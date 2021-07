„Lidé si zaslouží televizi, která nikomu nefandí.“ Kandidát do Rady ČT vyjmenoval novináře, kteří musí odejít

„Představa, že by stát řídili „Alien“ Bartoš, „Sandokan“ Ferjenčík a nebo arogantní „šplhounek“ Michálek a další exoti, začíná být pro mnoho voličů nepřijatelná,“ říká k blížícím se volbám publicista a kandidát do Rady ČT Pavel Černocký. Ohledně Roberta Šlachty mluví o nepoučitelnosti lidí. Nešetřil ani ČSSD. Vyjádřil se i ke slovům prezidenta a pobavila ho představa demonstrace heterosexuálů. V případě zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Lutonského použil slovo „hlupák“ a v případě ředitele Dvořáka „zoufalec“. Rázně se pak pustil do zpravodajství ČT.

reklama

Už za tři měsíce tady máme volby, ANO se podle předvolebních průzkumů vrací do čela, Piráty a STAN nechává za sebou. Co podle Vás stojí za tím, že ANO opět získává voliče? A jak moc ještě může nakonec výsledky voleb ovlivnit situace kolem koronaviru?

Pro velkou část voličů je hnutí ANO, ať už s Babišem a nebo bez něj, určitou jistotou. Opozice je chaotická. Piráti nevěrohodní, Strany SPOLU zprofanované svojí minulostí. SPD je neustále pomlouvána a nálepkována euroservilními médii. Volného málokdo bere vážně a program Šlachtovy Přísahy je naprosto nečitelný. Proto je pro mnoho voličů ANO určitou jistotou. A navíc Babiš a jeho poradci dělat předvolební kampaň umí. Pokud jde o zvládnutí koronaviru, je napadání Babiše marné. Udělal sice pár chyb, ale to udělaly všechny evropské státy rovněž. Lidé nejsou hloupí... nepodceňovat. (Hoří, má panenko)

Jak už jsme řekli, Piráti naopak ztrácí. Kde hledat příčiny?

Mladiství voliči budou určitě i nadále vidět spásu v liberálně – marihuanovém hnutí. Ovšem starší voliči začínají pomalu chápat, že jejich naděje na pozitivní změnu pod velením Pirátů byly velmi naivní. Piráti sice předstírají, že mají experty na vedení ministerstev, ale rozumný volič už pochopil, že to je iluze a že ti ambiciózní chlapci (žen tam je jen pár) mají nulovou zkušenost s politikou a řízením státu. Lidem začíná jít na nervy jejich servilita vůči EU, nápady na zvyšování daní a podobné nesmysly. Představa, že by stát řídili „Alien“ Bartoš, „Sandokan“ Ferjenčík se svojí sestrou a nebo arogantní „šplhounek“ Michálek a další exoti, začíná být pro mnoho voličů nepřijatelná.

Fotogalerie: - Vraťme zemi budoucnost

Robert Šlachta se zvedá, podle posledních průzkumů by se do Sněmovny dostal. O čem svědčí to, že zcela nové hnutí bývalého policisty hned od začátku atakuje Sněmovnu a nechává za sebou některé zavedené značky?

Lidé jsou nepoučitelní a velmi naivní. Stále doufají, že přijde nějaká nová strana a nový spasitel, který napraví všechny chyby. Bez zkušenosti, jen plný nadšení. Šlachta? Volný? Vždyť bychom se mohli poučit z minulosti. Jak dopadlo hnutí Věci veřejné? Jak dopadl Dr. Miroslav Sládek? Je to takové „Pium desiderium“, tedy zbožné přání...

Jedním z témat během voleb budou např. dávky a sociální stát. Šlachtovi záleží na tom, aby je nedostávali ti, kdo by je dostávat neměli. „Sociálně nepřizpůsobiví, nemusí to být jenom Romové. Můžou to být i ti, kdo žijí na úkor druhých, když to řeknu takovýmhle způsobem,“ uvedl v červnu. Je takové prohlášení v pořádku?

