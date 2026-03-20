„Kde byli při Dozimetru?“ Vyoral se ptá Milionu chvilek

Tak nám budou v sobotu demonstrovat chvilkaři na Letné proti Babišovi. Jak myslíte, že to dopadne? Fiasko, nebo úspěch? Sejde se chvilkařů víc než v roce 2019?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
V Rokycanech měli ohromný skandál, žáci se tam převlékli za Ku-klux-klan a ředitel na ně podal trestní oznámení. Co si myslíte o dotyčném řediteli?
Neznám pozadí skandálu, takže nemohu příliš soudit. Šlo o vtip, byť dementní? O mladickou nerozvážnost, slovy klasika a velitele hradní cestovní kanceláře? Myslím, že ředitel měl předně skandál řešit vlastními silami interně, než si hned volat „posily“. Každý můžeme udělat blbost. Důležité je, abychom na ni byli adekvátně upozorněni a pamatovali si, že takhle holt ne.
Pak tu máme hon na Natálii Vachatovou, poradkyni premiéra, kvůli zákonu o transparentnosti neziskovek. Jistý člen ODS, Bronislav Šimoník, už na ni posílá tajné služby, aby ji zavraždili. Ale není zdaleka sám. Myslíte, že Policie ČR bude stejně ochotně vyšetřovat pana Šimoníka, jako třeba Patrika Tušla?
Rád bych se mýlil, ale obávám se, že úplně nebude. Neb klasické dvojí metry jsou nejen u nás evergreenem. Na pro režim nežádoucí „svině“ – slovy zeleného bezmozka – jsou běžně aplikována jiná měřítka než na režim žádoucí osoby plné údajné pravdy a lásky. Důležité je se nedat. A paní Vachatové přeju pevné nervy.
Možná až překvapivá zpráva, Ursula von der Leyenová říká Ukrajincům, že mají ropovod Družba zprovoznit. Je to snaha sebrat Orbánovi vítr z plachet před volbami nebo už nutnost kvůli tomu, co se děje v Perském zálivu?
Tak jako u všeho v životě jde většinou o souhru vícera elementů a důvodů, tak i zde bych viděl důvod v tom i onom. Vím, že neříkám nic převratného, ale tak to holt chodí a je.
Co se týče Perského zálivu, co říkáte na vystupování Donalda Trumpa, kdy na jednu stranu všechny přesvědčuje, aby mu s Íránem pomohli, na druhou stranu prohlašuje, že tu pomoc nepotřebuje? A zatím nám ceny na benzínkách stoupají…
Že nám stoupají náklady a oněm oligopolům výnosy, je – pokud ne jedním ze záměrů – tak minimálně využitou externalitou. Trumpovy protimluvy a velkohubá prohlášení nemůžeme brát úplně vážně.
Za chvíli to bude sto dní, co má ČR vládu Andreje Babiše, SPD a Motoristů. Jak jste v rámci možností spokojen/nespokojen s touto vládou?
Budu se posté opakovat, ale kdyby volby něco skutečně změnily, už dávno by je zrušili. Takže asi tak jsem spokojený – v uvozovkách. Současná vláda možná činí některé kroky, s nimiž jsem relativně spokojen, ale celkový směr a vazalství jsou zkrátka a dobře dány a přes ty nejede pendolino ani šinkanzen. Takže žádný velký obrat od směru vytyčeného po sametovém předání moci v roce 1989 se konat nebude. Velký problém mám – a měl jsem už před volbami – se zaslepenou podporou Ukrajiny, USA a Izraele. Chápu, že politici musejí občas názorově vyvažovat a být loajální vůči svým velkým bratrům – pardon partnerům. Ale nic není nikdy jen černobílé. Nikdo není jenom anděl, nebo jenom ďábel. Realita a důvody jsou vždy vícevrstevné, mnohostrunné. Ale u naší politické reprezentace to často vypadá, že mají jasno navzdory realitě a faktům a že co je dovoleno Jovovi, není povoleno volovi.
