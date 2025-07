„Lidi v chudobě nazývá vláda chátrou.“ Lídr Stačilo! se neudržel

Volby se blíží, jak vnímáte atmosféru v zemi? Co je podle vašeho názoru tím tématem, které nejvíce ovlivní výsledky voleb?

Vládě Petra Fialy se podařilo dokonale polarizovat společnost. A to nejen ponižováním těch, kteří s asociální politikou Fialovy vlády nesouhlasí a účastní se protivládních demonstrací, ale i ryzím a neskrývaným patolízalstvím k Západu, k EU a k NATO.

Cynické chování jednotlivých členů vlády i provládních poslanců, kteří se vysmívají občanům České republiky, žijícím pod hranicí příjmové chudoby, a dokonce je nazývají chátrou, dezoláty a chcimíry, je vrcholem odporné politické kultury, kterou zavedl právě Petr Fiala a jeho pohůnci.

Absurdní součástí této tragikomedie je dokonalé využívání veřejnoprávních médií ve prospěch provládních stran. Redaktoři České televize i Českého rozhlasu často a rádi ignorují veřejnoprávní charakter těchto médií, tedy i nestrannost a nezávislost zpravodajství a publicistiky.

Moc bych si přál, aby výsledky voleb ovlivnilo právě chování vlády, její podpora nadnárodních korporací či vazby na podvodníky a zločince. Tato vláda musí jednou provždy skončit a zmizet na politickém smetišti.

I proto jsou podzimní volby do Poslanecké sněmovny pravděpodobně nejdůležitější v historii České republiky. V říjnu rozhodneme, jestli i nadále budou tuto zemi vysávat nadnárodní korporace a multimiliardáři, kteří si z naší země udělali zónu montoven s levnou pracovní silou, nebo zda půjdeme cestou směrem k důstojnému životu pro všechny.

Věřím, že se dožiji chvíle, kdy většina lidí bude opět hrdá na to, že jsou občané České republiky.

Kolem některých politiků to krátce před volbami vře. Vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek nad Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Filip Turek čelí trestnímu oznámení, které na něj podala na konci minulého roku jeho expřítelkyně kvůli údajnému znásilnění před patnácti až dvaceti let. Turek to rozhodně popírá. Co na obě ty kauzy říci? Měli by Andrej Babiš a Filip Turek stáhnout svou kandidaturu do blížících se voleb, jak z některých míst zaznívá? A mohou tyto dvě kauzy ovlivnit nějak víc výsledky voleb?

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 26941 lidí

Hnutí STAČILO! a strana SOCDEM se už dohodly na předvolebním spojenectví. Co říkáte na emoce, jež tato spolupráce vyvolala? Tedy konkrétně na to, že někteří i dlouholetí členové SOCDEM oznámili, že ze strany raději odejdou?

Šlo o nutné respektování volebního programu hnutí STAČILO! ze strany sociálních demokratů. Některými médii sice proběhly zprávy, že se o programu diskutuje, ale právě souhlas se všemi body programu STAČILO! byl jednou z hlavních podmínek spolupráce. A to včetně respektování jednoho z hlavních programových cílů, kterým jsou referenda o vystoupení z NATO a z EU.

Demonstrativní odhazování členských legitimací ze strany některých, dnes již bývalých, členů SOCDEM, považuji za snahu o získání několika posledních minut slávy.

„Chci, aby občané sami rozhodli o dalším setrvání ČR v NATO,“ uvedl jste nedávno v médiích. Nebylo by pro nás v tuto chvíli nebezpečné z NATO odejít? Vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, ale například i kolem Izraele?

Severoatlantická aliance je agresivní pakt sloužící zájmům USA a Západu. Útočné války NATO připravily o život stovky tisíc dětí a žen.

Rozumím tomu, že řada lidí podlehla strachu, vyvolaným současnou vládou, který hojně živí provládní média, ale já Rusko rozhodně nepovažuji za ohrožení České republiky. Tedy alespoň do chvíle, než se členské země NATO přímo zapojí do konfliktu na Ukrajině.

