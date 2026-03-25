„BIS tu něco proklouzlo mezi prsty.“ Jan Schneider ale naznačil i horší možnost

Terorismus, útok na zbrojní firmu vyrábějící drony pro Izrael, akce pod falešnou vlajkou ze strany Ruska… Ve veřejném prostoru zaznělo několik teorií o příčině požáru haly vcelku neznámé pardubické zbrojní společnosti. Policie nicméně od počátku říká, že pracuje se čtyřmi verzemi. Jaký je váš pohled na to celé, co se koncem minulého týdne spustilo?
Mohlo jít o konkurenční boj s výhrůžným vyzněním, což by vyplývalo z toho zcizení písemných materiálů, jak je zachyceno na samotnými pachateli pořízených záznamech.
Možná šlo o útok zfetovaných propalestinských aktivistů, kteří si kdysi kdesi cosi přečetli o firmě a Izraeli a někdo z nich měl světlou chvilku a napadlo ho, jak se vytrhnout z nudy. Možná je však k tomu někdo ponoukl, a dodal nějaké chechtáky na další kouř.
Možná mělo to ponouknutí skutečně onen protiizraelský špílec. Možná se to však hodilo jenom jako zástěrka, a ten vlastní důvod by skutečně mohl vést k ruské stopě. Jenže to bylo plácnutí do prázdna, což by zase té ruské stopě příliš neodpovídalo.
Nesmíme však opomenout samotnou Ukrajinu, kde se o firmu Archer zajímala protikorupční jednotka NABU, které se však nepodařilo firmě prokázat defraudaci 1,5 miliónu hřiven ze státních prostředků. Vyšetřovatelé z NABU navštívili pardubickou provozovnu firmy ještě v dubnu 2025. Mohlo to tedy teoreticky také být tak, že pro orgány NABU tam ty výrobky byly, ale požárem byly zcela zničeny – ale pro naše orgány tam nic takového nebylo, proto nebylo třeba provoz nijak zvlášť zabezpečovat.
V pátek jsem mluvil s Kateřinou Dostálovou na ABJ o tom, co tak pěkně rozvinul Pavel Šik, totiž o ekonomické výslednosti dotyčného spletence firem, přesouvání majetku do nových firem. Takové složité věci se někdy jednoduše řeší tak, že se holt účetnictví stane obětí odporného žhářského činu, a záloha neexistuje.
Možná šlo též o související pojistný podvod – a pojišťovny mívají velmi dobré vlastní vyšetřovatele, kteří musejí ve věci konat tak jako tak.
Zajímavá je přítomnost amerického občana mezi zadrženými, to opravdu příliš ruské stopě nenasvědčuje. Ukrajinské stopě by to naopak docela svědčilo, vždyť na Ukrajině měli dokonce Američanku ve vládě, takže Američané se tam pohybují zcela přirozeně a kdoví, v jakých počtech a funkcích.
Nejprve začala média psát o akci organizované skupiny, která chtěla zakročit proti dodávce dronů pro Izrael kvůli jeho počínání v Gaze. Policie ihned vyzývala k obezřetnosti, neboť skupina, která se k akci přihlásila, nemá žádnou veřejnou stopu a její účty na sítích byly založeny jen pár desítek hodin před požárem. Záhy se proto objevilo vysvětlení, že může jít o již zmíněnou akci pod falešnou vlajkou ze strany Ruska, protože Rusové prý přece podobné akce podnikají i jinde v Evropě. Máme se s takovým mediálním závěrem spokojit?
To je typická „koudelkovina“, už je s tím trapný. Měl by buď zmínit celé spektrum variant, anebo spíše a mnohem příhodněji by měl prostě mlčet.
Já jen doufám, že premiér Babiš nezopakuje jeden z nejtrapnějších momentů jeho dosavadní kariéry, kdy mluvil o tom, že ohledně Vrbětic existuje pouze jedna jediná vyšetřovací varianta. To není vyšetřování, to je dogmatika, profilovaná politicky. Doufám, že se Babišův duch nenechá opět unést koudelkovskou lstí, a že nevzlétne a neodlétne a neulétne do pseudozpravodajských konspirací, a že zůstane při zemi, a že se nejprve zeptá, jak by mu nejvíc slušelo a odpovídalo, totiž jak celá ta věc vyznívá finančně. Kdo z toho profituje. Mohl by se kouknout občas na detektivku, kdy se vyšetřovatelé vražd taky nejprve ptají, kdo bude dědit. A taky, že většina mordů jsou takzvané „domácí zabijačky“, čili že pachatele je třeba nejprve hledat tady, a pak teprve rozšiřovat okruh pátrání do geografických dálav a záměrů.
Zásadní je otázka role BIS. Její poslání dle zákona je, aby takovým akcím (jde-li o akt terorismu či útok organizované skupiny) zabránila, či přesněji řečeno předem odhalila záměr takový útok uskutečnit a bylo možné jeho provedení předejít. To se, jak víme, nestalo. Jde o selhání BIS, pokud šlo o terorismus?
BIS tu něco proklouzlo mezi prsty, pokud v tom neměla prsty sama – což je další vyšetřovací verze, jejíž přítomnost či absence v celém tom vějíři vyšetřovacích variant indikuje, zda půjde o šetření ovlivněné politickými tlaky, či nikoliv. Každopádně po takovém fiasku na sebe bere odpovědnost ředitel takové instituce a podává rezignaci. Jestli nemá pero a papír, premiér mu je jistě rád poskytne.
