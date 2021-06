„Co kdyby fetka někoho zranila? Třeba dítě?“ Otázky na komoru od Tomáše Vyorala

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Děláš bordel? Jsi zlitý, zfetovaný, nelegálně ozbrojený? Pak počítej s důsledky,“ hodnotí komentátor Tomáš Vyoral události z minulé soboty. A ptá se, jaká by byla reakce, kdyby narkoman někoho skutečně zranil. Ozval se podle něho „klasický kvikot“ těch, které si veřejnost sama platí. Také se tvrdě opřel do parazitologa Jaroslava Flegra, který tvrdí, že očkování bude povinné. „Tenhle a jemu podobní by za protektorátu udávali a hlasitě volali po střelbách u zdi,“ říká Tomáš Vyoral.

Austrálii na olympijských hrách bude reprezentovat první transžena, vzpěračka Laurel Hubbard. 43letá, 185 centimetrů vysoká sportovkyně prošla před osmi lety změnou pohlaví. Ještě jako Gavin Hubbard vytvořila v roce 1998 mužský juniorský rekord Austrálie, když v trhu i nadhozu zvedla dohromady 300 kilogramů. Jak se na tyto změny díváte?

V Teplicích po zásahu policie zemřel Rom, který dle záběrů z dostupných videí vystupoval nepředvídatelně a poškozoval vozidlo zaparkované u chodníku. Podle policie na jeho smrti nenese vinu zákrok, nýbrž vysoká dávka drogy, kterou měl mít v těle. Podle mluvčího záchranné služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka mělo dojít k potyčce mezi dvěma narkomany, kteří byli právě pod vlivem. Váš názor?

Každý svého štěstí či neštěstí strůjcem, tedy většinou. Děláš bordel? Jsi zlitý, zfetovaný, nelegálně ozbrojený? Pak počítej s důsledky. Ať jsi bílý, žlutý, černý, hnědý, růžový či fialový. Co kdyby ona fetka někoho zranila, nedej bože zabila? Ať už úmyslně, nebo neúmyslně. Třeba dítě z oné přizpůsobivé komunity? Co by říkali pak? Jak jsem zaznamenal, dokonce jistí pologramotní uspořádali s oním recidivistou veřejné rozloučení a chystá se demoška ve stylu rasistických Black Likes Mordor. Nevím, zda by oni uvědomělí a přizpůsobiví neměli spíše protestovat a demonstrovat proti té zlaté, co si jejich hrdina zřejmě šlehnul, než šel dělat bordel.

Je tento případ něčím podobný kauze George Floyda?

Podobný je v tom, že šlo evidentně o výtržníka ohrožujícího okolí, který byl zadržen po právu. Rovněž šlo o příslušníka současným režimem protežované a pozitivně diskriminované menšiny, s níž má většina historicky jisté neblahé zkušenosti. Ač samozřejmě musíme k lidem přistupovat individuálně a nelze všechny házet do jednoho pytle, tak zkušenost nelze orwellovsky zaměňovat za předsudek, jak mnozí uvědomělí rádi činí.

Jak se díváte na bezprostřední reakce z části romské komunity, potažmo od některých organizací, které věc právě k případu George Floyda připodobňují. Nebo argumentují několik let starým incidentem ze Žatce, kde po potyčce zemřel mladý muž pod vlivem pervitinu?

Klasický kvikot všech těch, jejichž nemalou část drtivá většina z nás celý život sponzoruje. Chtějí-li přirovnávat k několikanásobnému kriminálníkovi Floydovi, nuže dobrá. Ozbrojené přepadení, během něhož měl podle některých zdrojů dokonce mířit na břicho těhotné ženy, placení falešnou bankovkou, distribuce a užívání drog. Několikrát v base. Slušný oddíl, slušný rejstřík, adekvátní konec, kterému, bohužel pro něj, šel sám naproti, zdá se.

