„Klečí před rabující hordou. Stydím se za ně. Tady to být nesmí,“ říká o BLM bezp. expert Bohbot. Chce do Senátu

ROZHOVOR Klečící policisté před hordami rabujících anarchistů. Islám proudící bez mrknutí oka do Evropy – ať již okatě v podání Turecka coby člena NATO, nebo poněkud utajeně v podobě výcvikových táborů už nejen v Bosně, ale dokonce i ve Francii či v Belgii. Zatáhne nás novodobý sultán do války ve Středomoří, kterou s gustem sobě vlastním vyprovokuje? A co Istanbulská úmluva, která dává v kauzách práv žen neziskovkám neuvěřitelné možnosti oproti národním organizacím. Chceme takový svět? Pro ParlamentníListy.cz hovoří rabín, bezpečnostní odborník David Bohbot, který se pouští do boje o post senátora na Kladensku. Proti Dienstbierovi i Bendlovi, přes jednoznačnou nevoli ministra Hamáčka…

reklama

Pojďme nejdříve do zahraničí. Mám otázku, týkající se propuštění našich občanů, odsouzených a vězněných v Turecku – je správné, že pro ně letěl speciál? Jsou hrdinové, nebo ne?

Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 1% Ne 97% Podle toho kdo 2% hlasovalo: 8504 lidí

Na druhou stranu – že pro ně letěl speciál? Proč ne, je to ukázka síly a možností naší republiky vůči partnerům. Piloti musí stejně trénovat, tak ať to má nějaký smysl.

Nyní k tureckým vojenským aktivitám v Libyi – hrozí střet s Egyptem a může nás Turecko jako člen NATO nahnat do války ve Středomoří?

Určitě ano. Dny korejské války, kdy jsme věděli, že se můžeme na Turky spolehnout, jsou pryč. Erdogan je dnes nepřítelem Evropy, nepřítelem NATO i naší kultury. Příliš mnoho muslimů v Evropě vidí jeho chování jako správné a říkají, že se stará o svůj stát a je pyšný muslim.

Erdogan v současné době podporuje nejen islamizaci Turecka a Blízkého východu, ale i islamizaci Evropy. Totéž dělá i v Libyi, kde podporuje radikální islamistické skupiny. Pozitivním faktorem je to, že proti němu jsou nejen Řecko, Kypr a Izrael – ale také Egypt. Abdel Fattah el-Sisi, vůdce Egypta, bojuje proti šíření radikální islámské ideologie nejen doma, kde je nucen čelit Muslimskému bratrstvu a ISIS v oblasti Sinaje, ale také v Libyi. A za to mu patří uznání.

Co říkáte na výcvikové tábory islamistů v Bosně – jakoby nikomu z EU a NATO nevadily a tak se prostě přehlížejí, byť jsou od Sarajeva, ale i od střední Evropy vlastně „za humny“…

Jsou nebezpečné, protože jsou blízko nás. Navíc začínají být populární a nemáme je dostatečně pod kontrolou. Je ale potřeba říct, že podobná střediska se už objevila i ve Francii, v Belgii a jinde v západní Evropě. O tom se ale téměř nehovoří. Jedná se o problém daleko širší, ale Evropa proti němu nic nedělá.

A další sporná věc – Istanbulská úmluva o ženách, oproti Polsku nebo Maďarsku jsme my s ní souhlasili...

Myslím, že by ji ČR měla také odmítnout. Ta dohoda nefunguje ani ve státech, které ji už ratifikovaly. Pachatelé znásilnění v Německu, ve Švédsku nebo v Belgii jsou sice zatýkáni, ale vzápětí propouštěni na svobodu. V těchto zemích jsou běžně tolerovány sňatky s nezletilými dívkami, praktikované podle práva šaría. Praktikuje se tam běžně ženská obřízka. Podle Nejvyššího soudu ČR i Nejvyššího státního zastupitelství ČR jsou navíc všechna nežádoucí jednání, popsaná v Istanbulské úmluvě, v České republice trestná už nyní a jsou součástí trestního zákona ČR.

Nelíbí se mi také, že Istanbulská úmluva umožňuje prosazovat v naší zemi gender představy neziskových organizací a jejich donátorů zcela mimo právní řád ČR, a to prostřednictvím nadnárodní tzv. „Expertní skupiny pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí“ (GREVIO), které Istanbulská úmluva dává prakticky neomezenou moc. To je velice nebezpečné a snadno zneužitelné k prosazování nezákonných praktik, k podpoře ilegální migrace a také k vytahování peněz ze státní pokladny.

