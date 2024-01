„Němci se usmívají.“ Vyoral k Jágrovi a kádrování. Ale i k vážnějším věcem…

reklama

Za výrok, že chce mír, schytává Alena Schillerová kritiku od celé vládní koalice, nemluvě o médiích, která jsou s pětikoalici spřízněná. Skoro jako bychom se vrátili do dob prezidentské kampaně. Proč mají její kritici takový problém s mírovým soužitím?

To bychom se měli zeptat spíš jich. Do hlavy jim nevidím. A i kdyby, zřejmě by nebylo moc co. Krom vzduchoprázdna. Jinak nerozumím tomu, proč – a často nejhlasitěji slunečníci a agitátoři „pravdy a lásky“ – mají takový problém se slovy o míru. Ti, kteří by jinak měli ve válce jako první hnědé trenky, pltě nebo to, co na sobě nosí ono 666. pohlaví. Ale situaci kolem Schillerové jsem nesledoval, takže nevím, co konkrétně řekla a kam pak přesně směřovala kritika ze strany oponentů.

V mezičase komentátor Alexandr Mitrofanov označil voliče opozičních stran za mentálně plaché a duševně zakrslé. Jinde zase hovořil o vrozené malosti. Právník Tomáš Tyl se rozhodl serveru Novinky.cz napsat, aby takový komentář stáhly, s varováním, že v budoucnu to může dojít ke karikatuře Žida s orlím nosem. Myslíte, že má smysl takto tlačit na média?

Psali jsme: „Zakrslí voliči ANO a SPD.“ To Mitrofanov přehnal a přišla pomsta

Předně soudruh Mitrofanov není žádný komentátor, ale tendenční neobolševistický propagandista, který podobně jako Pehe a podobní zabloudil v krajině blbosti, servility a rektálního alpinismu a ne a ne najít cestu ven. Jak to vím? Stačí kouknout na některý z pamfletů, které vypouští. Rovněž když mrknete na laureáty řady cen – zde třeba Cena Ferdinanda Peroutky nebo Cena Karla Havlíčka Borovského, které Mitrofanov obdržel – získáte přehled o některých předních propagandistech stávajícího režimu. Neb tyto ceny samozřejmě nejsou určeny nezávislým, objektivním a kvalitním žurnalistům, ale jako zviditelnění, odměna nebo závazek pro uvědomělé prorežimní svazáky. Jinak na média v důsledku nemá smysl tlačit, protože onen tlak stejně nic nezmění. Agendu, finance ani personální politiku neovlivníme a snad je to i dobře. Jakkoliv jsem si vědom nebezpečí jednostranné propagandy, kterou nám pro naše „největší dobro“ a v zájmu „pravdy a lásky“ šíří již léta média hlavního proudu v čele s nevyváženou, neobjektivní a závislou bruselsko-washingtonsko-berlínskou neČeskou televizí. Co můžeme, je poukazovat na každodenní lži, manipulace, zastírání či neinformování o vybraných událostech ze strany polodementních či úplatných děveček hrajících si na novináře.

Němečtí zemědělci protestují, na traktorech prý visely i oprátky. Už se k nim ale začíná přidávat řada dalších profesí. Zabere to podle vás, vybojují si Němci změnu vládní politiky? Nebo bude vláda alespoň méně nadšená ve svém konání?

Demonstruje se i v Polsku, kvůli zatčení dvou politiků PiS i kvůli rušení veřejnoprávních médií. Jak to podle vás dopadne?

Tamní situaci související s protesty krom letmého nakouknutí v mainstreamu nesleduji, takže nemohou úplně posoudit.

Eurokomisař Thierry Breton vypustil do éteru historku, jak Donald Trump prohlašoval, že kdyby Evropa byla napadena, tak USA nepřijdou na pomoc, a ještě se trefoval do Němců, že mu dluží miliardy. Co by podle vás nastalo, kdyby Donald Trump USA z NATO skutečně stáhl?

Tady nemá cenu spekulovat, protože to se za současné konstelace nemůže nikdy stát. NATO je přece nástroj Američanů pro výkon jejich agresivní imperialistické politiky, navíc pečlivě spojený s velkými financemi skrze vojenskoprůmyslový komplex. Ostatně jen my – coby „pamětníci“ – onu agresivitu vídáme od bombardování Srbska, přes Afghánistán, Irák, Libyi až po Sýrii a nyní proxy válku vyprovokovanou na Ukrajině. A to jsem nezmínil další bombardované africké země.

Kromě toho v hokeji se objevila kauza Hudáček, tedy snaha, nakonec úspěšná, aby za Kladno nehrál Július Hudáček, protože předtím hrál v KHL. Hudáček se brání, že žádným způsobem podporu ruskému režimu nevyjadřoval, teď je angažován ve Frankfurtu. Nepřipomíná vám to kauzu Netrebko?

Bohužel řada našich spoluobčanů – nutno dodat ponoukaných a pobízených potentáty na vrcholných pozicích – se snaží být papežštější než papež a uvědomělejší než PePa Stosedmička. A Němci a další velcí hráči se podobně jako co se byznysu či energií týká, usmívají. Je až zarážející, že nezřídka ti samí, co se pohoršují nad Hudáčkem a jeho angažmá v KHL, jinak masturbují nad aureolou kariérního komunisty, rozvědčíka a gumy schvalující vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Bohužel Jaromír Jágr zřejmě podlehl tlaku progresivních a režimu poplatných sponzorů, což ani moc nepřekvapilo…

Na světlo pomalu lezou okolnosti předvánoční tragédie na FF UK. Policie uspořádala tiskovou konferenci, v reakci na ní ale Univerzita Karlova zveřejnila sled událostí. Změnila se také některá prohlášení policie a kolem celé kauzy začíná být čím dál více otazníků. Ozval se i poslanec Richter, že policie prý nechala jeho dceru téměř vykrvácet. Z toho, co zatím bylo odhaleno, máte pocit, že policie pochybila?

Po válce je pochopitelně každý generálem. Nutno dodat, že takovémuto bezprecedentně ohavnému činu zkrátka často nelze zabránit. Nicméně pokud se vrcholní představitelé bezpečnostních složek v čele s policejním prezidentem a ministrem vnitra v televizi neustále plácají po zádech, jak bylo všechno bez jediné chybičky, je dobré jim připomenout několik zásadních okamžiků pochybením přinejmenším zavánějících.

Jinak předpokládám, že řadoví policisté odvedli svou práci profesionálně v zásadě tak, jak měli či spíše mohli, což se ovšem nedá říci o „generalitě“ a „vyšších šaržích“. Z toho, co se dozvídáme, tak vzhledem k tomu, co policie prý věděla:

1. chybělo informování představitelů univerzity

2. coby laik nepochopím, že nenechali stráž i u druhé budovy fakulty

3. nechat střelce asi pět minut pobíhat po ochoze a střílet do lidí na ulici bez jakékoliv snahy přinejmenším o jeho vyrušení či zneklidnění mi připadá až úchylné

4. následné machinace na tiskovkách, zda šlo či nešlo i o zbraň vraha z Klánovic, o tom, že nelogicky ponechal poslední dopis v domě, který měl chtít odpálit, načež se „pro jistotu?“ našla ještě kopie dopisu přímo u vraha… o mnoho dní později nutno dodat…

Nevím, podobně jako u Vrbětic, které byly tedy zřejmě vykonstruované zpravodajskými službami od píky, i zde několik kamínků z mozaiky vypadává, nebo tam úplně nepasuje.

