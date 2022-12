„Na Ukrajince nových 534 milionů. Rozpočet je nemá.“ Ekonom ukázal, jak to dopadne

reklama

Co říkáte na současnou situaci na Ukrajině? Někteří už nedávno volali sláva, ale Ukrajina ještě zdaleka nezvítězila.

To zcela určitě ne, porazit Rusko, pokud bude chtít stále bojovat, to je dlouhodobý úkol, rozhodně nejde o akci na týden či dva.

Vladimír Putin oznámil, že v případě nutnosti využije arsenál atomových zbraní, které má prý Rusko nejvyspělejší a má jich nejvíce na světě. Máte z toho obavy?

Obavy samozřejmě mám, ale tak nějak vnitřně věřím, že je to jen zastrašovací taktika a to riziko je spíše v rovině teoretické.

V americké a evropské politice sílí hlasy, které nabádají k dohodě a smíru – jste též pro jednání a zastavení bojů?

Ale samozřejmě, jednání je ta jediná a hlavní cesta, kterou bychom měli sledovat. Američané Ukrajině stále pomáhají, od začátku války do ní investovali neuvěřitelných 13 miliard dolarů.

Ale protože válka totálně vyčerpává především evropskou ekonomiku, je pravděpodobné, že pomoc z této strany i zájem o konflikt bude čím dál tím menší. Souhlasíte?

Ano, to je přirozený vývoj, který může nastat i v USA s obměnou Sněmovny reprezentantů či později. Západní Evropa se ale určitě uzavře do sebe, navíc zcela objektivně jednoho dne, který se blíží, musí při této enormní spotřebě dojít veškeré zásoby zbraní a střeliva, které jsou státy schopny a hlavně ochotny na Ukrajinu exportovat, aniž by tím zároveň neohrozily vlastní bezpečnost, ale každopádně jsou tu i jiné formy pomoci, které západní Evropa postupně asi dosti markantně omezí, i když se domnívám, že země jako Česko nebo Polsko budou pomáhat dál. Perličkou je, když ministerstvo práce v podkladech k novému předpisu o ubytování Ukrajinců uvádí, že výdaje na dalšího čtvrt roku by mohly činit 534 milionů korun. Zároveň ale podotýká, že resort práce ve svém rozpočtu tyto peníze nemá. Takže se bude zase přehazovat a šetřit a vláda bude muset ty finance prostě sebrat nějakému jinému resortu, kde budou chybět. Problémem navíc je, že kvůli pokračujícímu ochlazování na Ukrajině se ten příliv tamních uprchlíků může ještě dost zásadně zvýšit, takže nepostačí ani tyto peníze.

Hraje v tom, že chceme pomáhat téměř za každou cenu, nějakou roli naše komunistická minulost a strach z obnovení sfér vlivu do podoby, v jaké byly před rokem 1989?

To si nemyslím, nevidím v tom přímou souvislost, já se domnívám, že to především geopolitický střet Východ kontra Západ, do kterého teď navíc velmi silně zasahuje a ještě nepochybně zasáhne Čína.

A kdo bude podle vás nakonec silnější?

Tak to je opravdu otázka, respektive odpověď na výhru v loterii. Ale určitě bude velice důležité, za koho se postaví třeba celý ten arabský svět a tam vidíme skutečně velký příklon na stranu Číny. Stačí, když si vezmete, jakým způsobem, s jakými ohromnými poctami vítali v Saúdské Arábii čínského prezidenta – a jak tomu bylo v případě jeho ruského či amerického protějšku Vladimíra Putina či americké hlavy států Joea Bidena, kteří odjeli v podstatě s nepořízenou, ale navíc ten jejich přílet a přivítání připomínaly spíše návrat dětí z letního tábora, než oficiálních představitelů dvou světových mocností.

Pokud jde o mírové rozhovory, tak například politický historik Ladislav Žák tvrdí, že nejbližší termín pro jakoukoliv dohodu je tak rok 2025!

Nerad bych předpovídal konkrétně nějaký letopočet, ale bohužel se to velmi dobře může stát. Jsou tu, jak víme, některé aspekty, které nahrávají spíše dlouhodobějšímu konfliktu. Zda se rozšíří, nebo se fronta omezí ku příkladu jen na nějaké úzké pásmo, to dnes není schopen předpovědět patrně nikdo, ostatně vidíme, že predikce vojenských či bezpečnostních analytiků se v tomto bodě často až diametrálně rozcházejí. Nicméně asi se není čemu divit, kdo v lednu předpovídal, že Putin napadne Ukrajinu?

Zdražuje se vše, nejenom pohonné hmoty a energie, které pochopitelně tomu zdražení také výrazně napomáhají, ale najednou se řeší i obilí a další plodiny a suroviny – zasáhne nás to skutečně tak fatálním způsobem, že lidé v zimě zmrznou a hladoví a bez střechy nad hlavou skončí někde v Armádě spásy?

Určitě i na tuto variantu musíme být připraveni. Ta zima ještě vlastně ani nezačala, takže uvidíme, co se bude dít za 3 měsíce. Jen chci podotknout, že tu současnou situaci ještě pomáhají zhoršovat mnozí obchodníci, jež by de facto ani zdražovat nemuseli – ale proč to taky neudělat, když to dělá většina ostatních.

Průzkum agentury STEM ukazuje na aktuální rozložení politických sil v Česku. Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny PČR konaly nyní a strany by nekandidovaly v koalicích, pak by zvítězilo hnutí ANO se 30,8 procenta. Další by se umístila ODS se 13,9 procenta. Na třetím místě hnutí SPD se 12,4 procenta, následovali by Piráti se 9,4 procenta a STAN se 6,4 procenta. KDU-ČSL už by se do Sněmovny nepodívala, stejně tak TOP 09 nebo ČSSD. Jak byste to okomentoval?

Myslím, že to je jednoznačně varování pro vládnoucí garnituru, že nespokojenost lidí s jejich politikou sílí a že trpělivost lidí nelze napínat do nekonečna. Většina 108 hlasů nemusí být nutně výhodou v situaci, kdy vláda svou roli prostě nezvládá.

Vše bude pochopitelně také záviset na výsledku prezidentských voleb, především dalším osudu Andreje Babiše.