Svět straší nová covid mutace delta, v Česku už se údajně také šíří i komunitně. Obáváte se, že po létě zase přijde zhoršení situace a nové lockdowny, nové zavírání?

Orwell musí rotovat v hrobě. Alfa, beta, gama, delta, do omegy času dost. Těmhle volovinám mohou věřit už akorát polodementní či pologramotní mainstreamoví novináři nebo houpací koně po lobotomii. Myslím, že by se zejména řada novinářů měla dovzdělat Orwellovým 1984 a Farmou zvířat, Bradburyho 451 stupni Fahrenheita, Kallocainem Boyové nebo Zamjatinovým My. Pak by jim možná alespoň ten jeden mozkový závit trochu sepnul. Reálného zhoršení situace se úplně neobávám, jakkoliv ono očkování experimentální mRNA vakcínou může způsobit divy, stejně jako možné vypuštění silnější varianty viru, který, jak už sami nekonspirátoři a mainstream začínají přiznávat, zřejmě bude laboratorního původu. Lockdowny, totalitní restrikce a další ničím nepodložená a z logiky věci kontraproduktivní a proti lidskému zdraví namířená opatření pokračovat budou nadále. Tuhle příležitost s pseudopandemií, která stála obrovské úsilí, energii, finance, korumpování a kreativní fantastické konspirování, si majitelé klíčů jen tak vzít nedají. A nedivím se jim. Taková šance se už nemusí jen tak opakovat.

Epidemiolog Jaroslav Flegr hovoří o nových mutacích, které přijdou v létě a budou ničit mladší ročníky. Kolektivní imunity prý nedosáhneme, a je proto třeba udělat očkování povinným. Jak se vám Flegrovy myšlenky zamlouvají?

Samolibého psychopata s mediální obsesí, milovaného pro jeho maniakálnost a prorežimní uvědomělost médii, nemá ani moc smysl komentovat. Jeho záliby v totalitě všeho druhu jsme již byli svědky nespočetněkrát. Jsem přesvědčen, že tenhle a jemu podobní by za protektorátu udávali a hlasitě volali po střelbách u zdi. Zajímalo by mě, čím vším už opíchal svého kocoura. V rámci jeho dobra a zdraví samozřejmě. Co se týká epidemie, biologie a zdraví je tenhle břídil stejným neodborníkem jako já. Co se týká mladších ročníků, ty už účelně z části zlikvidovány byly a pazgřivci Flegrova typu by se za to měli brzy draze zodpovídat a nést osobní zodpovědnost.

Opět vybíráme z dotazů čtenářů. Čtenáře by zajímal váš názor na neustálé tzv. testování, především čínskými testy, které jsou „spojené s firmami vládních činitelů či jejich příbuzných a kámošů“. Proč nejsme testováni českými testy Dr. Emanuela Žďárského s 98% účinností, které jsou neinvazivní? A proč tyto testy nevyrábíme a zároveň neexportujeme?

Testování je jenom jeden velký tunel, jehož jedním z hlavních cílů je, dle mého, odliv financí od států i jednotlivců směrem k několika málo zainteresovaným subjektům či osobám a v důsledku absolutní předlužení drtivé většiny zemí. S tím, že vybraní vládní i nevládní papaláši, ať už u nás, nebo jinde, jsou většinou zainteresováni z hlediska globálu jen okrajově, a to z důvodu, aby jak mopslíci či marionety hladce plnili befél shora a moc nekafrali. Omlouvám se mopslíkům i marionetám, byl to ode mě opravdu necitlivý příměr. Z toho titulu je zřejmé, proč nemůžeme testovat českými testy, ani je prodávat, nedej bože exportovat. Jaké je formální zdůvodnění našich nevážených politruků s podbradky, panděry a vadami řeči a páteře, to nevím. Na to byste se museli zeptat jich. A že je řada z nich v popředí s Prymulou, Arenbergerem, Babišem, Maďarem a spol. v bezprecedentních střetech zájmů, už ani nezakrývají.

