„Budeme v p*deli, až se zjistí pravda.“ Šlachta se zasmál a rozstřelil novináře

„Kritiky se neobávám, znamená to, že s námi mají problém,“ tvrdí lídr hnutí Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty. Dohady o financování jeho kampaně mu přijdou vtipné a útočné výroky politických oponentů vnímá pozitivně. ,,Když slýchám, jak mě platí CIA, FBI, Bárta, Babiš a tak dále, vždycky si vzpomenu na svého zesnulého kamaráda Pavla Hantáka, mého tiskového mluvčího na Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu: Buďme rádi, že o nás mluví a stále nás někam zařazují. Na druhou stranu až zjistí, že nepatříme nikomu, tak budeme v prdeli. A to jsme zjistili, když nás vyhodili v roce 2016. K tomu bych to přirovnal,“ uvedl Šlachta pro ParlamentníListy.cz.

Podle posledních předvolebních průzkumů dosahuje hnutí Přísaha Roberta Šlachty kolem pěti procent, pohybuje se tedy na hranici vstupu do Sněmovny. Šlachta řekl, že výsledky považuje za velký úspěch a zároveň cítí velkou pokoru před lidmi a voliči. „Ale spíše jde o závazek pracovat ještě jednou tolik a ještě více, abychom voliče přesvědčili, že za to stojíme.“

Na sílící kritice a vyjádření ostatních politických stran vidí jen to pozitivní. Robert Šlachta to jako kandidující politik zažívá poprvé. „To, že se k nám někdo vyjadřuje negativně, je pro mě pozitivní. Když jsme se neblížili pěti procentům, byli jsme každému jedno. Teď, když se to přehouplo a blížíme se hranici vstupu do Sněmovny, kritika sílí. Když nás kritizují, znamená to, že s námi mají problém. Žádné kritiky se vůbec neobávám,“ uvedl lídr hnutí a bývalý policista. S výroky ohledně toho, že sám nemá žádný program ani skutečné odborníky, nesouhlasí. „Ukazuje to, jaká je to blbost a vytahování věcí, aby se zhoršil obrázek hnutí. Každou neděli mám od osmi hodin na internetu stream, naposledy jsem v něm představoval oblast zemědělství i s garantem Janem Vopravilem, který je odborníkem na zemědělství. Když se podíváte na naše stránky, máme na zdravotnictví Alexiho Šeda, přes zbrojní průmysl Jiřího Hynka a tak dále,“ vyjmenovával Šlachta své. Doplnil k tomu, že při streamech je také možné jim pokládat jakékoliv otázky.

Šlachta: Nechci to dělat jako ti, o něž jsme se zajímali, když jsem byl policista

Slovní útoky ohledně programu a odborníků vidí i jako snahu o poškození. Až prý představí program, začne oponentům vadit něco jiného. „Program nebude konkrétní, pro jiného bude moc konkrétní, ale tak to chodí a já si z toho naprosto nic nedělám. Záleží hlavně na lidech a záleží na tom, jak nás berou lidé,“ sdělil.

Robert Šlachta: Foto: Zuzana Koulová

Robert Šlachta jako policista v minulosti řešil několik výrazných kauz týkajících se právě politiků. Na otázku, jaký je pocit být na druhé straně barikády, odvětil: „Pro mě je hlavně důležité, že to nemám dělat tak, jako to dělají ti, o které jsme se zajímali, když jsem byl policista. A to je velké poučení. Kolikrát se mě ptají, zda vůbec budu schopen uzavírat dohody, najít konsenzus, což je v politice nutné. Nemám problém dohodnout se na programu a na konkrétních bodech, ale nesmí to být o kšeftu. Zabývali jsme se právě kauzami, které o kšeftu byly,“ vysvětlil bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. A ono kšeftaření v České republice z jeho pohledu zdaleka neskončilo. „Jsem o tom naprosto přesvědčen. Podívejte se na různé kauzy v nouzovém stavu, podívejte, jakým způsobem jsou politické strany schopny se dohodnout vůči občanovi. Je tu mnoho věcí, které vadí a dostávají se do povědomí lidí,“ tvrdí Šlachta.

Prověření zakázek v nouzovém stavu

Korupci v zemi se však nechce věnovat jako první. Boj s korupcí už měli jako styčný bod programu například Věci Veřejné, Andrej Babiš s hnutím ANO, Piráti... Redakce se Roberta Šlachty ptala, proč by on měl být jiný? „Od politologů a novinářů, když jsme hnutí založili a sbírali podpisy, jsem stále slýchal, že téma korupce a klientelismu vyčpělo s Věcmi Veřejnými, Babišovým hnutím ANO, Piráty, kteří ho deklarují jako svůj hlavní bod a něco, co by chtěli v politice změnit. My jsme vyjeli mezi občany s novou peticí, kde se jich ptáme, zda by měli zájem, abychom nastartovali prověření všech covidových zakázek v nouzovém stavu, kdy je vyřazen zákon o veřejných zakázkách a obchoduje se napřímo. Nyní máme patnáct tisíc podpisů, a když mluvíme na náměstích, lidé říkají, že o to mají velký zájem. Je z nich cítit, že jim řešení všichni slibovali dokola, ale naprosto s tím nepohnuli,“ řekl Šlachta a vyjádřil obavu, jak je Česká republika vnímána korupčně. Podotkl také, že jako policista pracoval i na této problematice a hodlá ji řešit rázně.

