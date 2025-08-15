Štefanová ukazuje na chudé Čechy: Pomoc Ukrajině? Už dost

Dle ekonomických ukazatelů se životní úroveň českých občanů za Fialovy vlády propadla. Její členové ale argumentují, že propad nebyl tak výrazný a že stále se máme dobře. Co na to říci?
To je absolutní nehoráznost. Premiér Fiala svou špatnou politikou ožebračil milióny lidí v České republice a ještě se jim vysmívá, že se mají vlastně dobře. Za této vlády vzrostl počet lidí, kteří nejsou schopni bez problémů zaplatit energie pro běžný chod své domácnosti. Narostl i počet těch, kteří nedokážou nadále splácet půjčky, narostl i počet lidí pod hranicí chudoby. Domácí rozpočty pak dorazil vládní konsolidační balíček, který ještě navýšil všemožné daňové odvody a zrušil dosavadní výhody, třeba školkovné nebo slevu na manžela/manželku atd.
Pro působení v příští vládě má SPD připravenou koncepci daňové a sociální reformy. V první řadě zastropujeme ceny energií. Významně zvýšíme daňové slevy a zvýhodnění na nezaopatřené děti a zvýšíme tak příjmy slušných pracujících rodin.
Vláda a opozice na sebe přehazují odpovědnost za inflaci, která byla největší za celou historii ČR. Není to ale z pohledu občana tak trochu jedno?
Z pohledu občana je situace frustrující bez ohledu na skutečného viníka. Vysoká inflace má přímé dopady na ceny zboží, služeb, úspory i celkovou životní úroveň. Jedno to ale není. Faktem je, že předešlá vláda svou nezodpovědnou politikou inflaci nastartovala a tahle vláda ji svými kroky vyhnala do míry, která zdrtila domácnosti, firmy i státní rozpočet. Pouhé přehazování odpovědnosti ale k řešení problému nevede. Je třeba příčiny pojmenovat a přinést konkrétní řešení.
Hnutí SPD prosazuje svůj recept na snížení inflace dlouhodobě. Je třeba nastartovat českou ekonomiku snížením cen energií, tím že odstoupíme od šíleného „greendealu“ a od nesmyslného obchodování s emisními povolenkami. Současně je potřeba co nejdříve ukončit konflikt na Ukrajině diplomatickou cestou.
Zdražily především energie, u kterých se za minulé roky proměnilo paradigma, mluví se o její „bezpečnosti“ či „udržitelnosti“ a do rozhodování vstupují i jiné než ekonomické argumenty. Pořád se ale jedná primárně o zdroj, na kterém stojí náš život, ať práce, nebo bydlení a jeho cena. Má vůbec vláda právo žádat po občanovi, aby z politických důvodů akceptoval toto zdražení?
Cílem vlády by měl být především prospěch vlastních občanů. Stát je zodpovědný za ochranu svých občanů i před nadměrnými náklady. Servilní poklonkování Bruselu nás dovedlo právě k astronomickému zdražování. Zdražení energií je zásadní problém. Cena energií určuje vlastně cenu úplně všeho. Udržitelnost i bezpečnost energetických zdrojů je neméně důležitá, nesmí ale vést k „zelenému šílenství“, kterého jsme nyní svědky v Evropské unii.
Prioritou SPD pro zlepšení situace je okamžitě od těchto nesmyslů odejít a vést energetickou politiku rozumně. Nedovolíme v rámci podpory obnovitelných zdrojů zruinovat naši ekonomiku. Česká republika by měla usilovat o větší energetickou soběstačnost. Suverenita v této oblasti nám pak umožní i určitou flexibilitu a možnost rychlejší reakce na aktuální situaci.
Europoslankyně Danuše Nerudová před časem vzkázala českým průmyslníkům, kteří si stěžovali na vysoké ceny energií, že se musí „modernizovat“. Je to vlastně možné, aby firmy, které musí fungovat v dlouhodobém horizontu, reagovaly na každou vlnu politické módy, která může být dosti proměnlivá?
To jste tzv. uhodil hřebíček na hlavičku. Firmy bojují nejen s vysokými cenami energií, ale také se stále se měnícími podmínkami. Tato situace je důsledkem dlouhodobé neschopnosti vlády zastávat stabilní a suverénní energetickou politiku. Drahé energie a složitá pravidla zatěžují naše podniky, ohrožují nejen jejich konkurenceschopnost, ale i schopnost modernizovat.