Fotogalerie: - První cesta do Izraele

Co říkáte na mírový plán prezidenta Trumpa pro Palestinu, spočívající v obsazení Západního břehu Jordánu Izraelem? Nejprve to vypadalo, že to je už-už na spadnutí, a najednou slyšíme o odkladu. Jak to tedy je?

Od první chvíle, kdy jsem o tom plánu slyšel, byla moje reakce negativní. Ta anexe není dobrá pro nikoho. Můžu na ní ale ukázat rozdíl mezi obecnou bezpečností a národní bezpečností.

Z pohledu obecné bezpečnosti se to může zdát jako dobrý krok. Lepší kontrola obsazeného území, více lidí, více očí a větší Izrael. Ale na úrovni národní bezpečnosti je to veliká chyba. Za prvé, pokazit si vztahy se sousedními spřátelenými státy, hlavně s Jordánskem a s Egyptem, si může přát jenom hlupák. Za druhé, je tu reálná možnost, že v důsledku tohoto kroku zkolabují palestinské autority, což povede k dalšímu růstu už tak hodně velkého chaosu. Za třetí, Izraeli by přibyly dva tisíce kilometrů nové hranice, které není možné uhlídat. A čtvrtý, ale vůbec ne nejméně důležitý důsledek, by asi bylo vyprovokování další palestinské intifády.

K čemu by to bylo? Někdy je lépe mít méně, ale v lepším stavu. Ten krok bych podpořil jedině tehdy, kdyby si Palestinci odhlasovali, že to chtějí. Ale víme, že to se nestane.

Jaký je váš názor na současnou situaci ve světě ohledně policie, rabování, Black Live Matters?

Těžko to popsat. Stydím se za policisty, kteří klečí před rabující hordou, místo aby zjednali pořádek. Tohle u nás nesmíme připustit, a já pro to udělám všechno, co budu moci. Kdo dnes křičí Black Live Matters – ten se ukazuje jako větší rasista než ten, kterého kritizuje a bojuje proti němu.

Psali jsme: Valachová (ČSSD): Průzkumům o chudobě zase tolik nevěřme Ivan David: Erdogan nevydržel nekrást plyn ani jediný den Kobza (SPD): Cenzoři cenzurují, informace se zakazují. Co my na to? Zákaz se zakazuje! V sobotu bylo potvrzeno nejméně nakažených Čechů s covid-19 za celý týden. Má to háček

Pojďme do našich zeměpisných končin. Pro mnohé překvapivě, kandidujete do Senátu Parlamentu ČR…

Máte pravdu, kandiduji, ale málem se to nepovedlo. Senát je sice politická instituce, ale chtěl jsem vystupovat především jako odborník. Proto jsem se původně rozhodl kandidovat s podporou hnutí Zdraví Sport Prosperita.

Čtyři dny před vypršením termínu pro odevzdání přihlášky k registraci, kdy jsme jeli podepsat smlouvu o podpoře, zavolal nám předseda hnutí, že dostal telefonický pokyn z kanceláře pana Hamáčka, aby mi podporu odmítli. ČSSD asi nechce, abych v Kladně kandidoval proti jejich člověku, Jiřímu Dienstbierovi.

Pan předseda hnutí se omlouval, tvrdil, že mu je to moc líto, ale že nemohl odmítnout. Nabídl i pomoc s vyhledáním jiného politického hnutí, s jehož podporou bych mohl jít do voleb. Což jsem odmítl. Byli jsme přece dohodnutí a podali jsme si na stvrzení naší spolupráce ruce. Ale připomnělo mi to, že i když se nechci zabývat politikou jako takovou, musím být připraven na její realitu.

Proto jsem se hned další den obrátil na politickou stranu Svobodní, jejichž program i názory dobře znám a jsou mi blízké. Jsou silnější a od začátku mě lákalo jít do voleb s jejich podporou. Samozřejmě i oni mohou počítat s mojí podporou a s pomocí při prosazování jejich programu.

Když nad tím přemýšlím, měl bych panu Hamáčkovi vlastně poděkovat. Pomohl mi definitivně se rozhodnout a posílil moji pozici. Podstatné je, že mohu jít dál. Léta jsem se připravoval, bylo by škoda, kdybych ztratil šanci být senátorem a využít svých zkušeností a znalostí bezpečnostní problematiky ve prospěch České republiky.

Proč vlastně chcete kandidovat?