Anketa Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň? ANO 2% Piráti/STAN 83% SPOLU 9% SPD 0% Přísaha 0% KSČM 6% ČSSD 0% Trikolóra/Svobodní/Soukromníci 0% Volný blok 0% hlasovalo: 11956 lidí Tady se Šlachta shodne s Okamurou a Foldynou (i se mnou). Kdo nechce pracovat, ať žije chudě... Jednotlivá etnika nelze posuzovat šmahem. Je zde řada Cikánů, pilných, pracovitých, dokonce i vysokoškolsky vzdělaných. Problém je v procentuálním složení. Kolika procentům současný systém štědrých, bezpracných dávek vyhovuje? A můžeme se divit majoritní společnosti, že ji to irituje?

Překvapilo Vás nedávné vyjádření prezidenta, někdejšího dlouholetého předního člena ČSSD, že bude volit hnutí ANO?

Nepřekvapilo. Prezident je ze současné ČSSD velice zklamán. Amorfní Hamáček, rozdávačná Maláčová, neschopní komičtí ministři zahraničí, a tak dále. Naopak, Babiše vnímá jako velmi pracovitého člověka, i přes jeho občasné strategické a politické chyby. Určitě mu dá první šanci na sestavení vlády. Po volbách se můžeme hodně divit, kdo všechno bude mít ochotu jít s Andrejem „do party“.

Když mluvíme o prezidentovi, ten opět „rozvířil“ mediální vody. Vyjádřil se k trans lidem, uvedl, že jsou mu odporní. Ozvaly se i hlasy, že to bylo zbytečně tvrdé a zraňující – je to pravda? Má Zeman na takové výroky právo?

To je krásná ukázka manipulace. Zeman řekl, že PRO NĚJ jsou transexuálové bytostně odporní. Subjektivní pocit, na který má každý občan, tedy i prezident, právo. A pak nějaká transka řekne, že prezident řekl, že JSOU odporní. To by pak bylo opravdu nepřijatelné hodnocení. Pro někoho mohou být nechutní transexuálové, pro jiné třeba fotbalisté, cyklisté a nebo pejskaři.

„Kdybych byl trochu mladší, tak zorganizuji obrovskou demonstraci heterosexuálů v Praze. A budou nás miliony. A svezu autobusy a vlaky všechny heterosexuály, aby bylo vidět, jak je to nesmyslné. Je nesmyslné, když, ať už jako sexuální menšiny, nebo většiny, demonstrují, protože je to přece jejich velmi intimní záležitost,“ prohlásil dále Miloš Zeman. Souhlasíte?

No, je to zajímavá, byť i trochu legrační představa. Rozumní lidé průvody, demonstrace a podobné špumprnágle nepořádají. To ponechávají „Milchvilprdům“. Myslí si svoje a to pak řeknou u voleb. Pořádání „Průvodů hrdosti“ a podobné nesmysly pokládám za hloupé a škodlivé. Je to čistě projev komplexu méněcennosti a ublíženosti. Vždyť jim jejich orientaci nikdo nebere. Pořádat manifestace, to je jenom čistý exhibicionismus, pro většinovou společnost odporný.



Ohledně prezidenta se z některých míst ozývají hlasy, že by měl být sesazen. Například senátorka Němcová se nechala slyšet, že prezident Miloš Zeman je zrádce země. Má pravdu? V čem ona zrada spočívá?

Mirka Němcová je, pro mě, osoba šílená, psychicky nevyrovnaná. (Ale takových je v Senátu víc) Představa, že by se mohla stát prezidentkou, je opravdu legrační. Ona jenom vykřikuje hloupé nápady. Zrádce země? Přesně naopak. Zeman je principiálně vlastenec a chce pro svoji zemi jen to nejlepší. Ty invektivy, že je „proruský“, „pročínský“ a podobně, to jsou jen hysterické výkřiky lidí, kteří si přejí, abychom se stali nesvéprávným „regionem“ v totalitní Evropské unii. Zeman má historickou životní zkušenost. Je inteligentní a neuvažuje primitivně a předpojatě. Nechce podřízenost ani Východu, ani Západu. Přeje si dobré vztahy se všemi zeměmi, malými i velkými. Hysteričtí, zhrzení, neúspěšní kandidáti na prezidenta to ovšem vidí jinak.

Zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský v reakci na Zemanovo přechodné mlčení ohledně tornáda na Moravě zveřejnil prezidentské volební výsledky z obcí, kde tornádo řádilo. Ve všech vyhrál s přehledem právě Miloš Zeman. Tweet byl ovšem některými vykládán tak, že Lutonský jaksi dává pohromu na Moravě do rovnítka s tím, jaké mají tamní lidé politické názory… Hrad vyzval generálního ředitele ČT Petra Dvořáka k omluvě. Je to na místě?



Lutonský se projevil jako hlupák a Petr Dvořák jako zoufalec, který neví kudy kam a nad fungováním ČT ztrácí kontrolu. Lutonský naprosto nezvládl svoji novou funkci (i když jako moderátor býval výborný). Když odhlédnu od politických aspektů, tak to zpravodajství je v zoufalém stavu. Redaktoři neumí ani pořádně česky, natož anglicky. Někteří redaktoři počasí jsou zoufalí. Technika je trapná. Technici neovládají svoje řemeslo. Upoutávky (tak třeba „Zpravodajství z regionu“), vysílané už několik let (!!), vysloveně obtěžují. Systém redaktorů, pobíhajících před velkými obrazovkami, je nesmyslný. Všechno je ve zpravodajství špatně... Vymýšleli nesmysly, místo aby se učili třeba u BBC a nebo CNN. (technicky, ne obsahově)

Jde o nafouknutý problém, nebo v ČT panuje jakýsi systémový problém, kdy redaktoři ČT nezvládají zůstat nestranní?

Anketa Jste spokojeni s tím, jak ČT nakládá s vašimi koncesionářskými poplatky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 24721 lidí Nemohou zůstat nestranní... Ve zpravodajství panuje jakási totalita. Několik liberálně orientovaných lidí diktuje směr vysílání, kdo se má a kdo se nemá v pořadech (a jak často) objevovat. Nově se angažují jen takoví redaktoři, kteří zapadají do ideové linie. Pokud se ti to nelíbí, tak vypadni. Přesně stejně, jako za Zelenky...



Vyřešil by situaci odchod několika redaktorů, nebo je problém hlubšího charakteru?

Televize vůbec není špatná, i když je zbytnělá. Problém je ve vedení redakce zpravodajství. Lidé jako Šámal, Lutonský a pár dalších musí odejít. Odejít musí i ředitel, který tu televizi absolutně nezvládá. Ryba prostě smrdí od hlavy... Naše země si zaslouží televizi, která nikomu nefandí, ale dopřává hlas různým názorům. Já už tři roky vysílám na facebooku čtvrteční, neformální, diskusní pořad „Vysílání z gauče“. Zvu do něj přední sociology, filosofy, ale i poslance různých parlamentních stran, kteří v ČT moc prostoru nedostávají. Poslance za ANO i ODS, SPD i KSČM a klidně i předsedu DSSS. Každý má právo říci, bez cenzury a bez střihu, jak situaci u nás vnímá. Zval jsem i představitelku Pirátů, ta ale pozvání neakceptovala... Pokud by ČT postupovala stejně, dočkala by se jistě větší obliby.

Na závěr se ještě podíváme na situaci kolem koronaviru. Řada států začala před létem proticovidová opatření rozvolňovat, případy nakažených ale opět narůstají. Neděláme podobnou chybu jako vloni v létě? Jaký nás podle Vás čeká podzim?

Říkám to stále. Nikdo nic neví. Všechno jsou jen dohady a spekulace. Nikdo neví, co bude na podzim a co přinesou vakciny za dva a nebo ze pět let. Koronavirus je novum, s nejasným původem vzniku. Přírodní? Umělý? Nové vakcíny jsou nevyzkoušené, zcela jiné než ty, na které jsme zvyklí. Každý věří tomu, čemu chce...

Británie zahazuje roušky, populace je proočkovaná a promořená. Dá se mluvit o „hlasu rozumu“, nebo naopak o obrovském hazardu? Čekáte, že se někdo v EU tímto inspiruje?

Uvidíme... V každé zemi to je jinak. Výsledky jsou různé, často protichůdné. Postupujeme způsobem „pokus – omyl“. Ono to asi jinak nejde.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.