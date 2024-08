„Lidé v ordinaci si na ně stěžují.“ Známá lékařka vyráží na pomoc Ústeckému kraji

Paní doktorko, po zkušenosti ze Senátu se vracíte do komunální politiky. Změnila ta dvě období nějak váš pohled na problémy Ústeckého kraje?

Pohled na politiku Ústeckého kraje, respektive problémy Ústeckého kraje, za dvanáct let se podle mého soudu příliš nezměnil. Když jsem poprvé vstupovala do Senátu v roce 2010, byl problém s ROP Severozápad, kauza Krajská zdravotní a po dvanácti letech zažíváme další krize. Na scéně je opět Krajská zdravotní jako součást vyšetřování organizovaného zločinu. Jsou obviněni nejvyšší manažeři KZ. V současnosti jsou další problémy, které se týkají stavebních zakázek a kandidát na hejtmana za ANO se ocitá ve vazbě opět ve skupině organizovaného zločinu. Takže tematika a problematika v Ústeckém kraji se za těch dvanáct let v podstatě příliš nezměnila.

Do politiky jste vstupovala jako lékařka kritizující korupční praktiky v Krajské zdravotní. Nyní sledujeme další korupční kauzu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Máte pocit, že tento kraj z nějakých důvodů přitahuje korupční jednání nadstandardně?

Ano, slyšela jsem od známého novináře, že vlastně ten náš kraj má v genetickém kódu být nečestným a zkorumpovaným, ale myslím si, že to tak není. Obdobné praktiky se dějí i v jiných krajích. Jen namátkou jako zdravotnice mohu zmínit problémy pražských nemocnic IKEM, Bulovka, Homolka. Našly by se i jiné kauzy, například Dozimetr, která se týká vyšetřování korupce na Magistrátu hlavního města Prahy, spojené zejména s hospodařením Dopravního podniku hlavního města Prahy. A našly by se problémy i v jiných městech České republiky…

Psali jsme: Turkova chata, nebo mrtvoly v Dozimetru. Do čeho se na ČT pustí? Kousavá připomínka „Copak věděl důležitého?“ V den voleb nalezen šéf „Fialovy“ kampeličky. Mrtev „Zkáza. Rakušan lže.“ Rajchl: To už nepůjde vrátit „Kokain v... Nechci říkat kde.“ Fialovi semleli úplně všechno

Z vaší zkušenosti zákonodárkyně: Existuje nějaká účinná „zbraň“, která může omezit korupci?

Je to těžká otázka, a tím pádem je těžká odpověď. Naše země od sametové revoluce, to znamená po 35 letech, nebyla schopná vytvořit zákony, které by byly účinné. Myslím si, že prostě není politická vůle, aby se takové zákony vytvořily. Zdá se mi, že v mnohých zákonech chybí slovíčko kontrola, takže se posléze nekontroluje tak, jak by se kontrolovat mělo. No a další problém vidím v tom, že si můžeme vykládat mnohdy zákony různým způsobem, a tím pádem se ti, kteří spáchají nějaký trestný čin, mohou státi jaksi nevinnými, protože jejich advokáti využijí různé kličky, které zákon právě nabízí. Tito lidé pak nejsou potrestáni, a dokonce žádají náhradu po státu. Velký problém vidím v tom, že i odsouzeným se daří udržet valná část majetku, takže se vlastně krást vyplácí i tak.

Fotogalerie: - Pavel na zasedání vlády

Stále si držíte svou lékařskou praxi v pediatrické ordinaci. Co dnes skrze své pacienty vnímáte jako nejzásadnější problémy, co lidi trápí?

Hlavní problém, na který si lidi stěžují, je nedostupnost dětské psychiatrické péče. Bohužel po období covidu přibylo významně stavů úzkostných a panických atak, dále sebepoškozování. Tito pacienti nemají v podstatě kde být ošetřeni, čekací doba je půl roku nebo i více.

Další problém je nedostupnost psychologické péče, a to zejména pro děti s poruchou autistického spektra, kde opět je velký problém.

Sociální pomoc je vždy ožehavým tématem. Vláda se chlubí, kolik osob se podařilo dostat pod „deštník“ dávek a podpor. Jak hodnotíte její sociální politiku vy?

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13206 lidí

Centrální vláda není desítky let schopna pochopit problémy našeho kraje, ještě i Karlovarského a Moravskoslezského, a dělá, jako by se tyto problémy nikdy nevyskytovaly.

Za mě je velmi důležité, aby si kraje pomohly samy. A to alespoň tím, aby se konečně sepsaly a realizovaly pilotní programy, které by dávaly velké pravomoci obcím a krajům například v tom bazálním smyslu, aby dávky byly vázány na určitou odvedenou práci.

