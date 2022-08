„Čína zaútočí na Tchaj-wan. Tady je jasný důkaz!“ Bezpečnostní expert varuje i ČR

Ukrajina nemusí zůstat jediným válečným konfliktem, který může velmi vážným způsobem zasáhnout také do života v naší zemi. Podle bezpečnostního experta Davida Bohbota je více než jisté, že Čína zaútočí na Tchaj-wan. „Podle mých zdrojů je vojenské vystoupení Číny dlouhodobě připravováno. Vychází z přímé dohody mezi prezidenty Ruské federace a Číny,“ je přesvědčen David Bohbot, který za Svobodné kandiduje v Praze do Senátu. „Američanům se nebude chtít rozpoutat válku s Čínou. Biden není Trump. Hodně mluví, ale málo koná. Jít do přímého válečného střetu s Čínou by znamenalo rozpoutat třetí světovou válku,“ domnívá se expert, který v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz velmi podrobně analyzuje eskalaci vojenského napětí v Číně.

Jak vidíte aktuální vývoj bezpečnostní situace ve světě kolem nás? Je to lepší, horší, stejné? Jaké jsou novinky?

Rozhodně nejdůležitější novinkou, související s vývojem války na Ukrajině, je rozšiřování vlivu Číny na tento konflikt a její příprava útoku na Tchaj-wan.

To chcete říct, že nás čeká další válka?

Nečeká. Ona vlastně už začala. Ozbrojený konflikt bude jen pokračováním dosavadního zhoršujícího se vývoje čínsko-tchajwanských vztahů. Je to stejné jako na Ukrajině. Tam „horká“ válka také nezačala zčista jasna útokem 24. února, ale byla očekávatelným pokračováním dlouhodobého vývoje vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jak to myslíte? Můžete nám to objasnit?

Konflikt na Ukrajině byl logickým pokračováním vývoje vzájemné nevraživosti, který započal už dávno před ruskou okupací Krymu v roce 2014. V případě Číny byl tento konflikt odstartován v roce 2016, kdy začala tichá válka mezi zpravodajskými službami Číny a Tchaj-wanu a také intenzivní boj obou zemí v kybernetickém prostoru. Dalším krokem eskalace už bude jen přímý vojenský konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem. Od začátku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou říkám, že musíme být připraveni na zapojení Číny do konfliktu. Teď mohu říci, proč si to myslím.

Tchaj-wan sice také připravil pro Čínu pár překvapení nejenom špičkovou přípravou na ničení výsadkových plavidel, ale stejně jako na Ukrajině zde půjde především o poměr sil. Podle mého názoru nemá tchajwanská armáda bez fyzického zapojení americké armády sebemenší šanci uspět. Americká pomoc, pokud k ní vůbec dojde, bude silně limitována, a výsledek to nijak neovlivní.

Jak probíhala dosavadní fáze této války?

V této, řekl bych, hybridní fázi se bojuje ve dvou rovinách. Tou první je získávání informací. Co největšího množství a co nejpodrobnějších. Čína zpravodajskými a kybernetickými cestami zjišťovala vše, co mohla. O konkrétních osobách a institucích, o vojenských a zpravodajských cílech, o tchajwanské kritické infrastruktuře – zkrátka o všem, co může mít nějaký význam pro budoucí vojenskou operaci.

Druhou rovinou je infiltrace. Čína cílevědomě a dlouhodobě prosazovala své lidí do různých pozic a funkcí. Samozřejmě se pokoušela ovlivňovat i volby a také názory obyvatel ostrova.

Jaké měla tato válka vlastně výsledky?

Čína má v této fázi konfliktu absolutní převahu. Protiakce, podnikané zpravodajskými službami USA a Tchaj-wanu, jsou jí vyloženě k smíchu. Číňané nasadili všude své lidi. Mají perfektní informace o všem, co se děje nejen na Tchaj-wanu, ale doslova po celém světě. Je velmi těžké bojovat proti čínským tajným službám. Jejich historie sahá tisíce let do minulosti a jejich příslušníci jsou extrémně loajální. Často využívají i obyčejné lidi a zadávají jim konkrétní úkoly. Souvisí to s čínskou povahou – pracují prostě pro svou zemi a na nic se neptají. Dodal bych k tomu snad ještě tohle: Co ruské tajné služby dělají „jen“ dobře, v tom jsou ty čínské dokonalé.

Myslíte si tedy, že Čína na Tchaj-wan skutečně zaútočí? Kdy by k tomu mělo dojít?

