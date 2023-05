„Ani Posselt...“ Paroubek k Pavlovi a bolavé minulosti

To je něco, co se nemělo stát, říká k tomu, že ministryně Černochová podepsala takzvanou obrannou smlouvu s USA, expremiér Jiří Paroubek a vysvětluje, čeho se v této souvislosti obává. Mluví také o tom, k čemu dle jeho názoru vedla obdobná smlouva na Slovensku. Vyjádřil se i k blížícím se slovenským volbám, zmínil Čaputovou a poslal vzkaz Ficovi. „Jednostranná propagandistická agitka pro tuto vládu,“ nešetřil pak Českou televizi a prozradil, k čemu se chystá.

Ministryně Černochová minulý podepsala takzvanou obrannou smlouvu s USA. Pane inženýre, jakými slovy by jste to komentoval?

Myslím si, že to je něco, co se nemělo stát. A domnívám se, že tento podpis otevírá dveře k tomu, aby tady byly umístěny jedna až dvě vojenské základny Spojených států, se všemi konsekvencemi, které to bude znamenat. To znamená růst napětí ve střední Evropě, které už teď se dá krájet. Rusové na ty základny namíří své rakety s jadernými zbraněmi. A samozřejmě, to se pak bude týkat nejen osazenstva těch základen, ale také okolního obyvatelstva, kdyby došlo k nějakému úderu.

Myslíte si, že je čas na to, aby lidé, kteří s touto smlouvu nesouhlasí, vyšli do ulic? A budou ty protesty k něčemu?

Myslím, že protesty jsou vždycky dobré. Vláda by se měla vzpamatovat. Ta toho sice není schopná, ale to může opravdu vyústit v nějakou až obrazně řečeno třetí pražskou defenestraci, když budou takto pokračovat. A to nejde jenom o tuto obrannou smlouvu. Takzvanou obrannou smlouvu! To je smlouva o vojenské spolupráci nad rámec spolupráce v rámci NATO. Takže nechápu, proč musíme takovouto smlouvu uzavírat.

Pokud vím, tak podobnou smlouvu uzavřelo asi před rokem Slovensko. Máte informace, co to pro Slováky znamenalo? Jak to funguje?

Myslím, že tam došlo díky uzavření této smlouvy jenom k dalšímu rozkladu politické scény a poklesu popularity té vlády, která byla u moci.

Když jsme u toho, na Slovensku se na konci září chystají předčasné volby. Jak vidíte politický vývoj u našich sousedů? Dá se už říci nějaký odhad, jak ty volby dopadnou?

To je ještě podle mě dost daleko. Faktem je, že prezidentka Čaputová postavila svoji vládu. Ta reprezentuje především ji. Je to její odpovědnost. No ale smysl tohoto manévru je, aby se snížily šance opozice na výhru. Aby lidé za těch pár měsíců pozapomněli na ty strašlivé přehmaty té pravicové vlády, která je vlastně dvojčetem té pětikoaliční vlády v Česku.

Jedním z kandidátů na budoucího slovenského premiéra je expremiér Fico. Jak vidíte jeho šance?

Domnívám se, že ta jeho politika je účinná. A je to člověk, který se snaží bránit zájmy „obyčejných“ lidí. A vlastně celého Slovenska.

A co říci na vzkaz expremiéra Fica adresovaný prezidentu Pavlovi a ministru Lipavskému, aby nezasahovali do záležitostí Slovenska poté, co mluvili o tom, že je vývoj na Slovensku znepokojuje a je potřeba ho pozorně sledovat?

Myslím, že by si jich neměl všímat. Jsou to politické nuly, které opravdu není potřeba brát vážně. A pokud je někdo na Slovensku bere vážně, myslím v tom pravicovém táboře, tak je to stejná nula jako oni.

