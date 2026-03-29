„Ať to nedopadne jak za Fialy.“ Konečná chce pohlídat neziskovky

Vláda má za sebou 100 dní vládnutí. Jak těchto 100 dní hodnotit? Co se zatím povedlo, a co naopak nepovedlo?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Velkou diskusi vyvolal návrh, aby byly určitě skupiny osvobozeny od placení koncesionářských poplatků na ČT a ČRo. Je to dobrý nápad? A věříte tedy, že od roku 2027 skončí koncesionářské poplatky úplně?
Je to polovičaté řešení, a to já nemám ráda. K problému takzvaných „veřejnoprávních médií“ lze přistupovat dvěma způsoby. Buď poplatky ponechat pro všechny občany, ale zároveň dostat Českou televizi a rozhlas pod dohled Národního kontrolního úřadu, aby konečně bylo všem jasné, jak obě tyto instituce nakládají s penězi, co od nás občanů dostávají – nebo televizi a rozhlas převést přímo pod státní financování, jako to funguje například ve Španělsku. Já jsem pro tu druhou variantu.
Na FB jste upozornila, že už dochází ke zdražování plynu, a komu za to poděkovat. Prosím, komu? A jaký v tomto směru odhadujete vývoj?
„Díky“ patří USA a Izraeli. Jejich válka s Íránem vedla k zablokování Hormuzského průlivu. A velmi mne mrzí, že tuto válečnou výpravu, která nemůže skončit jinak než Afghánistán nebo Irák, podporuje jak minulá Fialova koalice, tak ta stávající vládní koalice v čele s Andrejem Babišem.
V podstatě se všichni shodují na tom, že čím déle ten konflikt bude trvat, tím více nahoru ty ceny mohou vystoupat. Když belgický premiér De Wever navrhl normalizovat vztahy s Ruskem a znovu tak získat levné energie, tak za to dostal na Evropské radě vyčiněno. Takže EU chce být radši dál radši závislá na předraženém zkapalněném plynu z USA a na plynu z Perského zálivu, jehož dodávky se ale díky Trumpově válce téměř zastavily. Jsou jen dvě možnosti – buď EU přehodnotí svůj přístup k USA a začne na ně vyvíjet tlak, aby válku co nejrychleji ukončily a dodávky plynu a ropy z Perského zálivu se tak stabilizovaly. Anebo EU přehodnotí svůj přístup k Rusku. V obou případech by to vyžadovalo od pánů a dam v Bruselu provést nějakou sebereflexi. Tu jsem tam za celou dobu svého působení v europarlamentu téměř neviděla. V tomto směru nejsou vyhlídky pro naše peněženky dobré.
Otazníky vyvstaly kolem návrhu zákona o politických neziskovkách. Co v tomto směru očekáváte od vlády, a proč je tak důležitý?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Zákon FARA má garantovat, že občan snadno ví, jestli je nějaká organizace financovaná ze zahraničí a jestli tím pádem nekope za cizí zájmy. Ti, co se neustále ohánějí občanskou společností a co chtějí posilovat odolnost společnosti, by tak měli být první, kdo by takový zákon měli podporovat.
K požáru haly zbrojní společnosti v Pardubicích: některé podezřelé už policie zatkla. Co za tím vidíte vy? Z řady míst opět zazněla slova o Rusku…
Mám pocit, že někteří novináři liberálních médií se vždy před spaním musí podívat pod postel, jestli se tam náhodou neschovává nějaký ruský agent. Oba ti podezřelí nevypadají na lidi, jaké by ruské tajné služby běžně verbovaly. Já jsem v hodnocení celého toho požáru ale stále opatrná – šíří se řada protichůdných informací. Někdo tvrdí, že ta hala byla prázdná, někdo zase, že se tam vyráběla nějaké technika pro železnice a někdo psal, že tam měly být vyráběny drony pro Ukrajinu. Pokud se ale skutečně ukáže, že se jednalo o cílenou sabotáž ze strany propalestinských aktivistů, tak by si právě čeští liberální novináři měli zamést před svým vlastním prahem.
Česká republika je i díky jejich „práci“ světovým unikátem svoji nekritickou podporou Státu Izrael. Je přitom jedno, co Izrael páchá. Jestli v rozporu s mezinárodním právem obsazuje jižní Libanon, jestli nasazuje bílý fosfor či termobarické bomby v civilních oblastech. Čeští novináři buď mlčí, nebo to rovnou podporují. Takovéto mediálně a politicky pokřivené prostředí pak snadno může vést k tomu, že se někdo radikalizuje. Ale pochybuji, že mediální mainstream z toho vyvodí nějakou sebekritiku. Vytvářet ruské strašáky je pro ně totiž jednodušší.
V médiích se objevila zpráva, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó údajně pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí EU. Ministr pochybení odmítá. Uvedl, že na ministerské úrovni se žádná tajemství neprobírají. Co si o tom myslíte?
Pokud vím tak maďarský ministr tvrdí, že je takto v pravidelném kontaktu nejen se svým ruským protějškem, ale třeba i s americkým, srbským či izraelským. Zkrátka je kontaktuje vždy, když si myslí, že to, co se na Radě EU řeší, by nějak mohlo ovlivnit jejich vztah k Maďarsku. Dovolím si být k celé záležitosti dost skeptická. Maďarsko blokuje půjčku/dar 90 miliard eur pro Ukrajinu, takže je teď ze strany bruselských elit pod velkým tlakem. Orbán zkrátka nechce Zelenskému dávat už žádné finanční dárečky, když ví, jak se na Ukrajině s těmi penězi zachází. Celá tato „kauza“ mi to proto přijde jako snaha médií udělat z komára velblouda – snaha dostat Maďarsko pod ještě větší tlak. Ale buďme upřímní – jen maďarský ministr zahraničí reálně ví, co komu říká po telefonu. To žádný novinář vědět nemůže.
Na závěr odbočíme. Na FB jste připomněla bombardování Jugoslávie, od kterého v těchto dnech uplynulo už 27 let. Co k této události říci s odstupem tolika let?
Je důležité si tu událost připomínat, protože vidíme, co ten slavný „mezinárodní řád na pravidlech“ vždy byl – jedna velká lež. K bombardování došlo bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a šlo tedy o jasné porušení mezinárodního práva. A je jedno, že se to odůvodňovalo „humanitárními obavami“. NATO při útocích zasáhlo i řadu civilních cílů. A co je nejhorší tak použilo munici s ochuzeným uranem, kvůli které do dnešního dne trpí lidé i příroda.
Už tenkrát se využívalo vzletných ideálů demokracie, aby se odůvodnilo masové vraždění. Byl to nesmysl tenkrát, jako je to nesmysl dnes, když ty samé řeči slýcháme ve vztahu k americké agresi vůči Íránu. NATO tehdy poprvé jasně ukázalo, že není žádnou obrannou aliancí, ale jen nástrojem na posilování americké moci – nedávno to ostatně potvrdil i generální tajemník NATO Rutte. Srbsko se do dnešního dne pokouší vymáhat reparace za škody způsobené agresí NATO. Srbové na to nezapomněli. A my bychom také neměli zapomenout.