Dlouhodobě odmítám prozápadní patolízalskou politiku a jsem přesvědčen o tom, že malá země v srdci Evropy má realizovat zahraniční politiku všech azimutů posílenou o aktivní spolupráci v rámci zemí V4 a některých zemí Balkánu.

Ostatně obrana České republiky má být realizována dle skutečných potřeb armády, nikoliv dle pokynů NATO a podle vazby na HDP.

Zásadní změnu zahraniční politiky považuji za absolutní nutnost. I s ohledem na fakt, že česká vláda podporuje vyzbrojování Ukrajiny, ale okupace Palestiny ze strany Izraele a každodenní zabíjení palestinských dětí a žen jí nevadí a drží se své tradiční proizraelské linie.

Jako táta a děda považuji bezpečnost svých dětí a vnoučat za prioritní. Militarizací země bez jasné koncepce obrany ovšem bezpečnost nezajistíme a nezajistí nám ji ani členství v NATO. Ostatně rozporuplná prohlášení prezidenta Donalda Trumpa mluví za vše.

„Kolabující sociální systém nejde donekonečna záplatovat a tvářit se, že malá náplast vyřeší velký problém. Náplast patří maximálně tak na koleno,“ napsal jste také. Jaké řešení v tomto směru za STAČILO! nabízíte?

Často se mě novináři ptají, co je potřeba změnit v Pardubickém kraji, kde jsem volebním lídrem hnutí STAČILO!. Zoufalá situace v oblasti práce a sociálních věcí se ovšem již dávno týká nejen některých regionů, ale celé republiky.

Proto bude hnutí STAČILO! prosazovat celou řadu změn. Je zapotřebí zrušit tzv. důchodovou reformu a věk odchodu do důchodu navázat na věk dožití ve zdraví, což je dnes asi 63 let. Zoufalá je současná výše minimální mzdy, která by měla být každý rok automaticky zvyšována ideálně v poměru 60 % k výši průměrné mzdy předchozího roku.

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 93% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14564 lidí

I proto je nutný návrat levice do Poslanecké sněmovny reprezentované právě hnutím STAČILO!

Zmínil jste také důsledný audit veřejných financí? Co vás k tomu vede?

Pokud má naše země skutečně směřovat k prosperitě, nestačí pouze vyhnat vládu Petra Fialy ze Strakovy akademie, udělat kosmetické úpravy a táhnout děravou káru dál.

Důsledný audit by tak měl nejen prověřit nakládání s veřejnými financemi, personální vazby či průběh a výsledek tendrů, ale také odkrýt případná porušení zákona s tím, že případní viníci musí skončit u soudu.

Jsem přesvědčen o tom, že důsledná revize práce všech resortů odkryje řadu lumpáren, a proto ji považuji za zásadní krok k obnovení důvěry občanů v politiky.

Velkou diskusi vyvolaly emisní povolenky pro domácnosti. Pokud budou fungovat tak, jak jsou zatím schváleny, co to bude pro české domácnosti znamenat? Jak to lidé zvládnou? A co říci celkově na tolik diskutovaný Green Deal?

Emisní povolenky na benzín, naftu a vytápění se skrývají pod často slýchanou zkratkou EU ETS2. Kývla na ně Fialova vláda a de facto znamenají, že od roku 2027 bychom měli platit za „znečišťování“ způsobené tím, že někam pojedeme autem či že si doma zatopíme. Vzhledem k tomu, že doprava tvoří nedílnou část ceny komodit, bude to znamenat nejen zdražení benzínu a nafty (až o 11 korun), ale de facto všeho, co vidíme v obchodech. Stejně tak budou emisní povolenky doslova peklem pro náš venkov. Tam se předpokládá zdražení vytápění plynem o 30 %.

Pokud mám celkově hodnotit onen „slavný“ Green Deal, tak na to mám příznačný výraz: paskvil, který v této podobě nikdy neměl vzniknout.