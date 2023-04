„Hus by taky odvolal, kdyby s ní musel na Libavou.“ Ivan Vyskočil zle na vládu a jednu ministryni

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Poštvat mladé proti starým, ať se mezi sebou nenávidí a perou, a zatím pánové nahoře shrábnou prachy,“ říká v souvislosti s valorizací důchodů herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. „Tchajwanská opička, Kulizrak…“ prozrazuje lidové přezdívky některých vládních politiků. Zmínil i vyhozenou učitelku, profesora Druláka a rozebral, co se událo kolem docenta Ševčíka i olympionika Svobody. „Hus by asi taky odvolal, kdyby mu hrozila cesta s hysterkou na Libavou…“ pokyvuje. Na závěr je tady maličko choulostivý vzkaz pro ministra Nekulu.

Poštvat mladé proti starým. A „tchajwanská opička“…

„Od mého posledního článku v ParlametnichListech.cz se události jen hrnou, že to člověk ani nestačí sledovat. Docent Ševčík, sportovec Svoboda, krádež za bílého dne v nouzovém režimu. Ukradli důchodcům peníze, na které mají ze zákona nárok. A řešení? Podle starého římského vládního umění: ‚Rozděl a panuj!‘ Ano, poštvat mladé proti starým, ať se mezi sebou nenávidí a perou, a zatím pánové nahoře shrábnou prachy. Proboha, kdo jim ještě tohle může žrát?“ podivuje se herec.

„Jen na okraj. Ti dnešní mladí budou taky jednou staří. Z vlastní zkušenosti vám řeknu, že to stáří přijde tak rychle jako mrknutí oka. Najednou koukáte a je tady, a bylo to před chvílí, co jsme si hráli na schovku, házeli žabky na rybníku a dali první nesmělou pusu spolužačce. Jak to mohlo tak rychle utéct? Ale to vám, dnes mladým, ti potentáti neřeknou. To by se jim nehodilo, a spoléhají se, že na Googlu to ti mladí nenajdou,“ pokyvuje.

„Chcete-li se nad touto kauzou smutně pobavit, najděte si na internetu reportáž ze Senátu. Pan Vystrčil, zvaný též tchajwanská opička, tam vysvětluje nám hlupákům, že tím, jak nám ukradli tisícovku, nám vlastně přidali. Až obdivuhodná ekvilibristika slov a argumentů, ze které posluchač vyjde úplně pitomej. A stejně nepochopí proč, když má o tisícovku míň, má vlastně víc. Je to jistě umění, to takto okecat. Ne náhodou je to podobné tomu kumštu, přesvědčit slečnu, že mé počínání bylo vlastně ohleduplné vůči ní. Ano milá, měkký byl proto, aby vás slečinko netlačil! Takový jsem já gentleman!“ směje se Ivan Vyskočil.

Jan Hus by asi taky odvolal… A proč nikdo nezakázal účast amerických sportovců?

„Popisovat případ sportovce Davida Svobody by bylo nošením dříví do lesa. Všichni to známe a bylo to mnohokrát propíráno ze všech stran. I mě trochu mrzelo, že nakonec svá slova odvolal a zmírnil. Inu, každý není Jan Hus. Ale na druhé straně, kdyby Janu Husovi hrozila cesta na Libavou s tou strašlivou hysterkou, asi by taky odvolal. Už to chápu,“ pokyvuje herec a zamýšlí se.

„Ovšem co nechápu, proč ještě nikdo nezakázal účast amerických sportovců? Po všech těch průserech, co ve světě nadělali? Nebo aspoň ať taky nezávodí pod svojí státní vlajkou. Jo, dvojí metr má holt i Olympijský výbor. A to už nemluvím o tom, proč taky na některé americké prezidenty není uvalen zatykač mezinárodním soudem v Haagu? Na svědomí mají desetitisíce i statisíce mrtvých civilních občanů, žen i dětí. Jen namátkou, ve Vietnamu, Iráku, Jugoslávii a dále a dále. Copak tohle ti vlezprdelkové nevidí??“ žasne.

Ševčík? Klobouk dolů, jak to zvládá… A Skála, učitelka, Drulák…

Dostává se i k případu docenta Ševčíka. „Opět všichni už víme, jak to bylo a co panu docentovi hrozí. Tlak na něj je obrovský, a klobouk dolů, jak to zatím zvládá. Obdivuhodné ale je, kolik se vyrojilo zase přisluhovačů. V angličtině na to mají roztomilé slovo „arslicker“. Doslova prdelolízač. A takových „lízačů“ v naší mediální sféře je množství téměř nepřeberné. Jedni to mají v rámci profese, jako třeba Saša Mitrofanov, druzí si zase potřebují přihnojit svůj „lízací“ imidž, jako třeba pan Přibáň. Je až obdivuhodné, jaký kýbl servilní špíny jsou schopni vylít na někoho, kdo jako mrakodrap vysoce převyšuje jejich intelektuální a morální nedostatečnost,“ kroutí hlavou.