Cílem SPD je podporovat dostupné energetické zdroje, které umožní firmám plánovat do budoucna bez neustálých obav. Chceme posílit domácí výrobu energií s přednostním využitím pro Českou republiku včetně dalšího rozvoje jaderné energetiky. Výstavba jaderného bloku v Dukovanech je důležitým krokem. To povede k větší stabilitě cen energií a vytvoří prostředí, kde se české firmy mohou rozvíjet.
Nyní vláda naopak slibuje, že investice do „bezpečnosti“ v podobě dvou či ještě více procent HDP alokovaných na kapitolu obrany nakopnou náš průmysl. Je to podle vás reálné, že takto můžeme „vydělat na válce“?
SPD prosazuje především smysluplnou modernizaci naší armády. Investice do obrany musí být promyšlené, mít jasnou koncepci, být transparentní a pod kontrolou. Tak výrazné navýšení nákladů na obranu bez jasného plánu nepovede k „vydělávání“, ale pouze k prohloubení státního dluhu.
Vy jste do této Poslanecké sněmovny přišla ze zdravotnictví. Jakou zkušenost jste za čtyři roky udělala s rolí státu při zajišťování lidského zdraví?
Zkušenost byla bohužel dost negativní. Role státu, tedy v tomto případě ministerstva zdravotnictví, je v péči o zdraví občanů naprosto klíčová. Záleží ale na hlavě, která ho řídí. Špatná rozhodnutí ve zdravotnictví má přímý dopad na zdraví nás všech. Když ale sledujete neschopného politika, jako je Vlastimil Válek zblízka, jak upozaďuje potřebné kroky ve prospěch politikaření, je to o to více bolestivé. Nejvíc mě překvapilo jeho ignorování odborníků i konkrétních návrhů z řad poslanců, nebo jak rychle se z předvolebních slibů stávají kroky úplně opačným směrem i ve zdravotnictví. Tohle se dít už nesmí.
Ministr Válek nedávno prohlásil, že se musíme smířit s tím, že některé léky občas budou chybět. Je to pro vás jako lékařku akceptovatelné?
Pro mě je tento přístup absolutně neakceptovatelný. Problémy, které přicházejí, je třeba řešit, a ne se s nimi smířit. Příčiny nedostatku léků jsou přece známé a je na ně potřeba adekvátně reagovat. Nyní se výroba i distribuce léčiv soustředí jen na několik málo zdrojů ve světě, což nedokáže dostatečně nasytit aktuální potřeby našeho trhu. Česká republika přitom v minulosti léky sama vyráběla. Podle mě je jediné možné řešení: zřídit národního výrobce léčiv a být co nejvíc soběstační i v tomto ohledu.
Pokud jde o zdravotnické a sociální výdaje, velké náklady v posledních čtyřech letech přinesla i ukrajinská minorita v ČR. Ačkoliv je pochopitelné, že lidem v nouzi se pomáhá, je podle vás udržitelný podobně štědrý přístup, jaký jsme drželi doposud?
Nemůže být udržitelný. Nemůžete donekonečna rozdávat to, čeho sám máte nedostatek, to je logické. Pro mě je prioritou zabezpečit dostupnou kvalitní péči a důstojný život pro naše občany. Jsem proti jakékoliv další finanční a vojenské pomoci Ukrajině. Zpřístupnění našeho veřejného zdravotního pojištění pro děti cizinců ze třetích zemí, které vláda přijala právě kvůli ukrajinským uprchlíkům, považuji za obrovskou chybu.
Naše pomoc cizímu státu má své hranice a podle mě jsme je už překročili. Za této vlády se v Česku snížila valorizace důchodů a příspěvky pro rodiny, protože na to prý v našem rozpočtu nejsou peníze. Vedle toho si Fialova vláda půjčuje miliardy na další pomoc Ukrajině. SPD v budoucí vládě tohle všechno zastaví.
Ve vašem volebním kraji u hranic s Německem a s Rakouskem je tématem i migrace z Afriky či Asie. Měli bychom být v tomto směru přísnější než Fialova vláda?
Samozřejmě, nelegální migrace z těchto zemí je stále velkou hrozbou pro celou Evropu.
Hnutí SPD obecně zastává k řešení nelegální imigrace do unijních zemí stále stejný postoj, spočívající v úplném zamezení příchodu těchto imigrantů do Evropy. Současnost je taková, že EU nezvládá nápor nelegální imigrace a německé kontroly na hranicích se staly realitou. Hnutí SPD požaduje okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích a vypovězení všech nelegálních imigrantů i imigrantů, kteří u nás páchají trestné činy. Pro nás jsou naši občané na prvním místě a zajištění jejich bezpečnosti je pro nás prioritou.
autor: Jakub Vosáhlo