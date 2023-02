„Chystám demonstraci.“ Okamura udeřil. Chce otřást vládou

reklama

Fialova vláda dá na valorizaci církevních restitucí miliardy. Jak se na to díváte v souvislosti s tím, že vláda chce zároveň silně omezit valorizace důchodů?

To je opravdu nehoráznost. Fialova vláda dá na valorizaci církevních restitucí miliardy, ale důchodcům letos sebere peníze! To je naprostá nespravedlnost a nerovnost podmínek a diskriminace. Fialova vláda chce od letošního června okrást všechny příjemce důchodů o část jejich penzí, v průměru jim chce vzít tisíc korun měsíčně. Přitom mají důchodci valorizaci garantovanou zákonem, který chce teď Fialova vláda narychlo změnit. Navíc kvůli snížení důchodů bude i do budoucna nižší valorizace, takže důchodci budou poškození Fialovou vládou celkem výrazně. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Ústavní stížnost může podat 40 poslanců, takže oslovíme druhou opoziční stranu ANO, zdali by nám pod naši ústavní stížnost připojili podpisy, protože SPD má pouze 20 poslanců. Hnutí SPD zároveň chystá v blízké době demonstraci proti Fialově vládě, která neřeší zdražování, chce snižovat důchody a chce nás zatáhnout do války. Datum a místo konání brzy zveřejníme. Doufám, že nespokojenost přijde vyjádřit co nejvíce občanů.

Fialova vláda aktuálně vynaložila na Ukrajince 40 miliard korun a zároveň říká, že zhruba 19 miliard korun chybí pro naše příjemce důchodů, pro české vdovy, sirotky, pro invalidní spoluobčany, pro starobní důchodce. Fialova vláda a pětikoalice si vybrala Ukrajince a hodila naše potřebné občany přes palubu. A my za SPD říkáme, že je to špatně. Je pak směšné, když politici vládní pětikoalice teď vyzývají občany, aby si spořili na důchod.

Směšné, pane předsedo?

No jistě. Vždyť to lidem sežere inflace, která je u nás kvůli neschopnosti vlády mnohem vyšší než jinde v Evropě. Peníze ztrácejí hodnotu před očima! Je to krádež za bílého dne. A energetické firmy a nadnárodní korporace si mastí kapsy!

Pětikoalice kvůli přijetí tohoto zákona, kterým chce snížit valorizaci důchodů, vyhlásila stav legislativní nouze. Bylo podle vás opodstatněné tento zcela výjimečný institut legislativní procedury uplatňovat?

Důvod, proč to chtějí vyhlásit, tedy že to může způsobit hospodářské škody, je opravdu směšný, protože dané hospodářské škody naopak způsobuje důchodcům a občanům Fialova vláda svým nekompetentním jednáním. Pakliže legislativní nouze projde, tak i v tomto ohledu zvažujeme ústavní stížnost.

Není to jediná „úspora“, kterou v tomto týdnu Fialova vláda avizovala. Hovoří se také u zrušení výchovného...

To je další podraz na slušné lidi! Poté, co se Fialova vláda rozhodla okrást všechny příjemce důchodů, tak chce nyní potrestat i všechny rodiče, kteří slušně vychovali svoje děti. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí a budeme těmto změnám zákona ve Sněmovně bránit všemi dostupnými prostředky. Výchovné se vyplácí matkám či otcům na všechny jejich děti. Bonus se započítává do zásluhové procentní části penze, ve které se odrážejí odpracované roky a výše odvodů z výdělků.

Připomínám, že již téměř milion českých seniorů má problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. Podle studie projektu „Neviditelní" až 889 tisíc českých občanů patří mezi tzv. neviditelné seniory, tedy mezi osoby, které dlouhodobě nezvládají hradit své živobytí, ale současně propadávají systémem státní sociální pomoci, hlavně kvůli jeho složitosti, obtížné dostupnosti a neinformovanosti ze strany úřadů. Téměř 50 tisíc seniorů je v exekuci. A těch velmi negativních zpráv ze sociální oblasti je kvůli neschopné Fialově vládě spousta.

Tak je prosím shrňte, ať nemluvíme jen v obecných frázích...

Míra inflace v Evropské unii v lednu pokračovala v poklesu z předchozích dvou měsíců a snížila se na deset procent. Tempo meziročního růstu cen zpomalilo z prosincových 10,4 procenta, oznámil evropský statistický úřad Eurostat. Naproti tomu ale v České republice inflace po prosincovém poklesu opět zrychlila. S hodnotou 19,1 procenta byla třetí nejvyšší v celé unii! Toto přesně ukazuje, že za extrémní zdražování v naší zemi může Fialova vláda, protože v jiných zemích EU inflace klesá.

Dále například z aktuálního průzkumu nazvaného Index finančního zdraví Čechů, který připravila Česká spořitelna společně se Sociologickým ústavem Akademie věd a portálem Evropa v datech vyplývá, že necelá třetina Čechů by s naspořenými penězi nedokázala žít ani měsíc. Další třetina by pak se svými úsporami vydržela maximálně dva až tři měsíce. Pouze 34 % lidí tak má úspory, které by jim vydržely déle než čtvrt roku.

Téměř třetina Čechů aktuálně žije s rostoucími dluhy nebo jen s minimální finanční rezervou, která nepokryje ani jejich průměrné měsíční životní náklady. Každá desátá česká domácnost pak žije zcela bez rezerv, přičemž v nedávné minulosti řada z nich část vydělaných peněz dokázala ušetřit. Dle zmíněného indexu 57 procent domácností vychází se svým rozpočtem jen s obtížemi. Je zřejmé, že Fialova vláda ožebračuje národ. A navíc je to vláda podvodníků a lhářů.

Pane předsedo, tato silná slova používáte hodně často. Neztrácí to už efekt?

Silná slova, ale podložená. Premiér Fiala lhal nejen ohledně důchodů, ale Fialova vláda sprostě podvedla voliče a připravuje zvýšení daní. Ministerstvo financí pod vedením ministra a místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury uvedlo, že v průběhu jara budou představeny konkrétní parametry tzv. konsolidačního balíčku v oblasti státního rozpočtu s cílem snížit jeho deficit o 70 miliard. Půjde zejména o zvýšení nejrůznějších daní včetně pojistných odvodů živnostníků, o zrušení státní podpory stavebního spoření a o výrazné snížení podpory penzijního spoření. Ministr sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Jurečka řekl, že chce vláda zvyšovat daně fyzickým osobám a zvýšit daň z nemovitosti.

Ze strany vládní pětikoalice jde o podvod na voliče a ve všech těchto případech se jedná o zásadní změny oproti programovému prohlášení vlády. Jenom pro připomenutí, struktura státního rozpočtu nemá absolutně žádný vztah ke konfliktu na Ukrajině, na který vláda tyto kroky svaluje. Systémové změny, které by vedly k dlouhodobému odstranění rozpočtového deficitu, představují např. snížení objemu zbytné státní byrokracie či přijetí skutečné důchodové reformy formou podpory pracujících rodin a porodnosti. A nikoliv pouhé zvyšování daní a odvodů pro naše občany, zaměstnance, živnostníky a zaměstnavatele, což SPD odmítá.

Sněmovna ve středu věnovala 4,5 hodiny jednání své mimořádné schůze sporu o to, kdo má volit kontrolní rady České televize a Českého rozhlasu. Nakonec ale díky opozici ani nedošlo na hlasování. Proč jste jej nechtěli umožnit?

Protože vládní pětikoalice chce mocensky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Je to další útok na demokracii a pluralitu. Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, kde má Fialova vláda většinu, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti. Jde o to, že vláda Petra Fialy (ODS) chce tímto dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií – a tím si zajistit dominantní vliv na vysílání ČT a ČRo, zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Pětikoalice provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory a aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory, a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné!

Činila se i jiná legislativní tělesa. Třeba Evropský parlament definitivně schválil novou normu o nulových emisích, která mimo jiné obsahuje zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v členských státech EU po roce 2035. Vy to odmítáte a dostáváte za to nálepky bigotních odmítačů technologického pokroku, kterého se zastánci dekarbonizace neustále dovolávají. Jak to tedy ve skutečnosti máte s ochranou přírody?

Hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu přírody, ale toto opatření společně s připravovanou emisní normou Euro 7 od roku 2025 bude mít zničující dopady zejména na automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky (tvoří cca deset procent českého HDP), na hospodářskou prosperitu, na zaměstnanost (zánik statisíců navazujících pracovních míst) a na životní úroveň občanů. Tuto pro Českou republiku likvidační normu podpořili v předchozích hlasováních na jednání Rady EU v době českého předsednictví i zástupci současné Fialovy vlády a nyní i vládní europoslanci. Europoslanci zvolení za SPD hlasovali samozřejmě proti.

Tímto opatřením dojde i k drastickému zdražení osobních automobilů, které se tak stanou luxusem pro úzkou nejbohatší vrstvu společnosti, a pro většinu občanů se stanou finančně nedostupnými. Norma o zákazu prodeje aut se spalovacími motory je součástí programu Green Deal EU, který schválil i tehdejší premiér Babiš (hnutí ANO) a podporuje jej i premiér Fiala (ODS) a celá jeho vláda. Tyto kroky hnutí SPD odmítá! Norma Euro 7 zdraží automobily minimálně o padesát tisíc korun, ale podle vyjádření automobilek může jít až o stovky tisíc korun.

Když jsme u té dekarbonizace a Green Dealu, tak cena emisních povolenek EU vzrostla v úterý na nový absolutní rekord, na více než 100 eur za kus. Jak by se tato situace měla podle vás řešit?

Emisní povolenky EU zbytečně velmi zdražují občanům teplo, elektřinu, potraviny i bydlení. Navíc se obchodování s povolenkami stalo cílem spekulantů. Hnutí SPD prosazuje zrušení emisních povolenek.

