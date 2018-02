„Děsí mě ten přístup. Vůle lidu, jen když se nám to hodí!“ Hejtmanka účtuje s novinářkou, která nechce, aby o ní rozhodovali „tupci“ v referendu

ČSSD má nové vedení. Jak jste spokojená s rozhodnutím strany, že se předsedou stal Jan Hamáček a místopředsedou Jiří Zimola? A myslíte si, že ČSSD je na dobré cestě znovu přesvědčit své, v některých případech bývalé voliče, aby sociální demokracii opět uvěřili?

Raději bych samozřejmě byla, kdyby to skončilo v opačném pořadí. Samozřejmě ale respektuji výsledek těchto voleb. Pokud jde o naše voliče, napřed je musíme přesvědčit, že se už nezabýváme jen sami sebou a chceme hájit zájmy určitých sociálních skupin. Zaměstnanců, kteří se starají o své rodiny, seniorů, díky nimž je naše země tam, kde je, zdravotně postižených, učitelů, zdravotníků.



S odstupem doby, jak se dnes díváte na kauzu kolem Jiřího Zimoly a jeho chalupy na Lipně? A co po několika měsících říct na vyřazení Jiřího Zimoly z jihočeské kandidátky do parlamentních voleb?

Celá záležitost se náramně hodila těm, kteří považovali Jirku Zimolu za politického konkurenta. A to, že ve chvíli, kdy straně klesají preference a prohrála krajské volby, vyškrtne z kandidátky nejúspěšnějšího krajského politika, ukazuje, kam až sociální demokracie došla ve strachu, aby ji ovládali pouze ti vybraní. Zimola zaplatil za poněkud neprozíravé řešení velmi vysokou cenu, teď se dočkal satisfakce. Ale paradoxně vysokou cenu zaplatila i sociální demokracie.

Jak Jan Hamáček, tak i Jiří Zimola v podstatě souhlasí s tím, aby šli sociální demokraté do vlády s Babišem. Je to podle Vás dobrá cesta? A nehrozí, že se nakonec mezi ANO a ČSSD stane to, co se stalo za vlády Bohuslava Sobotky?

To ukáže čas. Určité nebezpečí tu samozřejmě je, záleží na tom, jak silnými osobnostmi budou ti, kteří případně ve vládě budou. Ale rozhodující je prosadit náš program. Musíme definovat priority, a teprve potom se rozhodnout.



Sjezd ČSSD přišel s usnesením, kdy vyzval ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Jak toto podle Vás nakonec dopadne? A jít či nejít do vlády s trestně stíhaným Andrejem Babišem?

Považuji to za hledání úniku z předvolební rétoriky. Babiš byl zkrátka zvolen. A nevěřím, že by ustoupil tlaku a vzdal se premiérského místa. Nakonec, má i jiné možnosti.



Jednou z variant je vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů. Když si uvědomíme, že máme právě výročí února 1948, je podle Vás v pořádku, že by se na vládě měli podílet komunisté?

Pokud rozumím správně této verzi, jedná se o podporu, nikoli přímou účast ve vládě. Jsou součástí sněmovny a svými hlasy se podílejí na řadě významných zákonů. Podpoří tedy možná i vládu. Proč ne. Ostatní parlamentní strany přece mohou sehrát stejnou roli a tato otázka by vůbec nemusela být položena.

Mimochodem, co říkáte na to, že Andrej Babiš na Slovensku prohrál spor o evidenci u StB?

Pokud vím, rozhodnuto nebylo věcně, šlo o chybné podání. Ten vlastní spor se potáhne asi léta. Takže zatím nevíme.

Bouřlivou diskuzi vyvolala v posledních dnech debata, zda mít či nemít referendum, a to v souvislosti s EU. Měli by mít podle Vás občané ČR možnost říct, zda chtějí v Evropské unii zůstat, nebo z ní odejít? Jak by podle vás toto referendum dopadlo a co by případný Czexit pro ČR podle Vás znamenal?

