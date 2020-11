„Jediné přání těch lidí je umřít doma.“ Tomáš Zdechovský popisuje hrůzu z covidového oddělení, kde působí

reklama

Připravuje se rozvolňování opatření. Děti prvních a druhých tříd se vrátí 18. listopadu do škol. Speciální základní školy pro handicapované se příští středu otevřou pro všechny ročníky. I lidovci toto prosazovali. Přesto, není postup příliš riskantní?

V momentě, kdy se opravdu dodrží veškerá hygienická opatření a budeme postupovat systematicky v boji proti nákaze, dá se to zvládnout. To, co nás učí Tchajwanci, Korejci nebo Japonci, je způsob bojovat s koronavirem inteligentně. Plošná opatření slouží pouze ke zpomalení křivky, ale pak je potřeba jednotlivé segmenty ekonomiky znovu uvolnit. Není možné zavřít celou republiku na rok a čekat, že koronavirus vymizí. Nevymizí.

Ministr Havlíček také říká, že ještě před Vánocemi by se mohly otevřít některé obchody. Je to dobrá zpráva?

Vše musí mít vláda promyšlené. Pokud se to udělá inteligentním způsobem… U nás je problém, že vláda často postupuje chaoticky. Těžko to můžu komentovat, když vláda nepouští opozici data o vývoji, trasování a testování.

Vy ale můžete vycházet přímo z praxe jako málokdo. I z pozice sanitáře v berounské nemocnici, kde pečujete o pacienty na covidové jednotce. Jaká je vaše zkušenost z terénu?

Vyšla zpráva, že v jednom domově na Svitavsku zemřelo již 18 pacientů. U nás na covidové jednotce těch lidí tolik nebylo, ale i tam lidé umírají. Málokdo si dokáže představit situaci, že jediné přání lidí je umřít doma. To jim v době koronaviru slíbit nemůžeme. Snažíme se o ně pečovat, držet je za ruce, zprovoznit jim telefony, aby mohli alespoň mluvit s rodinnými příslušníky. Samota je hrozně ubíjející.

Budete ještě působit na covidové jednotce? A pracujete tedy v přímé péči...

Dokud bude potřeba, budu tam působit. Zatím jsme domluvení s vedením nemocnice do konce roku.

Pracuji v přímé péči na oddělení, kde jsou covid pozitivní pacienti. Během výkonu práce se oblékám stejně jako ostatní zdravotníci do speciálních obleků, abychom neohrozili zdraví pacientů a oni naše.



To, co by mohlo ukončit epidemii koronaviru, je dle velké části odborníků funkční vakcína. Hovoří se o americko-evropské vakcíně, vakcíně britské společnosti AstraZeneca a Rusové mají Sputnik 5. Evropská komise schválila nákup americké a britské vakcíny a tu by měla dostat i Česká republika. Jaké máte informace o nákupu těchto vakcín?

Evropská komise podepsala smlouvu se společnostmi, jejichž vakcíny se vyvíjejí nejrychleji, vypadají, že nebudou mít žádné vedlejší účinky a budou spolehlivé. Když vše dobře půjde a třetí kolo testů proběhne bez problémů, na jaře by se mohly distribuovat první vakcíny i k lidem v České republice. Primárně budou proočkované skupiny obyvatel, které jsou ohrožené, senioři a lidé, kteří mají nějaké chronické onemocnění. Tyto skupiny je potřeba nejvíce chránit.

Maďarsko se dohodlo i na dodání vakcíny z Ruska. Co nákup ruské vakcíny?

Četl jsem nějaké komentáře ruských lékařů, kteří se vyjadřují velmi nelibě jak k vakcíně, tak ke způsobu, jak byla testována. Osobně raději počkám na vakcínu, která se testuje v Evropě a ve Spojených státech.

Mimochodem, váš názor, mělo by být očkování povinné? Případně, pokud by někdo vakcínu odmítal, měly by přijít nějaké sankce?

Řada očkování je povinných. Nevidím důvod, proč bychom tu měli mít dál koronavirus. Každý si ale musí zvážit důsledky. Tohle je věc, kterou jako politik vůbec nechci rozhodovat. Měli bychom mít jednoznačné stanovisko epidemiologů.

Takže v této věci ať nerozhodují politici, ale epidemiologové…

Ano, jestli chceme zastavit šíření koronaviru, je potřeba, aby na tom pracovali odborníci. Osobně stále opakuji, že řada věcí, které se dělají, mi připadají nesmyslné, ale nezpochybňuji je. Věřím předním epidemiologům, že ví, co dělají.

Plán Evropské komise počítá mimo jiné s tím, že Unie bude moci vyhlásit stav nouze platný na celém svém území či přijímat společná opatření proti šíření nemocí přes hranice. Podle eurokomisařky pro zdravotnictví Stelly Kyriakidisové je plán prvním krokem na cestě k „evropské zdravotní unii.“ Jak se zatím osvědčila evropská spolupráce, co se týká epidemie? Co očekávat od evropské zdravotní unie?

Evropská zdravotní unie nikdy nevznikne. Státy si nenechají vzít výhradní kompetence.

Na začátku určitě Evropská komise zaspala, nekomunikovala nejlépe, nechala šířit fake news o Evropské komisi. Ale koordinace nákupu vakcíny, výzkumných prací, projektů, poskytnutí peněz na rychlý výzkum vakcíny, to je přesně role, kterou má odvádět. Tedy koordinování zdravotní politiky, nikoli její řízení.



Po amerických prezidentských volbách se hovoří o šanci na zlepšení spolupráce Spojených států a Evropské unie. Jakou očekáváte od Joea Bidena zahraniční politiku?

Donald Trump odmítl uznat výsledek voleb, dokud se nezkontrolují hlasy ve sporných státech. Co říkáte jeho reakci?

Před čtyřmi lety Donald Trump nezpochybňoval výsledek korespondenční volby, pomohla mu stát se prezidentem. Nedokážu to posoudit. Podvody jsem nezaznamenal. U těch, které byly odhaleny, nakonec dotyčný přiznal, že si to vymyslel. Budu čekat. Spojené státy jsou demokratická země. Pokud k podvodům došlo, věřím, že se vyšetří, případně zasáhnou soudy. V tuto chvíli nemám žádné podobné informace. Nic nenasvědčuje tomu, že by měl v této věci Donald Trump pravdu.

Na závěr, jak si budete připomínat 17. listopad? V čem bude pro vás letošní výročí jiné?

Pokud to půjde, asi ho strávím v práci, pomůžu zdravotníkům, aby si mohli jeden den odpočinout, měli volno, klid a mohli být s rodinami.

V tento den si vždycky vzpomínám na lidi, kteří trpěli kvůli nedemokratickým režimům, které byly na území ČR. 17. listopad není jen symbolem pádu komunistického režimu, ale i protest proti nacistickému. Lidé, kteří protesty proti nacismu zaplatili životem, lidé, kteří byli zmlácení kvůli protestům proti komunistům, si zaslouží obrovský obdiv a náš dík. Jsem jim za to vděčný. V tento den si půjdu s rodinou připomenout dění, změnu ve společnosti k nějakému památníku. Většinou chodíme k památníku T. G. Masaryka v Hradci Králové. 17. listopad si připomenu s rodinou na tomto místě.