Média a opozice začala útočit na vládu, že snížila BIS rozpočet, čímž bylo nepřímo naznačováno, že jde o vinu vlády, která podceňuje podobné hrozby. Víme, že reálně rozpočet civilní kontrarozvědky je vysoký a vyšší než v předchozích letech. Oproti loňskému roku dostala o 230 milionů korun víc, celkově hospodaří s částkou 2,6 miliardy Kč. Je to hodně, nebo málo za práci, jakou BIS dlouhodobě odvádí?
Vypadá to, že čím víc toho BIS nezvládá, tím víc peněz „logicky“ požaduje, aby to mohla zvládnout. Faktem je, že rozpočet BIS se opět zvýšil, takže nezvládání bezpečnostních priorit je pouze a jenom důkazem o špatném vedení služby, která – ať už má rozpočet jakýkoliv – musí důkladně vyhodnotit hrozby a z nich plynoucí rizika, a podle toho přeskupit síly a prostředky, které má k dispozici. Musí tedy pracovat podle reálné bezpečnostní situace, a nikoliv plnit politická zadání odkudsi, lépe to ani více nerozvádět. Jestliže ředitel služby není schopen toto základní manažerské zadání splnit, už měl být degradován a s ostudou propuštěn.
Načasování této události tedy nemuselo být náhodné. Je důležité vzít v potaz celkový kontext události, která se odehrála v době, kdy opozice kritizuje vládu z malého navýšení rozpočtu na zbrojní a zpravodajské výdaje. To mohlo nahrát i té letenské demonstraci, aby bylo aspoň trochu o čem pokřikovat (aniž by se dotyční kritici zabývali tím, na úkor jakých rozpočtových kapitol by se to navýšení mělo udělat).
Přidám k tomu příhodu ze života. Počátkem devadesátých let, kdy po ukončení studené války mnohé vlády zamýšlely snížit výdaje na zbrojení, dopadla ta restrikce i na jistou zpravodajskou službu. Její příslušník mi líčil, jakou pozornost vzbudilo zadržení jakéhosi člověka, který přilétl z Ruska, a měl u sebe vzorek radioaktivního materiálu. Vyděšení poslanci hned navýšili příslušné rozpočty. Onen příslušník pak s lišáckým úsměvem dodal, že onen zadržený v této habaďůře byl pochopitelně agentem jejich zpravodajské služby.
Před dvě a půl miliardy je obrovská částka. Jaké existují mechanismy kontroly, jestli peníze daňových poplatníků služba utrácí účelně a v zájmu obrany bezpečnosti a zájmů České republiky? Tady je transparentní kontrola vynaložených peněz nemožná, je to tak? A je to tak správně?
První úroveň kontroly činnosti zpravodajských služeb je exekutivní. Vláda služby úkoluje, koordinuje, zodpovídá za jejich činnost, čili je též musí kontrolovat – a to nejen co do dodaných výsledků, ale též co do zákonnosti jejich působení. Vláda musí pravidelně schvalovat zpravodajské priority, zdali odpovídají realitě, zdali se služby nevěnují spíše činnostem, motivovaným politicky, a ne bezpečnostně.
Druhou úrovní jsou kontrolní orgány sněmovní, zabývající se spíše plošnou kontrolou, tedy poměrem nákladů na služby ku jejich výkonu. Speciální orgán senátní by se měl zabývat kontrolou nikoliv plošnou, ale bodovou, tedy jednotlivými případy, které by však měl prozkoumat velmi do hloubky. Dohromady by tak parlamentní kontrola mohla kontrolovat činnost zpravodajských služeb jak do šířky, tak do hloubky – ale nikoliv z jednoho místa, ale očima dvou rozdílných orgánů. To je určitý bezpečnostní moment.
Třetí úrovní jsou další státní orgány – finanční, pracovní, logistické.
Čtvrtou úrovní kontroly činnosti zpravodajských služeb je tisk a veřejnost.
Zpět k požáru v Pardubicích. Ve veřejném prostoru se objevily informace o podezřelém pozadí dotčené zbrojní firmy (viz link níže), přičemž v té vyhořelé hale měl být hlavně stavební materiál, nikoli zbrojní materiál a ve firmě probíhaly v minulosti podezřelé přesuny majetku a peněz. Do jaké míry jsou tyto spekulace zajímavé a má význam se jimi zabývat?
Je zajímavé, že v návaznosti na firmy L.P.P. holding a.s., LPP s.r.o. a ARCHER – LPP s.r.o. se nalézá další personálně propojená firma Archer hunting s.r.o., která má předmětem činnosti mj. i ostrahu majetku a osob a služby soukromých detektivů.
Zabezpečení buď neodpovídalo předmětu činnosti, protože jestli firma byla dodavatelem pro armádu, musela být bezpečnostně prověřena, což samo o sobě už znamená zvýšené bezpečnostní standardy ohledně ochrany a zabezpečení fyzické, administrativní a kybernetické bezpečnosti.
Nebo chabé zabezpečení odpovídalo skutečně prováděné činnosti, čili – nic tam nebylo. Možná bylo deklarováno, že tam něco bylo, ale po požáru to tam už nebylo. Jinými slovy – inventura na vrbětický způsob.
Pravdu má premiér Babiš, když apeluje na nestátní zbrojařské firmy, aby si z těch obrovských zisků ráčily své provozovny taky příslušně ochránit.