Tento týden se v médiích objevila zpráva, že USA odvrátily hrozbu bankrotu. Když jsme mluvili o blížících se volbách na Slovensku, podívejme se i na prezidentské volby v USA, které jsou už v příštím roce. Jaké dáváte šance například bývalému prezidentovi Trumpovi?

To je ještě daleko… Samozřejmě že část administrativy Spojených států se snaží znovuzvolení Trumpa všemi možnými a dostupnými metodami zabránit. Vytáhnout nějakou osobu, kterou prý obtěžoval, před já nevím, dvaceti lety, no to je opravdu tvrzení bez jakýchkoli důkazů. A je smutný soudní systém takové země, který toto bere vážně. Já nejsem žádný podporovatel Trumpa, ale musím říct, že to je tak znechucující, že nakonec má mé sympatie.

Kandidovat chce prý i synovec J. Kennedyho, Robert F. Kennedy. Má podle vás šanci?

Tak samozřejmě že ta rodina je mi sympatická. Zrovna se dívám na fotografii, kterou mám před sebou, ve své kanceláři, kde je John Kennedy a Jacqueline s malým Johnem. Osudy té rodiny sleduji. Nevím, jaká je pozice toho Kennedyho, který by snad chtěl kandidovat v rámci demokratické strany. On má možná pozici v jednom státě a nevím, jak možné je vybudovat během jednoho roku celonárodní známost takového politika... Jak může být úspěšný, to nedokážu posoudit.

Pojďme na další téma. Mluví se o změně koncesionářských poplatků. Zvažuje se zdražení, je zde také ale návrh, aby poplatky platili nejen vlastníci televize, ale také mobilů, tabletů, na kterých se může televize sledovat. Je to dobře v době, kdy lidé platí víc a víc?

Já osobně třeba zkoumám, zda je možné se odhlásit jako uživatel ČT. Já ji k ničemu nepotřebuji. Nepotřebuji se na ni dívat, protože to je jednostranná propagandistická agitka pro tuto vládu. Takže k čemu by mi byla? Mám tři satelity, tam mám několik desítek nebo stovek programů, na které se mohu dívat. Takže nepotřebuji ČT. Myslím, že to by byla odpověď lidí. Dosud jsem byl líný, tak asi jako mnozí další, toto řešit. Ale někteří moji přátelé už se odhlásili. Takže to je cesta, jak tu televizi trošku „skopnout“ z piedestalu.

Negativní odezvu vyvolala z některých stran slova prezidenta Pavla, které pronesl během tryzny v Terezíně. Mimo jiné řekl: „Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich.“ Například zástupci Trikolory prezidenta vyzvali, aby rezignoval, nebo se za svá slova alespoň veřejně omluvil, neboť prý plivl na oběti nacismu. Jak prezidentova slova vnímáte vy?

Je to politický popleta. Prostě asi neví nic o moderní historii Česka. Nevím, jak vůbec měl odvahu kandidovat. A jak lidé jako Barta, Kolář a podobní mohli toto podpořit. Tak přece Češi žádný holocaust ani vůči židům ani vůči Polákům, ani vůči Rusům ani vůči Romům nezahájili a ani se na něm nepodíleli. Kromě několika zrádců národa, jako byl Emanuel Moravec a to byla taková kávová sedlina v tom národě ….

Takže je potřeba, aby se mírnil, ne prezident, který se v ničem nevyzná a už vůbec ne v historii. Ale ti, kteří mu píšou projevy. Protože takový projev si myslím, že by dnes nenapsal ani Bernd Posselt. To je takový projev jako ukázat – ano, vy Češi, vy jste také vinní a kajte se, tak jako Němci. Jestli někdo má odpovědnost za holocaust, za holocaust jak Židů, Poláků, Rusů, Romů…, no tak jsou to Němci. Ti se už mnohokrát omluvili. Ale nevím, proč by do toho někdo měl tahat Čechy. Ale lidé, kteří z naivity volili IQ 107 generála Pavla, no tak si musejí asi říct, že volili špatně.

