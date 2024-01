„Mají občanství, ale žijí v cizině. Netuší, co se u nás děje.“ Rána do korespondenční volby

reklama

Pane doktore, zhruba před dvěma týdny jsme se rozloučili s loňským rokem. Jaký ten letošní pro ČR podle Vás bude?

Samozřejmě bych naší krásné zemi a všem Čechům a Moravanům přál, aby byl lepší, než ten minulý. Nicméně vládu budeme mít pořád stejnou a světová nestabilita dále pokračuje, takže se obávám, aby nezůstalo pouze u tohoto přání.

A jaký bude pro sociální demokracii? Co chce strana, která se před dvěma lety nedostala do Sněmovny, udělat, aby voliče přesvědčila, aby jim opět uvěřili?

Důležité budou už volby do Parlamentu EU letos na jaře. Vybrali jsme autentického lídra a současná vláda nám materiálu pro oponenturu poskytuje více než dost. Takže doufám, že se těchto dobrých karet dokáže současné vedení SocDem pořádně chopit.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Prezident ve svém novoročním projevu pro mnohé možná překvapivě otevřel téma zavedení eura. Co by to pro ČR znamenalo? A o jakém kurzu se případně bavit?

Popravdě jsem rád, že diskuzi o euru konečně někdo pořádně odšpuntoval. Nebudeme si nic nalhávat. Vysoká inflace je dána naší lokální měnou. Jsme otevřená ekonomika závislá na vývozu, takže pořád směňujeme tam a zpátky. A každá směna něco stojí. Takže nám všechno zdražuje a jediný, kdo na ní vydělává, jsou banky. A jejich zisky tečou do zahraničí. Flastenci a konzervativci sice vzývají korunu jako boží dar, ale realita je opravdu taková, že jejím prostřednictvím dotujeme zahraniční vlastníky bank. Zásadní samozřejmě je právě otázka kurzu. Pokud nastavíme levnou korunu, bude to fajn pro byznys a zoufalé pro lidi. A naopak. Jsem sociální demokrat. Proto jsem příznivcem kurzu, který bude výhodnější pro občany. V tuto chvíli by se tak jednalo o hodnotu ve výši max. 23,-Kč/1 euro.

Vláda podpořila zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Je to podle Vás dobrý krok?

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 3% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 37793 lidí

V kuloárech se mluví o možném návratu Miroslava Kalouska do vrcholové politiky. Co by to pro českou politickou scénu znamenalo?

Vzhledem k tomu, že jeho návrat děsí hlavně partaje vládní koalice, zřejmě mi nezbyde, než mu poprvé v životě fandit. (úsměv)

Vraťme se ještě k tragédii, která se těsně před Vánocemi stala na Filosofické fakultě UK v Praze. Podobné šílenosti jsme dosud vídali jen ve zprávách z jiných zemí. Co se tak změnilo, jak si vysvětlit, že se něco takového stalo i u nás?

V prvé řadě musím vyslovit upřímnou soustrast všem pozůstalým. Jde skutečně o obrovskou tragédii. Byl bych pochopitelně rád, pokud by šlo o mimořádný exces, který se nebude opakovat. Nicméně na to spoléhat nemůžeme. O tom ostatně svědčí i počet zásahů proti lidem, kteří útok následně schvalovali, nebo se jím v různé míře inspirují. Situace se má tak, že sociální sítě jsou plné nenávisti a rychlých řešení. Bezpečnostní složky proto budou muset rozšířit sledování tohoto prostoru a nastavit systém prevence při výstupech z tohoto prověřování.

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

A co říci na to, co se odehrává kolem ministra Jurečky a večírku v den této tragédie? Byla by na místě jeho rezignace, nebo ne? A jak by se k tomu měl postavit premiér?

Už to, že večírek v pohodě probíhal i po útoku, by bylo ve slušné zemi na rezignaci. To, že lhal, by bylo na rezignaci i v zemi, která má otázku slušnosti v politice poněkud rozvolněnou. A to, že se nakonec nestane nic, svědčí o tom, v jaké politické kultuře žijeme. Tento trend nastavil předchozí premiér a současná vláda, která vznikla na kritice jeho počínání, v něm v klidu pokračuje dál.

Psali jsme: „Jurečka nemá vyhráno.“ Party během střelby. Nový pohled: Na co se novináři ještě neptali? Jurečka a Stanjura, překvapení prosťáčci. Co ještě dělají ve vládě, zní potom, co vylezlo u Ústavního soudu Boží prase, neudržel se Holec. Lhaní Jurečky, lhaní Fialy, čeká nás sakra ulhaný rok Jurečka? Pekarová? Tohle jste už zapomněli. Petr Žantovský o Česku

V Německu tento týden probíhají obrovské protesty, především zemědělcům. Ti na protest například proti chystanému snížení dotací na zemědělskou naftu, ale i proti konci dalších úlev zablokovali silnice, dálnice… Máme něco podobného očekávat i u nás?

Podle mého nelze. Ne, že by u nás neprobíhaly protesty. Ale když odmyslíme setkání chcimírů, dezolátů a flastenců, je jejich masovost, proti tomu, co probíhá v Německu, zoufale malá. A to i včetně stávek učitelů a zdravotníků. Je to možná škoda, ale naši lidé prostě nejsou zvyklí a připravení hájit své zájmy touto cestou.

Psali jsme: Úpadek USA, slabost Německa, ukrajinská tragédie. Vše souvisí. Profesor Budil odhaluje Německo ve varu: Podpora Scholze padá. Navíc něco uniklo do médií „Kde jste, Češi?!“ Německé protesty se blíží k ČR. Traktory 80 kilometrů od hranic Němci bez jídla! Protestující farmáři vytáhli hodně vysokou kartu. Z toho mrazí

Podívejme se i na Ukrajinu. Jak tam se bude situace v tomto roce podle Vás vyvíjet?

Obávám se, že jsme se dostali do patové situace. Ve chvíli, kdy se zjevně snižuje podpora Ukrajině od jejích spojenců a nemá tak dostatek vojenských prostředků, nelze předpokládat, že se jí podaří osvobozovat okupovaná území. Budeme rádi, pokud bude schopna držet území stávající a podnikat diverzní akce. A Rusko, jako agresor, se také evidentně nehodlá stáhnout, byť už přišlo o obrovské množství vojáků a techniky. Takže pokud se nic zásadního nestane, čeká Ukrajinu vleklá a vyčerpávající válka.

A co říci k blížícím se prezidentským volbám v USA? Jaké má podle vás šance Donald Trump? A jak tyto volby ovlivní postoj USA právě k Ukrajině, k Rusku, ale třeba i k Číně?

Bojím se, že soupeř Donalda Trumpa je natolik slabý, že jeho šance jsou velké. Trump evidentně vzhlíží k autokratickým vůdcům a hledá u nich inspiraci a přátelské vztahy. Jeho zvolení, zvláště v této turbulentní době, bude pro demokratický svět velká rána a pro totalitní režimy typu Číny a Ruska velká vzpruha. Takže nezbývá než doufat, že to bude kdokoliv jiný, protože naděje umírá poslední.

Psali jsme: „Hitler s demencí.“ Biden se rozjel proti Trumpovi. Otočilo se to na něj Rakušan „sejmul“ Babiše, pak Trumpa. A veřejnost zasáhla: K největší hyeně Jurečkovi nic?! „USA nepřijdou na pomoc.“ Eurokomisař vypustil, co Trump řekl. Zrovna když hrozí, že se vrátí Kdo chce znemožnit Trumpovi kandidovat? V USA to houstne. Vyplouvají informace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE