme nevěděli o koronaviru a podobných nemocech. To byl čas! Nebo se vám po něm vůbec nestýská?

Víte, pane redaktore, abych řekl pravdu, tak nestýská. Já, na rozdíl od mnohých, se mohu vykoupat v rybníku, nebo v zatopeném lomu, pokud vůbec chci přijít do styku s vodou, a vedra loňského typu nemám rád. I při dnešních 27 °C zalézám do stínu, kopíruje tak naše kočky, co k nám chodí na jídlo a občas nám dovolí, abychom je nad miskou pohladili. Ale říkám si, že letošní léto je podobné těm létům kdysi dávno, co se na polích sekala pšenice a s ní ječmen a žito a také hrách, čočka a peluška a také ta trocha řepky, ze které se lisoval olej. Vůbec rád vzpomínám na žně, kdy jsem jezdil na brigády, abych si mohl vydělat pár korun na studium a knížky a také na takzvané sběrné cesty, abych mohl jezdit veřejnými dopravními prostředky či stopem za poznáváním české přírody, neboť tehdy to bylo ještě dobrodružství. A nevadil mi občasný déšť či bláto, bouřka či vítr, ale i to vedro jsem dokázal snášet, i když díky jemu a nekvalitnímu asfaltu na silnici jsem přišel o boty. Byla to krásná doba. Jen si říkám, že letos je léto, jak má být, a věřím, že i zemědělci a ba i farmáři ho ocení a nebudou fňukat, že nemohli pořádně sklidit a nebudou natahovat ruce, aby dostali státní příspěvek. A budu si přát, aby sklizeň byla taková, že se nám zlevní potraviny, když je nebudeme muset dovážet z horoucích pekel, jak je tomu dosud. Ale to bychom museli být trochu skromnější. Co říkáte?

A co říkáte koronaviru?

K tomu zatracenýmu koronaviru jsem se už vyjadřoval. Asi to není legrace. Ale tuhle jsem slyšel velmi zasvěcený výklad jednoho předního českého lékaře, který věc nijak nebagatelizoval, ale také nestrašil veřejnost, jako to dělají mnozí hygienici a hlavně většina sdělovacích prostředků. Závěrem jeho povídání bylo, že se s nemocí a hlavně s tím virem - ne virusem, jak jsem četl první srpnový den v Právu - musíme naučit žít, stejně jako jsme se naučili žít s chřipkovým virem a s mnohými ostatními, neboť se stal součástí našeho životního prostředí. Mimochodem, onehdy se mi líbil jeden vtip, který ke mně připutoval po internetu: Potká chřipka Covid 19 a strouhá mu mrkvičku. Heč, já mám tejdně na kontě víc mrtvých, než ty! A Covid 19 na to: Heč, ale já mám lepší propagaci! Nechci ten vtip rozebírat, ale myslím si, že naše zdravotnictví, které nám závidí - kromě těch platů v něm - většina států světa, by si s tím mělo poradit. A myslím si, že se snaží ze všech sil!

Vy mu tedy věříte, pane docente?

Ano, věřím! Vždyť je v něm takových chytrých lidí, a kdyby se jim do cesty nepletli úředníci a politici, no lépe o tom nemluvit! A věřím také proto, že v něm pracují dvě mé děti a někteří vnuci, zdá se, do něj také směřují!

A zase se nám probudili vlci a napadli stádo oveček. A také bobři si staví hráze a zaplavují tu a tam nějakou louku, kterou si oblíbil místní politik. Co s tím? Budeme hráze rozebírat a vlky střílet?