Ještě k tomu zmíněnému školství. Ústecký kraj patří ve všech srovnáních k těm méně úspěšným. Vidíte nějakou cestu, jak to změnit a dát místním dětem naději na větší „konkurenceschopnost“?

Tak první z příčin je dána skladbou obyvatelstva v Ústeckém kraji, protože ta je taková, jaká je. A tím pádem, vzhledem k tomu, že se v Ústeckém kraji nevyskytuje příliš mnoho vysokých škol. A lidé, kteří jsou odborně zdatní, chytří, studenti, tak odcházejí za studiem mimo Ústecký kraj. A jsou úspěšní ve svém oboru. Zpět do Ústeckého kraje se ale nevracejí, protože pro ně tady třeba není odpovídající pracovní pozice.

Co se týče třeba lékařských či zdravotnických profesí, tam se snaží raději usídlit mimo Ústecký kraj, možná i s ohledem na sociální situaci, která je pro mnohé nepřijatelná.

Když se podíváme, kteří lidé uvažují, že by se přestěhovali do Ústeckého kraje, tak to určitě nejsou vysokoškoláci, ale obvykle se jedná o lidi, kteří mají nějaké sociální problémy. A navíc je tady obrovské množství spíše montoven než závodů. Takže nabídnout něco ke zlepšení konkurenceschopnosti je opravdu velmi těžké.

MUDr. Alena Dernerová BPP



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě ke zdravotnictví: slyšel jsem názor, že problémem v Ústeckém kraji není ani tak kvalita lékařské péče jako její dostupnost. Že je těžké se do solidně vybavených nemocnic dostat, ať z důvodů kapacitních nebo dopravních. Vidíte vy v horském venkovském kraji nějaké řešení, které by to mohlo zásadně změnit?

Já si myslím, že dostupnost lůžkových zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji je dostatečná. Přístrojová vybavenost nemocnic je na vysoké úrovni. Jiná je otázka čekací doby na vyšetření v určitých nemocnicích včetně ambulantní péče. Chybějí lékaři v první linii, tedy praktičtí lékaři pro dospělé a zejména pro děti a dorost. Samostatnou kapitolou je stomatologická péče. Nemocnice se potýkají s nedostatkem zdravotníků od lékařů přes sestry a pomocný zdravotní personál. Chybí samozřejmě i nezdravotnický personál.

Samostatnou kapitolou jsou horské oblasti v Krušných horách. Aktuálně tu zajišťuje péči alespoň jedenkrát týdně praktický lékař.

Na druhém konci Ústeckého kraje v oblasti Rumburku byl také velký problém s rumburskou nemocnicí, nakonec vyřešeno tím, že se dostala pod křídla Krajské zdravotní. Zdravotní péče je zde zachována v základních oborech.

Psali jsme: „Zapomeňte, nebudeme se o tom bavit.“ Mrazivá dohra covidu. Žaloba do Haagu a pak... „Jinak to nejde, nebudeš chodit do práce.“ Tlačili na senátorku, ta to pustila ven Dávky a bitky. Radši Ukrajince než Roma, za něj jsou větší peníze. V Česku vzniká problém Řev, létající židle. „Že pro Romy nic neděláme?“ Drsný Most. Svědectví lékařky

Kandidujete za Hlas regionů. Máte pocit, že hlas místních samospráv je příliš slabý?

Místní samosprávy jsou prostě místní samosprávy, proti nim nevystupujeme. Hlas regionů je název kandidátky, která jde napříč odbornostmi, v rámci školství, zdravotnictví, ale na této kandidátce je i řada starostů menších vesnic i městeček, kteří jsou nespokojení s politikou STAN a mnohdy i vedením kraje.

Lidé, kteří jsou na kandidátce Hlasu regionů, jsou podle mého soudu skutečnými odborníky ve svých profesích a oborech a určitě by měli co říci právě do krajské politiky.

Ze strany obcí i krajů zní na adresu této vlády dost stížností ohledně rozdělování daňových výnosů. Je podle vás třeba, aby se do regionů dostala větší část rozpočtu?

Ústecký kraj je jedním z mála krajů, který v rámci nového rozpočtového určení daní dostane menší množství finančních prostředků než kraje bohatší. Obdobně je na tom i Moravskoslezský kraj. Myslím si, že je to vůči Ústeckému kraji velmi nespravedlivé rozdělení, protože je to jeden z nejchudších krajů s nejhorší sociální problematikou a vzdělaností. Většina lidí tu má základní vzdělání a ti, kteří vystudují vysokou školu, se sem prostě vracet nechtějí. Tak dochází k ještě většímu rozevírání nůžek mezi kraji.