Celý život se zabývám bezpečností. Ne tím, že o ní mluvím, ale prakticky. V České republice se dělá pro bezpečnost málo. Osobně si myslím, že situace není dobrá, a dále se zhoršuje. Žádná viditelná reakce vedení státu na radikalizaci určitých skupin v Evropě i po celém světě a na pokračující imigraci, policie bez podpory, nedostatečně vycvičená, to všechno chci a umím změnit.

Proč si myslíte, že jste lepší než ostatní kandidáti? Ve vašem volebním obvodu, jak již bylo výše řečeno, silní kandidáti s dostatečným zázemím, a jak se ve vašem případě ukázalo i krytím…

Protože jsem lepší než oni v oboru bezpečnosti. Silný protikandidát jsem já. Vím to. ČSSD, která nominuje pana Dienstbiera, ze mě má takový strach, že se pokusila na poslední chvíli znemožnit moji kandidaturu.

Žít v bezpečí je základem pro všechno ostatní. Kdokoliv vidí, tak jako já, že se v tom dělají v České republice chyby, ať mi dá hlas. Nebudu předstírat, že umím všechno. Soustředím se jen na to, co umím opravdu dobře. Každý týden budu, alespoň jeden den, osobně k dispozici lidem. Každý bude moci zavolat přímo mně a dostane pomoc proti nespravedlnosti, týrání, ohrožení. Neschovám se za hradbu poradců a asistentů…

Být senátorem není špatné. Na pět let v této těžké době mít jistoty, výhody a prebendy… Také není žádným tajemstvím, jaké osobnosti politika „semlela“ – maně si vzpomínám na majitele cestovky Fischera, textaře a zpěváka Františka Ringo Čecha a mnohé další. Zkusili, a raději dříve než později, odešli. Vydržíte?

Pokud to vyjde, těším se na možnost pracovat v tom, co umím – aktivně jednat, vědět, že zlepšuji naši budoucnost. Myslím si, že poslání senátora je pracovat pro lidi – ne všem jen slibovat, chodit na drahé večeře s lobbisty a létat za peníze státu do zahraničí. Od toho se budu držet dál. A když budu chtít někam cestovat, můžu si to zaplatit, stejně jako si platím kampaň.

A s tou výdrží? Mám silný „kořínek“! A jak jsem již uvedl, veliké zkušenosti…

Naší společností rezonuje – někdy více, někdy méně – otázka zrušení a účelnosti Senátu…

Anketa Podporujete zestátnění exekutorů dle návrhu SPD Tomia Okamury? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 7370 lidí

Mluvím o reformě policie a bezpečnostních služeb a o jejich obnově. Mluvím o povinném vojenském výcviku mladých lidí, o zvýšení podpory a image policie a vytvoření nových oborů, které v policii zatím neexistují, ale které budeme v blízké budoucnosti potřebovat. Policie musí umět bojovat s ilegální migrací a s radikalismem, a také čelit připravovaným akcím teroristických skupin, které působí na území Evropy.

Mluvím o tom, že ČR se může a musí stát silným hlasem v Evropském parlamentu, který se bude ptát, jak chce Evropa reagovat na nebezpečné změny a na ztrátu státní kontroly v mnoha městech. Je potřeba se připravit i na situaci, kdy už nebude stačit se jen ptát. Pak se musí začít uvažovat o vystoupení z EU. Musí se ale pečlivě zvážit sociální, ekonomické a bezpečnostní dopady tohoto kroku a způsob, jak je minimalizovat. Nejlepší by bylo koordinovat kroky na mezinárodní úrovni a paralelně vytvořit novou koalici s blízkými sousedy s podobnými názory, například v rámci V4 a možná i Rakouska.

Potřeba okamžité reakce na krizové situace může nastat skutečně ze dne na den. Nevidím ale, že by v naší zemi někdo opravdu myslel tak dlouho dopředu. Příprava na nutné změny a jejich provedení trvají léta, proto musíme začít okamžitě. Já jsem díky svým zkušenostem ten správný člověk na jejich zahájení, a Senát může být tím správným místem.

Teď trochu odskočím, ale bude z toho „oslí můstek“... Jaký je váš názor na držení zbraní a na zbraňovou směrnici EU?

Každý člověk, který je schopen mít zbraň a umí ji používat, musí mít právo ji i vlastnit. Je to historická součást západní demokracie. Ozbrojení občané musí mít právo sebe i demokracii bránit.

Mluvíte o zkušenostech. Jaké vlastně jsou, a čím můžete prospět české společnosti?

