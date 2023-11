„Mlčí a mají strach.“ Mocní, co vítali Fialu. Plesl ví, jak na pád vlády

reklama

Stávka ČMKOS, jejímž jádrem byli pracovníci školství a průmyslu, skončila. Dosáhly odbory něčeho? A jaký smysl má vlastně nátlaková akce uprostřed volebního období, které vláda nejspíš dokončí?

Dá se to říct zcela jednoduše, a ještě při tom citovat klasika české moderní politologie: Odbory vyslaly vládě jasný signál. ČMKOS samozřejmě ničeho nedosáhne, protože resortní ministři jsou jen loutky, jejichž úkolem je jen neustále opakovat, že žádné peníze od nikoho nikdo nedostane, protože na tom není politická shoda v pětikoalici. A tohle se bude dít, dokud bude mít vláda v Poslanecké sněmovně většinu. Tak jednoduché to je. Pokud chtějí odbory něčeho dosáhnout, musejí rozbít koalici. Najít nejslabší článek a klovat tak dlouho, až článek vypadne a začne se to celé hroutit. Myslím, že TOP 09 z vlády neodejde nikdy, takže zdravotnictví to není. Slabý článek je podle mě ministerstvo školství a STAN. Ale odbory nemají chodit demonstrovat před ministerstvo školství, protože ministr Bek s nulovým vlivem nikoho nezajímá – mají chodit demonstrovat pod okna ministerstva vnitra šéfovi STAN Vítu Rakušanovi. Ten bude mít strach o volební výsledek. To bych jim poradil, kdybych jim radil. Ale já jim samozřejmě neradím.

Josef Středula podpořil ještě před koncem 1. kola prezidentské volby Danuši Nerudovou. Je tedy vlastně úspěch, že shromáždil celorepublikovou akci s takovou podporou? Odboráři Nerudovou většinou nevolili, řekl bych.

Pan Středula je slepá veverka, která v pondělí náhodou narazila na oříšek. Je to tragický odborový vůdce a jeho podpora Danuši Nerudové, která mimochodem stávkovou aktivitu odsoudila, je zcela v souladu s jeho vůdcovskými kvalitami. Odboráři by ho měli co nejrychleji vyměnit za někoho schopnějšího. To bych jim poradil, kdybych jim radil, ale já jim neradím.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 90% Nepovedla 7% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1119 lidí

Premiér Fiala svými výstupy těsně před stávkou údajně přiměl mnoho pracovníků školství do stávky jít. Čím to tak pokazil?

Když ho někdo kritizuje, vystupuje mimořádně arogantně a posiluje v lidech dojem, že se o ně nezajímá, že jim nerozumí. Tím podporuje čím dál rozšířenější názor, že ho daleko víc zajímá Ukrajina než Česká republika. Teď sice Ukrajinu nahradily krávy u Jurečkových na farmě, ale to je jedno. Příště to bude třeba Nigérie. Moment, ta asi ne. Lidé ho prostě vnímají jako odtrženého od reality. O tom svědčí i na můj vkus silná podpora pondělních protestů. Dvě třetiny obyvatel jsou dost.

A ještě tady máme Fialovo chování v průběhu stávky. Odjel na Moravu na statek Lukáše Jurečky, bratra Mariana Jurečky. Vy jste to sledoval podrobněji, jaký dojem to asi zanechalo? Váš kolega Korecký premiéra připodobnil citátem Napoleona ke svrženému rodu Bourbonů: „Ničemu se nenaučili, nic nepochopili“.

Je to tak. Mě na sociálních sítích zaujalo jedno krátké zhodnocení jeho činnosti: Fiala chtěl restartovat celé Česko, ale restartoval pouze Babiše. To je, myslím, zcela přesné.

Fotogalerie: - Vysíláme signál Fialovi

Už jsme to řešili posledně. Osoby mající v okolí premiéra na starost PR. Možná uveďme jména Růžička, Cerha, Smolka. Co o sobě tito či jiní dali vědět při operaci „antistávka“?

Pokud měli celou věc na starosti – a z povahy věci to nikdo jiný není – tak to celé úplně zpackali. Nechat premiéra v den stávky očumovat krávy v chlévě u Jurečkových, to je jako kdyby předseda české vlády nepoblahopřál vítězi slovenských parlamentních voleb... jo, moment, tohle přirovnání se mi asi moc nepovedlo. Ale jistě chápete, co jsem chtěl říct. Prostě je to brutální urážka a za ni nese odpovědnost celý premiérův PR tým.

Od příznivců vládních stran zněly různé argumenty proti stávce: „Jsme jedna z nejbohatších zemí světa. Životní úroveň se snížila na level roku 2018, ale vždyť jsme se tenkrát neměli špatně… Jedna z odborářek měla tašku z Primarku, hahaha. Odboráři mají politické ambice a jdou s Babišem!“ No, co na jednotlivé „argumenty“ říct?

Nic. To nemá smysl. Je to urážka za urážkou. Ať se podívají na kumulovanou inflaci za poslední dva roky. Ale to by museli ta čísla umět číst.

Na demonstraci vystoupil i bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Řekl třeba, že za vysoké ceny energií může nenažranost. Danuše Nerudová napsala, že síly jeho typu je třeba nikoliv legitimizovat, ale „důsledně potírat“. Jak vyznívá tento rozměr celého příběhu?

Je to arogance moci proti hlasu ulice. Doufám, že paní Nerudové její aroganci někdo připomene třeba billboardem před evropskými volbami. I s logem hnutí STAN. Ale samozřejmě nechci nikomu nic radit.

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 2% Nelíbily 86% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 12159 lidí

Lenka Zlámalová odhaduje propad životní úrovně v posledních letech o 30 %. Zastánci vlády z toho viní „Babišovo utrácení“. Ceny energií a následnou inflaci pomíjejí. Mají pravdu?

To je právě ta inflace! Třicet procent hodnoty peněz je pryč. Minimálně. A pokud vím, jestli někdo pořád dokola volal po covidových kompenzacích, byla to tehdejší opozice, nynější vládní koalice. Tak čemu se teď diví? Problém je, že oni nejsou schopní nakopnout ekonomiku. Teď není chvíle na zvedání daní. Teď mají nechat peníze lidem a firmám a co nejrychleji vrátit ekonomiku k růstu. Vším, co teď vláda dělá, podráží české ekonomice nohy. Musíme všechno poslat na Ukrajinu, jinak bude válka! Bude válka! Tohle na lidi chrlí ministři od rána do večera. Lidé se pak samozřejmě bojí, šetří peníze na horší časy a premiér se diví, že jeho vláda má ekonomické problémy, když podvázala spotřebu domácností, které navíc raději nakupují v cizině. Sektorové daně, drahá elektřina – zpackali, na co sáhli. Místo péče řádného hospodáře pak nakupují předražené hračky pro armádu, zadlužené plynovody a benzinové pumpy. A ropu a plyn dál bereme z Ruska. Není divu, že už je neberou vážně ani jejich voliči.

Energetičtí byznysmeni, „antidezinformační“ neziskové organizace a vybraná média. Ti z ustavení Fialovy vlády měli vesměs radost. Jsou dle vás spokojeni i po posledních týdnech?

Mlčí jako zařezaní a mají strach, jak tohle všechno dopadne. Nedivím se jim.