„A další případy… Soud s panem Josefem Skálou a s lidmi kolem té debaty. Případ té nešťastné paní učitelky, kterou „úžasná“ rodina Kroupů dostala až před soud a možná jí zničila život. A další a další, třeba vyhazovy z práce za nesprávné názory. Třeba jako pan Drulák. Už víte, proč takzvaně za komunistů to bylo lepší? Protože to bylo přiznané! Ano, cenzura tady byla, nemohlo se to a nemohlo se ono. Ale všichni to věděli a státní moc se s tím nijak netajila. Ale dnes? Plná huba demokracie, plná huba svobody a svobody slova, ale probůh, neříkej, co si myslíš! Jinak šup s tebou z práce, nebo na Libavou, nebo nejraději obojí.

Ale u nás nemáme cenzuru, to přece každý ví, to není cenzura – to je jen boj s nesprávnými názory! Našim vládcům nestačí čtyři jezdci Apokalypsy, pouštějí na nás i pátého jezdce. A pátý jezdec je strach!“ zvedá varovně prst a připomíná krásný, starší český film s Miroslavem Macháčkem v hlavní roli. „A strach mnoho lidí ochromí a zavře jim pusy. To je cíl všech těch rádoby odstrašujících případů,“ říká smutně a jde dál.

Roztomilá lidová přezdívka – Kulizrak. Drží si pod sebou vzájemně židle…

„Sledoval jsem kus nějaké debaty mezi ministrem vnitra (má roztomilou lidovou přezdívku – Kulizrak) a paní Mračkovou Vildumetzovou z ANO. Rakušan měl jediný argument. Hystericky stále obviňoval paní poslankyni, že šířila dezinformační video. Na tom „dezinformačním“ videu bylo vidět, jak, asi velitel zásahu, ukázal do stojícího davu a tři pořízkové z řad zásahové jednotky vytáhli z davu celkem pokojného občana. Zmlátili ho a dokonce zkopali, a protože se jim nějak nepovedlo ho odtrhnout od zábradlí, tak ho nechali být a šli se zeptat velitele, asi na to, zda už to stačí. Aspoň tak to celé působilo. Prosím vás, může mi někdo vysvětlit, co na tom bylo dezinformačního?“ ptá se herec.

A podotýká: „Snad jen to, že takto zdokumentovaný blbý a surový zásah policie neposlal od válu policejního prezidenta, a ministr vnitra taky sedí na svém křesle dál. Ale kdepak. To se stát nemůže. Sebevětší lapsus, sebevětší provalený korupční skandál, sebevětší blbost a hrubost vypuštěná z huby – nic se jim nestane! Drží si pod sebou vzájemně ty židle vší silou. Vědí, že kdyby se zřekli a potopili jednoho z nich, celá ta demoliční parta by se sesypala jak domeček z karet. Ten zavržený by asi nemlčel, a to bychom teprve koukali, co všechno ještě nevíme!“ přemítá Ivan Vyskočil.

Zítra už tentokrát opravdu znamená včera…

„Hrne se to na nás takovým tempem, že zítra už tentokrát opravdu znamená – včera,“ pokračuje dál Ivan Vyskočil a vypočítává. „Kulizrak oznámil rušení pošt. Jak to, že jinde pošta funguje, jen u nás musíme rušit? Kdopak si na tom zas namastí kapsu? Teď zase ten brouk Pytlík na ministerstvu financí pustil, co všechno zdraží. A druhý brouk Pytlík-signalista nás ubezpečil, že to není pravda, že to tak nebude, a že se máme čím dál lépe, a že on to zvládne a nikoho nenechá padnout! Tak si můžeme být naprosto jistí, že to jsou jen fámy a že to tak nebude. Nebude to tak! Bude to ještě horší! Tím jsem si téměř jistý já,“ neodpustí si malé rýpnutí.

A dodává. „Tak, jen zdražujte. Mezi lidi oni nechodí a ať jakkoliv zdraží, oni na to mají! A kdyby snad neměli, tak si zase přidají. A my, že na to nemáme? Co je jim do nás – no řekněte sami. My jsme jakž takž důležití před volbama, a to už taky ne. Oni si to přece umí spočítat ke svému prospěchu sami!“

PS Ivana Vyskočila

Ani tentokrát nechybí závěrečné slovo Ivana Vyskočila. „Pan ministr Nekula se před časem nechal slyšet, že ceny potravin budou teď už jen klesat,“ pokýval herec hlavou a ministrovi vzkázal: „Pane ministře, kdyby mně tak závratnou rychlostí stoupala erekce, jako jdou nahoru ceny potravin, propadnu mylnému pocitu, že je mi opět dvacet!“