Do EU jsme vstupovali po referendu a nemyslím si, že tehdy jsme byli jako občané chytřejší. Takže považuji za naprosto legitimní, že jestliže dojde k situaci, kdy bude nutné o něčem takovém uvažovat, je referendum na místě.



K případnému referendu ohledně vystoupení z EU se vyjadřuje řada známých osobností i novinářů. Například novinářka Petra Procházková nechce, aby o ní jak sama říká - „rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky“. Takto se ohledně referenda rozepsala na FB. Doufá prý, že nepřipustíme, aby o složitých a odborných věcech rozhodovali lidé, které to vlastně ani nezajímá a dokáží jen opakovat tupá laciná hesla o tom, jak nám EU zakazuje to či ono. Co si o jejích slovech myslíte? Má pravdu, nebo mají pravdu ti, kteří říkají, že když lidé mohli v referendu hlasovat o vstupu do EU, mají právo rozhodnout i o případném opuštění unie?

Trochu mne děsí tento přístup. Vůle lidu, jen když se nám to hodí.



O osud českého národa po případném vystoupení z EU má obavy herečka a bývalá diplomatka Magda Vášáryová. „Setkala jsem se s přáteli a řekli jsme si, že pro Slovensko je velmi důležité, aby Česká republika s námi zůstala v Evropské unii a co my pro to uděláme, aby česká veřejnost ze Slovenska dostala nějaké návody,“ upozornila v rozhovoru pro SeznamZprávy. Tato aktivita by nás měla zbavit různých „iracionálních strachů“. Podotkla, že pro Slováky je euro určitou evropskou kotvou. Co na její slova říkáte? A mohou nám Slováci nějak pomoci po stránce rozhodování o setrvání v Evropské unii? Zaznívají také argumenty, že se Slováci dost diví, jak se stavíme k Evropské unii. Dřív se na nás prý dívali jako na staršího bratra, ale teď jako na divného strýce…

Já sázím na zdravý selský rozum. To, že náš národ žije v srdci Evropy stovky let a přežil mnohé zlé časy, svědčí o tom, že nepotřebujeme moudré rady zvenčí a víme, co je pro nás dobré. A pokud vím, i Slováci mají k některým nápadům EU výhrady. Doba minulá nás naučila citlivosti k některým praktikám.

Připomínáme si výročí „vítězného února“. Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že je ohrožena demokracie a svobodné podnikání a rozhodli se kvůli tomu v neděli 25. února vyjít demonstrovat na Václavské náměstí?

Máme svobodné volby? Máme. Můžeme podnikat? Můžeme. Pominu-li obtěžující byrokracii. Můžeme demonstrovat proti čemukoli? Můžeme. Co dodat.



Jako jihočeské hejtmanky se Vás musím zeptat i na „kauzu“ kolem vepřína, který stojí v místech bývalého tábora v Letech na Písecku. Co si o celé té záležitosti myslíte, co říkáte na vykoupení vepřína, na cenu, kterou se stát rozhodl zaplatit?

Ta kauza se řeší snad dvacet let. Nejdříve chybělo důstojné místo, které by utrpení v táboře připomnělo, pak začal vadit vepřín. Chci upozornit na skutečnost, že podobných míst, kde umírali naši lidé, je více, a ne všude jsou pietně upravena. Tady mám pocit, že si na tom někteří politici založili své renomé, a vzhledem k přemrštěné ceně možná někdo i byznys.



Právě v souvislosti s táborem Lety je na tapetě SPD. Šéf SPD Tomio Okamura zpochybnil oplocení tohoto bývalého tábora, poslanec Miloslav Rozner zase uvedl, že to byl „neexistující pseudokoncentrák“. Co na to říkáte?

Abychom se napřed seznámili s historickými skutečnostmi a teprve pak vedli politické spory. Asi je čas připomenout slova Edvarda Beneše, že historie bude zpochybňována, z viníků se stanou oběti a z obětí viníci. Chceme dojít až tam?

autor: David Hora