S nadsázkou rovněž poznamenal, že nejúčinnějším řešením by bylo, kdyby všichni byli poctiví, dodržovali pravidla a nikdo nechtěl nikomu nic brát, což je utopie, nad kterou není možné uvažovat. Začal upozorněním na dohady politické reprezentace ohledně nedávného odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, zatímco je už devět let navržen zákon o státním zastupitelství, který určuje konkrétní dobu funkčního období státních zástupců. Pokud by se politická reprezentace shodla a přijala zákon, nebyly by podle Šlachty žádné dohady, tlaky a spojování s kauzami. Nebo zákon o oznamovateli korupce trestné činnosti, který prý zůstal stát na Ministerstvu spravedlnosti a nikdy se nedostal k projednání.

Nový trestní zákoník

Jako naprosto zásadní však označil nutnost nového trestního řádu. „Máme trestní řád z roku 1961, sice novelizovaný, ale nekopíruje stav současné doby. Jsem přesvědčen, že je nutností, aby znovu vznikl protikorupční útvar a finanční policie, která by se touto problematikou zabývala samostatně. Podívejte, jak to vypadá teď a jak je hodnotná práce policie právě po stránce ekonomické trestné činnosti nyní?“ Šlachta byl jedním z kritiků tehdejších reforem policejních a vyšetřovacích orgánů státu. Některé věci by tedy navrátil zpět. „Určitě bych vytvořil protikorupční útvar s proškolenými lidmi, funkčním prostředím a schopností sbírat informace. U soudů by měly fungovat zvláštní senáty právě na závažnou, hospodářskou trestnou činnost a na korupci. Není možné, aby jeden soudce soudil majetkově trestnou činnost a kromě toho korupci kvůli proškolení, vzdělávání a podobně,“ popsal redakci.

U petičního stánku. Foto: Zuzana Koulová

„Vím, že kolem toho bude spousta řevu, ale v první řadě by měla trestní řád zpracovávat například akademická obec. Máme na akademické půdě velmi dobré odborníky ohledně trestního práva. Podle mého názoru není možné, aby trestní řád psali advokáti, soudci, politici, policisté… kdokoliv, kdo je v tom zainteresován. Ti by měli zákon připomínkovat,“ popsal s tím, že si uvědomuje složitost procesu, pro nějž se jen těžko hledá podpora napříč Poslaneckou sněmovnou. Šlachta však tvrdí, že jsou v hnutí připravení spolupracovat napříč politickým spektrem, protože se na věc dívá očima policisty, odborníka i sledováním, co trestní zákoník soudním zástupcům dělá. Věří proto, že nový je nutný.

Kdo Šlachtu platí?

V rámci předvolebního boje se Šlachta musel vyrovnat s „podpásovou akcí“, kdy se s podobným názvem hnutí zaregistroval do voleb někdo jiný. Musel měnit název a znovu sbírat podpisy. „Šlo o nějaké vypisování, abychom se spojili a vyjednávali, na což nikdy nechci přistoupit a nepřistoupil jsem. Sesbírali jsme nové podpisy a použil jsem do názvu hnutí své jméno,“ uvedl. Spolupracovníci mu prý od začátku radili, aby název hnutí spojil právě se svým jménem, ale jemu se to příliš nelíbilo. „Bohužel měli pravdu. Doplnili jsme tedy mé jméno, bylo to narychlo, ale na druhou stranu tým, který mám kolem sebe, je úžasný a jen během jednoho dne jsme sehnali dalších tři a půl tisíce podpisů,“ řekl Robert Šlachta a podotkl, že i kdyby to někdo zkusil znovu, znovu udělá to samé: „Jsem v tomhle docela sveřepý.“

Dohady o financování hnutí Přísaha označil za vtipné. Pro server Seznam Zprávy řekl, že už zaslechl, jak je placen od americké CIA nebo FBI. „Snažíme se to dělat maximálně otevřeně, komunikujeme s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran, ale stále se objevuje, že není možné takovou kampaň dělat, že musela stát mnohem více peněz, že za námi musela stát nějaká velká agentura a podobně. Na to odpovídám, že veškeré příjmy jsou zveřejněny na transparentním účtu včetně toho, kdo nám finančně pomáhá. Když slýchám, jak mě platí CIA, FBI, Bárta, Babiš a tak dále, vždycky si vzpomenu na svého zesnulého kamaráda Pavla Hantáka, mého tiskového mluvčího na Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu: Buďme rádi, že o nás mluví a stále nás někam zařazují. Na druhou stranu až zjistí, že nepatříme nikomu, tak budeme v prdeli. A to jsme zjistili, když nás vyhodili v roce 2016. K tomu bych to přirovnal. Já už se jen směju, v úterý ráno v médiích vytáhli, kdo by měl být u nás na kandidátce, a jsou to naprosté zkazky,“ řekl.

Nestačí před volbami zvednout zadek

Robert Šlachta stále pokračuje v jízdách po městech, kde komunikuje s voliči. „Hlavně když slyším, jak je kampaň výjimečná, kolik to muselo stát peněz… co je úžasného na dodávce, která má najeto 200 tisíc kilometrů, třech stanech a jízdách na náměstí? Mluvíme s lidmi a je to vidět na sociálních sítích. To by snad měla být podmínka politiky. Řekl jsem, že jezdíme mezi občany, posloucháme jejich názory a chceme to dávat i do programu, a redaktor mě kvůli tomu nazval populistou. Nechápu, co je populistického na chození mezi veřejnost a naslouchání lidem? To by měl být základ politiky, služba občanů a veřejnosti, stejně jako u policie. Ne že si před volbami zvednete zadek z kanceláří a teprve vyjdete mezi lidi,“ vysvětlil Šlachta s tím, že zájem voličů komunikovat je u jeho stánků vidět. A stejně tak je prý přínosné komunikovat s odpůrci, kteří s ním přijdou diskutovat. „Pro mě je podstatné, že se s námi baví. Jinak by vůbec nemělo smysl do politiky vstupovat,“ dodal.

Hnutí Přísaha. Foto: Zuzana Koulová





