„Jsme v prd..i. Rok 1955.” Zástupce průmyslu přes Holce. USA, Německo, Fiala. Velký rozdíl

Premiér ODS Petr Fiala na sociálních sítích oslavil rok existence své vlády. V jeho podání to skoro vypadá, jako by vládl v jiné zemi – za všechno se pochválil. A už předtím z něj ODS udělala „nejlepšího“ premiéra. Je to normální?

Petr Fiala je určitě nejlepší premiér v sebechvále, v té na něj nikdo fakt nemá. Jinak bych se ale ohledně jeho vládnutí držel spíš hodnocení bývalého premiéra ODS a prezidenta Václava Klause, který řekl, že Fialova vláda je „nejhorší v našich dějinách“. Nebo si můžeme půjčit nedávná slova šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka, jenž ve funkci brzy skončí, a nemusí proto už být na vládu „slušný“: podnikatel pro změnu velmi trefně řekl, že ve Fialově vládě nikdo nerozumí reálné ekonomice, protože je to vláda učitelů a starostů. A proto všechno dělá pozdě a často i špatně – nebo vůbec.

Ze „slušného“ premiéra Fialy se navíc stal velmi slušný lhář, u nějž se nejvíc přiblížíte pravdě, když to, co říká, zhruba otočíte naruby, a ještě přivřete jedno oko. Nikdo Fialovi samozřejmě nebere, že jeho vláda celkem zvládla vlnu ukrajinských válečných uprchlíků. Jenže premiér se v té zmíněné sebeoslavné pohádce klidně chlubí i tím, že právě jeho vláda zastropovala ceny energií jako jedna z prvních, když přitom všichni víme, že to po dlouhém ignorování požadavků opozice i expertů naopak udělala jako jedna z posledních. A ještě nechala dost vysokou cenu. No a když se pak Fiala chválí i za údajnou zvládnutou vlnu covidu, musí mu bujnost fantazie závidět i Jules Verne, protože poslední vlna covidu ještě trefila končící vládu Andreje Babiše. Mě vlastně u Fialy nejvíc zajímá jedno: jestli jen cynicky lže, což by ještě byl ten lepší případ. Ostatně politikům se to stává, on by se to prostě jen naučil rekordně rychle. Jestli tomu ale fakt věří, pak je to tragédie.

Sklony k chlubení nemá ve vládě jen premiér, dobře to umí i ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela, jemuž Fiala nedávno kvůli neschopnosti radši odebral energoagendu. Ten už dlouho prezentuje jako své vítězství zastropování cen plynu v EU, které s premiérem slibují voličům. EU se v neděli shodla na zpřísnění obchodování s emisními povolenkami, které dopadne i na náš průmysl.

Ano, Síkela je očividně premiérův skvělý žák, a i on se proto umí slušně oslavit za prohru. Boj o zastropování cen plynu v celé EU se nakonec jako obvykle v Bruselu zvrtl v hledání kamufláže toho, že zase vyhrálo Německo. To zastropování cen plynu kvůli svým vlastním národním zájmům dlouho odmítalo, zatímco ho prosazovala většina členských zemí včetně Česka nebo Polska. Fiala se Síkelou ho dokonce doma slibovali tak dlouho, až museli stropovat sami. Pravda, Němci nakonec „ustoupili“, když menším zemím dovolili cenový „strop“, který je stejně pořád hodně vysoký. A když už jsme u Německa: to právě oznámilo, že definitivně schválilo a pouští do své ekonomiky několikabilionovou pomoc pro vlastní domácnosti a průmysl, čímž ohrožuje nejen nás: nikdo v EU se totiž finančním možnostem Německa ani nepřiblíží. Fiala nedávno řekl, že věří, že německý „dumping“ zarazí Evropská komise, protože ohrožuje celou EU. Ve svém hodnotovém snění si nejpíš nevšiml, jaké národnosti je šéfka komise Ursula von der Leyenová, která mu familiárně říká „Petře“. To už je ale pro Fialu typické. Jeho vláda pořád se vším čeká, jestli to případně povolí EU, zatímco Němci i další země konají, protože prostě v současné krizi hájí své národní zájmy.

A pokud jde o ty zmíněné emisní povolenky, tak jeden můj známý zastupující těžký průmysl, který u nás zaměstnává tisíce lidí, to komentoval následujícími slovy: „Jsme v prd..i, to je jasný. Je to čistá ideologie. Jsou jako svazáci v roce 1955.“ Ona sice zeleně vyšiluje i Amerika, jenže tam nad tou svazáckou zelenou ideologií přece jen nakonec vždycky aspoň trochu zvítězí potřeba ekonomického růstu, protože američtí politici nechtějí lidi nechat chudnout. V EU nás naopak klidně chudnout nechají a štědře nám to kompenzují zelenou hrdostí. Mluvit v EU o potřebě ekonomického růstu je něco jako kacířství. A kdo se taky může divit, když jsou štědře přeplacení bruselští byrokrati od reálné ekonomiky zcela izolovaní, takže mají růst, i když my chudneme?

Před prezidentskou volbou média různě zkoušejí kandidáty na prezidenta. Seznam Zprávy se jich například zeptaly, jestli by po zvolení jeli na Ukrajinu. Je to důležité?

Už je z toho úplně stejné náboženství jako z ekologie, jen modrožluté. V Česku navíc kvůli uvadající osobní popularitě jezdí na Ukrajinu premiér Fiala i vláda, což bohatě stačí. Nic proti Ukrajině, našeho nového prezidenta bych ale radši viděl třeba ve zmíněném Německu, protože to svou energetickou a ekonomickou politikou poslední dobou nebezpečně ohrožuje naše ekonomické zájmy. A nevadilo by mi ani, kdyby vyjel i do Maďarska. Z něj se stává velmoc na výrobu autobaterií, bez nichž případně přestane být autovelmoc z nás. Jen bych budoucímu prezidentovi poradil, aby tam s sebou nebral šéfku Sněmovny a TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou ani šéfa Senátu ODS Miloše Vystrčila. Jen pro jistotu!