Vyrostl jsem v Izraeli. Díky tomu znám nebezpečí radikálního islámu, a jak se proti němu bránit. Znám to z osobní zkušenosti, ne ze čtení knížek nebo z televize. Navíc znám velice dobře fungování policie, speciálních jednotek a tajné služby. Zúčastnil jsem se hodně akcí spočívajících v hlídání citlivých budov a VIP osob. Vím, co se má zlepšit a jak to dostat na nejvyšší úroveň.

Fotogalerie: - Izraelští bezpečnostní experti

Mluvíme o úrovni Izraele?

Přesně tak. Dnes vám to může vypadat jako těžko uvěřitelné, ale podobné problémy, v jejichž řešení má Izrael mnohaletou praxi, přijdou i sem, do České republiky.

Jste rabín, ale moc o tom nemluvíte. A jak vůbec si „sedne“ rabín s politikou?

Rabín znamená učitel. A to, že jsem věřící člověk, vůbec nemá nic společného s tím, že chci žít v bezpečí a že to je pro mě priorita. Pro mě je víra soukromá věc. Nesmí se nikomu vnucovat, a hlavně, všechno, co dělám v oblasti náboženství, dělám jen pro svou víru, a ne pro cokoliv jiného. Nechci to spojovat, není to správné.

Náš svět údajně ovládají Židé a bankéři. Co říkáte na tuhle oblíbenou písničku některých skupin takzvaných bojovníků proti globalizaci?

Jediná možná odpověď je, že nemám rád hloupé otázky. Jsem sice Žid, ale nejsem bankéř, a na základě osobní zkušenosti nevěřím, že židovští bankéři jsou až zas tak silní. Je mi jedno, co kdo říká. Osobně jsem ale rozhodně proti soustředění příliš mnoha sil v malé skupině lidí.

Proč jezdíte do škol a školek trénovat děti a učitele v oblasti bezpečnosti, a navíc bezplatně. Proč?

Mám osobní důvod. Když jsem jako malý kluk chodil do školy, unesla skupina radikálních islamistů mého kamaráda. Mučili ho a zavraždili. Kdybych tím, co dělám, zachránil jednoho jediného člověka, a zvlášť dítě, byl by to můj největší úspěch a všechno, co jsem dělal a dělám, by mělo smysl.

Jeden z vašich bodů programu je také boj proti týrání zvířat. Proč právě zvířata?

Mám zvířata rád, a podle mě se pro jejich ochranu dělá v ČR málo. Všichni o tom sice mluví, ale jen mluvení nepomůže. Chci byt aktivním adresátem stížností na týrání zvířat a aktivně pomáhat jak v konkrétních případech, tak se zákony na jejich ochranu.

Co byste na konec našeho rozhovoru chtěl vzkázat lidem na Kladensku?

Dlužím vám vysvětlení, proč jsem si zvolil právě Kladno?

Protože na Kladně podnikám a moje dcera tam studuje. V současnosti si tam rekonstruuji byt, přenáším tam výrobní kapacity a sídlo části mé firmy. Obyvatelé Kladna jsou mi navíc názorově blízcí, vnímají hrozby a nebezpečí, které vnímám i já. Vidím tam hodně práce, ale každopádně můj záměr je celostátní a mnou nabízená řešení jsou pro budoucnost nás všech.

A teď tedy, když to ode mne žádáte, můj apel Kladeňákům:

Máte možnost udělat něco pro svou budoucnost. Změny, které díky vašim hlasům můžu prosadit, ovlivní bezpečnost nejen na Kladensku, ale v celé České republice na hodně let dopředu. Můžete mi pomoci prosadit precizní projekt, který umožní reagovat v příštích 20 až 30 letech na hrozby, které přicházejí.

A hlavně získáte člověka, který nejen udělá všechno pro zlepšení bezpečnostní situace na Kladensku – ale také ví, jak na to.

Psali jsme: Senátor Valenta: Migranti vytvořili na Maltě největší ohnisko koronaviru Ivan Vyskočil udeřil: Přál bych Železnému z ČT, aby si prošel s generálem Svobodou „mejdany“ u Sokolova a Dukly. Byl by rád za podporu Koněva v zádech! Demonstrace ve Francii? Zabití černocha v USA je jen zástupný problém. Byl jsem na předměstí Paříže... Bezpečnostní expert varuje před radikálním islámem Lidé bez práce a peněz. Krádeže, rabování. Bezpečnost země se zhoršuje... Izraelský bezpečnostní expert proto chystá tento projekt

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.