„Mnohé překvapí, co řeknu o Rakušanovi.“ A pak Šimíček z ODS doplnil věc „Fiala a kampelička“

Ministr vnitra Vít Rakušan naskočil na předvolební vlnu a stále častěji se kriticky vyhraňuje proti zbytku vládní koalice. Právník, člen ODS a publicista Ondřej Šimíček jeho výstupy chápe, „jede pro svoje voliče“. Přesto by si přál adekvátní reakci ze strany ODS. Předsedu Fialu ale chválí za to, že dokáže pět stran udržet v nebývalé jednotě. A kauza „Fiala a kampelička“, kterou vypustil novinář Janek Kroupa? O tom ví Šimíček své i z minulosti.

Ondro, i u nás budou protestovat zemědělci. Indikují, že traktory vyjedou do centra Prahy. Kdybyste je, budete-li v Praze, potkal a oni si chtěli povídat, co byste jim řekl? Vždyť vy sám jste z venkova, z Moravy, tak byste si mohli porozumět?

Hele, já jako demokrat všem přiznávám právo na libovolný protest. Co je však smutné – a pro zemědělce reputačně určitě ne dobré, že se na jejich demonstraci opět přivařily odporné kreatury protičeských sil, páté kolony masových vrahů z Kremlu. Jeden ubohý sedmilhář, co v době energetické krize strašil lidi, že ČEZ obchází jižní Moravu a odpojuje elektroměry přesto, že na jižní Moravě působí EON – takže jako úplně ve všem, co píše, tupě lhal – říká si Vidlák nebo tak nějak, já moc ty bezcenné ubožáky a deprivanty neznám – tak ten o demonstraci psal na síti X. Beru to jen jako signál, že protičeští deprivanti zneužijí cokoliv. Nezávidím zemědělcům, že se kolem nich ometá tenhle šašek. Nedávno zneužil i odborářskou demonstraci a pan Středula nebyl rád, že se na pódiu objevuje takové dno.

Ať tak či onak, vypadá to, že Vít Rakušan a STAN stále jedou na vlně upozorňování na sebe sama. Ministr Dvořák jmenoval „svého“ zmocněnce pro přijetí eura s tím, že vás, tedy Fialu a celou ODS, o tom předem INFORMOVAL, tudíž neví, kde je problém. Pro ODS to byl problém. A teď si to Dvořák zase „rozmyslel“ a zmocněnce nechce. Co to má být, prosím vás?

Já možná mnohé překvapím, ale nijak jim to nevyčítám. STAN jede pro svoje voliče a jen bych si přál, abychom na jejich maškarády dokázali adekvátně odpovědět. Ministr bez opory v kompetenčním zákoně se v podstatě pokusil obejít zákon, a to by měl být STOP stav. Ale já velmi obdivuji pana premiéra Fialu, jak dokáže pět stran udržet v nebývalé jednotě. Od začátku vládnutí je jasné, že my jako ODS neseme největší náklady a děláme největší kompromisy. Proto je trošku úsměvné, že ostatní partneři říkají „už žádný kompromis“. Kdybychom to dělali my, měly by mediální spojky STAN „rotačky“ na plný kotel a „nezávislá“ média by nám to dávala sežrat. Jakožto homo politicus jsem pobavený sledující. A otevřeně – vzhledem ke skutečnosti, že ODS udělala pro návrat do režimu plnění Maastrichtských kritérií ze všech vládních stran nejvíce, udělala také pro přijetí eura násobně víc než na sítích exhibující mudrlanti.

Řekněme to tak: politická nabídka ODS a politická nabídka hnutí STAN. V čem je rozdíl? Liberálové hýkají na Pavla Blažka, Marka Bendu a Jana Zahradila a velebí osobnosti jako Danuše Nerudová, Jan Farský nebo ostatně Víta Rakušana. Jak to vnímáte?

Jak se vám čtou ty „bomby“ Janka Kroupy na Seznam Zprávách o Podnikatelské družstevní záložně a konotacích nejen k premiéru Fialovi, ale i k Pravému břehu nebo třeba Petru Tluchořovi? Slýchám z ODS: on to ten Rakušan myslí vážně, že chce být premiér...

Kdo to je Janek Kroupa? Je to člověk, který před lety s exbolševickým (a bohužel také ex ODS) parťákem mafiána Mrázka a nynějším ekonomickým maskotem protičeských proudů Vlastimilem Tlustým vymýšlel a inscenoval kompro proti tehdejšímu premiérovi Mirku Topolánkovi. Je to člověk, který je méně důvěryhodný než jakýkoliv český demokratický politik v dějinách. Ona celá investigativní redakce Seznamu je takové hnízdo neetické žurnalistiky. Kroupa, Valášek a spol… Mentalita StB. No a řekněme si upřímně, že sám s tím nepřišel, že…. někdo mu to donesl. Premiér nic špatného neudělal – to ostatně říkali i politici opozice, kteří alespoň trochu mají ponětí o věci.

Od doby, co jsme spolu naposledy mluvili, hnutí ANO projelo na Ústavním soudu stížnost na sníženou valorizaci penzí. Babiš naznačoval, že Ústavní soud je zpolitizovaný a občané dávají ústavním soudcům najevo, že se jim to nelíbí. Jak se vám to jako právníkovi poslouchá?