To, že Čína zaútočí, je jasné. Jak jsem říkal už v roce 2017 a opakuji to od začátku této války: Čína čeká na správný okamžik a je evidentní, že její přípravy k útoku jsou u konce. Chcete jasný důkaz? Přestože se čínská armáda podstatně zlepšila prakticky ve všech oblastech, je zřejmé, že největšího rozvoje doznaly její schopnosti potřebné k útoku na Tchaj-wan. Je to vidět na námořních silách, které jsou největší na světě, na výcviku letectva, které mnohokrát nacvičovalo bombardování celého ostrova i na nácvicích námořní přepravy pozemních sil na vzdálenost více než 130 km, které dělí ostrov Tchaj-wan od pevninské Číny, a také příprava k jeho okupaci. Specializovala se rovněž na protilodní rakety, což je v tomto případě velmi důležité.

Je okupace Tchaj-wanu skutečně pro Čínu tak důležitá?

Dá se říci, že je to aktuálně nejvyšší priorita KS Číny. Nic pro ně není důležitější. Prezident Číny a zároveň generální tajemník její komunistické strany Si Ťin-pching zdědil toto poslání od svého předchůdce, kterému na smrtelné posteli slíbil, že jeho poslední přání vyplní.

Jak bude podle vás vypadat čínský útok na ostrov?

Nejspíše začne likvidací a intenzivním rušením komunikace mezi Tchaj-wanem a americkými silami, včetně rušení signálů ze satelitů. Což jsou schopnosti, které Čína má a bude je používat, aby zdržela americké síly natolik, že nebudou schopné ovlivnit první úder. Dalšímu kroku napovídá chytrá taktika čínských vzdušných sil. Pravidelně létají v útočných formacích k břehům Tchaj-wanu. Při těchto simulovaných útocích neustále opakují stejné trasy, které by při skutečném útoku pokryly celý ostrov. To je velmi důležité. Simulují útok, zjišťují stále více informací o stavu ostrovní PVO a o pravděpodobné reakci tchajwanských vzdušných sil. Například o rychlosti a místech vzletů letounů a jejich možnostech a podobně. Hlavní a nejdůležitější cíl této taktiky je ale jiný – vytvořit rutinu a opakovat ji tolikrát, že podstatně sníží připravenost tchajwanských vzdušných sil, které si zvyknou na to, že jsou vysílány, sledují situaci, ale nakonec nezasahují.

Pokud nebudou stíhat pomoci na začátku, jaká bude další reakce USA?

Asi vás překvapím, ale podle mě Američané pod vedením Bidena nebudou reagovat, jak všichni čekají. Myslím si, první útok bude tak rychlý a tak zásadní, že prakticky zničí tchajwanskou armádu dřív, než Američané budou mít čas vůbec reagovat. Američanům se nebude chtít rozpoutat válku s Čínou. Biden není Trump. Hodně mluví, ale málo koná. Jít do přímého válečného střetu s Čínou by znamenalo rozpoutat třetí světovou válku. Japonsko, Austrálie, a dokonce i Indie se mohou spojit proti Číně. Rusko, které už pár let cvičí tento scénář, Čínu podpoří a bude bojovat spolu s ní. A pokud se připojí na straně Číny a Ruska i Írán, připojí se celý Blízký východ a válka se pak už bude vyvíjet nekontrolovatelně. Bez omezení a bez zřejmého výsledku. Toho se USA bojí.

Čína nemá strach z USA? Koneckonců, jedná se reálně o největší vojenskou sílu na světě.

Čína pečlivě analyzuje události na Ukrajině a přijímaná americká opatření, která jsou ale v Číně interpretována jako slabost. Čína si uvědomila, že USA sice vyhrožují Rusku prostřednictvím tweetů a podporují ukrajinské síly vojenskými prostředky, ale skutečné vojenské kroky na pomoc Ukrajině nepodnikají. Čína rovněž získala podporu ze strany svého strategického partnera, Íránu. Od nástupu Bidena do úřadu zahájil Írán nelegální transfery ropy do Venezuely, Sýrie, Libanonu a dalších zemí a zcela ignoruje sankce a varování Američanů. Bidenova administrativa vyhrožovala a vyhrožuje, ale nedělala nic. Stejně tak íránský vojenský jaderný vývoj pokračuje bez sebemenší americké reakce.

A poslední otázka. Co my a tenhle konflikt?

ČR v tomto případě totálně selhává. Nedokázali jsme zůstat neutrální a na rozdíl od většiny států světa, které si odmítly vybrat stranu, my jsme si vybrali. Jsme „Tchajwanci“, což je podle mě neskutečně nebezpečná chyba, která nás může přijít velmi draho. Nejsme velmoc, ale můžeme mít vlastní názory, ani si nemusíme udělat z každého nepřítele. Jen zbytečně provokujeme a mícháme se do cizích konfliktů. Já bych to neudělal.