To by byla velká chyba! Vždyť je známo ze severoamerické přírody, že vlci jsou jedinými přirozenými nepřáteli bobrů, čili vulgo kopejtko – jak se říkalo za našeho mládí - se jimi živí. A tak vzniká rovnováha v přírodě. Chtíc nechtíc, budeme muset oželet sem tam nějakou tu ovci nepořádného farmáře, který si nedovede zabezpečit své stádo. Stát mu škodu způsobenou zvláště chráněným živočichem stejně uhradí. Místní politik přijde případně o vyhlédnutou louku či kousek lesa. No a co. Posouvat bobří hráze jinam je nesmysl hodný neznalého novináře. Bobr dobře ví, kde takovou hráz postavit, aby to přírodě pomohlo a neškodilo. Třeba by bylo prima, aby sdělovací prostředky dodaly třeba zprávu o tom, kolik že skopového se z domácích chovů dostalo na náš trh a v jakých cenách.

Sdělovacími prostředky proběhla zpráva o tom, že katolická církev prodělala nabyté restituce, když nakoupila a vůbec investovala do drahých hotelů; nyní bude kupovat a stavět činžovní domy, aby mohla vybírat nájem, neboť ten zaručí stoprocentní zisk.

Vidíte, pane redaktore, a já, hlupák, si myslel, že se za to opravují kostely, fary a další nemovitosti, které církev ke svému fungování potřebuje. A ony to jsou drahé hotely. A ještě k tomu v pohraničí. I podnikání má svá pravidla a měl by ho dělat ten, kdo tomu rozumí. A ty činžovní domy? Aby se ekonomové katolické církve taky nespálili. Všechno chce své, i údržbu, nejen vybírání nájemného. Ale třeba chce katolická církev pomoci skutečně potřebným, myslím tím mladým rodinám, co si nemohou dovolit hypotéku, matkám či otcům s dětmi, kteří jsou na výchovu dětí sami, neboť je opustili partneři, co jim slibovali lásku až za hrob, starým lidem, o které se nechtějí starat jejich vlastní děti, a těm pak za malé nájemné umožnit důstojný život a v lásce a porozumění. Nebo se pletu a budou to zase jen byty pro cizí klientelu za vysoký peníz, který si průměrný občan této země nemůže dovolit? Jsem snílek a věřím tomu, že se stane ta první varianta, neboť si nedovedu představit to druhé.

Do našich kin vstoupilo životopisné drama Havel a má ambice sbírat ceny. Jde o snímek hollywoodského střihu, ale v něčem typicky český, malý, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. Viděl jste ho už? A co mu říkáte?

Ovšem, Václav Havel, ostatně jako většina jemu podobných osobností, byl osobnost velice složitá, že jeden filmový snímek toho o něm nemůže ani moc vypovědět. Stejně jako knížka „Voda, která hoří“, o níž mnozí psali chvály a druzí ji zatracovali do pekel horoucích tak, že jsem si ji koupil, abych zjistil, že je to docela normální povídání ze života, které o panu Václavu Havlovi také mnoho neřekne. Ale jak jsem vám slíbil, na film se půjdu podívat a pak vám řeknu.

Letos tomu bylo 600 let od vítězství husitů na Vítkově a nějak nám v tom koronaviru a v mnoha dalších oslavách toto výročí zaniklo...

Co říkáte na stav naší ekonomiky?

To je složitá otázka. Lze říci, že všechny státy jsou na tom stejně, ale nejsou. Ty, které se úzce specializovaly, jsou na tom hůř, ty, které produkují rozmanitý sortiment, jsou na tom lépe. Tady platí totiž stejný zákon jako v přírodě. Myslím, že už jsem jednou psal, že specializace na výrobu aut se nemusí vyplatit. Je asi nutné restrukturalizovat náš průmysl, ale dá to práci a dost velké oběti, však chceme-li přežít, budeme to muset udělat. Možná, že nám tady Covid 19 trochu dobré služby udělal. A brzy se taky ukáže, zda se dovedeme světovým mocnostem opět postavit čelem, jak to nedávno prohlašovali naši představitelé v souvislosti s Čínou. Nebo že jen některým? To by bylo ovšem také špatné, nemyslíte, pane redaktore? Ale naší ekonomice přeji, aby se rychle zvedla, když už do ní stát tolik investuje. A taky, aby našla mnoho mladých šikovných lidí, kteří dovedou dělat hlavou i rukama a nejen mlít ústy.