Postoj hnutí ANO je zcela neomluvitelný a darebný. Většinu Ústavního soudu stále jmenoval Ing. Zeman. I kdyby hlasovali jen ústavní soudci jmenovaní tímto člověkem, tak by soud rozhodl stejně. Není zpolitizovaný. Naopak plní svoji roli. Komplicové gangstera Andreje Babiše zneužívají demokracie, útočí na samotné základy ústavnosti, demokracie a právního státu. Je to neomluvitelné a otočí se to proti nim.

Pokud jde o ty vyložené nadávky a výhrůžky členům Ústavního soudu, z toho nikdo soudný nemá radost. Jenže: když vládu coby exekutivní orgán „nemá v oblibě“ valná většina národa, nesvezou se po té „neoblibě“ i instituce? Napadlo mě to, když jsem slyšel káravé floskule Pekarové Adamové. Chybí mi v tom takové to „,je i naše vizitka, jak se občané staví ke státu jako takovému“.

Víte, já to rád přirovnávám ke sportu. I v politice je možné občas zažít „hokejovou bitku“ a je to v pohodě, když se shodí rukavice. Na všech stranách. Musí se však hrát v mantinelech a podle jakýchsi elementárních pravidel. Prostě šachy se hrají na šachovnici. Andrej Babiš a jeho zaměstnanci ale vždycky přijdou k šachovnici jako onen pověstný holub, rozkopou figurky, nechají uprostřed šachovnice „bobek“ a odcházejí s úsměvem točit obskurní videa na TikTok. Pak se strašně diví, že s nimi už k šachovnici nechce nikdo sednout. A obecně politická kultura v zemi utrpěla nejvíc tím, že nám tu od roku 2013 vládl prezident lhář a automat na urážky, s chováním vidláka ze 4. cenové, mafiánská partička kolem něj a samozřejmě holdingové hnutí ANO, kde je lež, „ojeb státu“ a poštvávání skupin občanů proti sobě denní náplní. A vlastně jedinou náplní politiky.

Když jsme u hnutí ANO, jakýsi ukrajinský server Texty zařadil Babiše a Schillerovou na seznam „ruských bakterií“. Senátor ODS Jirsa nám řekl, že Ukrajinci se v tomto chovají jak „pitomci“ a že se nemohou divit, až se to obrátí proti nim. Nemá on vlastě pravdu?

Otevřeně jsem se jich na síti X (dříve Twitter) zastal. Je to kravina a taky je neskutečné, jak to u nás zbytečně rezonovalo. Babiš i Schillerová sice zneužívají situace a obracejí se na protičeské deprivanty z řad voličů SPD a spol., ale oni sami určitě nejsou proruští politici. Jen jim není hanba tuto kartu zneužívat. Nemám rád seznamy. Ukázalo se ale, že lidí s totalitní mentalitou, kterým seznamy nepohodlných vyhovují, je dost i na té „naší (mojí)“ straně spektra. Nejsou lepší než ti, kterým se posmívají.

S tématem souvisejí i ty „slavné“ F-35. Zdá se, že ve společnosti není konsenzus na tom, že se to má koupit. Chápete, že s tím tématem hnutí ANO pracuje?

Děláte si legraci, že společnost má rozhodovat o tom, co bude armáda používat ke své práci, k obraně země? Tady 90 % těch, co o F-35 mudrují, včetně expertů protičeských hnutí a klaunů z holdingu, nerozeznají letadélko Káně od větroně. Hnutí ANO klasicky zneužívá situaci. Kdyby vládli oni, nakupují F-35, Babiš se fotí na Čapím hnízdě v oblečku pilota a jeho partička slouhů mu k tomu dělá mechaniky. Je to netéma. Existuje lakmusový papírek – kdykoliv se proti něčemu vymezuje sebranka protičeských pomahačů masových vrahů z Ruska, je to správná cesta. To platí téměř bezezbytku.

A na závěr: vidíme pohyb na mimoparlamentním poli, směrem k eurovolbám. Přísaha Roberta Šlachty a Motoristé Petra Macinky jsou spolu a k PRO Jindřicha Rajchla se připojil Michal Hašek. Je to sílící konkurence?

Kombajnista, který jako zfanatizovaný fízl provedl protiústavní útok na základy České republiky, bude dělat pravicovou politiku s Institutem Václava Klause, toho času propagátorem národního socialismu, jo? Z politologického hlediska je to možná zajímavý protimluv, ale z hlediska reálného dopadu na politickou mapu se jedná spíš o zábavnou cirkusovou vložku. No a Rajchl s Haškem? Nevím, kdo tady ukazuje větší pád na naprosté dno. Klaun Rajchl, jehož komunikace s hysterickou bolševickou kreaturou Konečnou unikla na sociální sítě, ukazuje, že je jenom loutkou sponzorů – a my oba víme, odkud jsou, a nebudeme to říkat (mrk mrk).

Člověk, co si hraje na českého Mussoliniho, srazí paty kvůli pražským mafošům. Dlouho jsem se tak nesmál. Anebo Hašek? O kterého si po jeho politických krocích neopře kolo vůbec nikdo? Hnutí PRO Jindřicha Rajchla je zcela irelevantní politický subjekt. To Šlachta na sebe alespoň dokázal natáhnout spoustu příslušníků bezpečnostních sborů, aby si nějaký elektorát vytvořil, ale o Rajchlovi bych se i v budoucnu nerad bavil. Bezvýznamné cirkusáky nechme být.

