„Nesmí to už dále pokračovat.“ Eliška Hašková Coolidge z předvolebních USA

Paní Eliško, nacházíte se v těchto dnech ve Spojených státech, kam jste v roce 1949 ve svých osmi letech emigrovala a vypracovala se až do Bílého domu, kde jste sloužila pěti americkým prezidentům a po roce 1990 jste se vrátila domů. Odjela jste kvůli volbám, které jsou příští úterý?

Ano, samozřejmě, odjela jsem volit, protože každý hlas bude potřeba. Doufám, že nebude probíhat žádné švindlování a podvody s hlasováním, protože by to bylo odporné a proti mravnímu základu, který si národ zaslouží. Jak asi víte, jsem silně pro prezidenta Donalda Trumpa, protože za něho nejenže nebyly žádné války, ale všechny, které probíhaly, čestně skončil.

Pro mě je to velice důležité téma, protože jsem přesvědčena, že není správné ztrácet životy ve válce, pokud to lze vyřešit diplomatickou cestou se smyslem a respektem. Myslím, že to umíme a v minulosti to opakovaně fungovalo. Navíc to přispívá ke štěstí všem a moc bych si přála, že se k tomu zase vrátíme.

Jak vnímáte předvolební situaci? Má nyní Trump větší šanci než před čtyřmi lety v souboji s Joem Bidenem?

Bohužel si myslím, že je to padesát na padesát. Doopravdy to může dopadnout tak či onak.

Vnímám jako skutečně mimořádně důležité, aby Donald Trump vyhrál. V posledních letech se u každých voleb říká, že jsou ty nejdůležitější, ale v tomto případě to opravdu platí. Jsou to nejdůležitější volby.

Na základě čeho jste o tom přesvědčena?

Nevyhraje-li Trump, strašně se bojím, že druhá strana nemá potřebný mravní základ a víru v Boha, kterou prezidentská funkce vyžaduje, aby bylo možné pracovat ve prospěch občanů. Trump má všechny předpoklady, které jsou potřebné pro výkon funkce prezidenta a dovede uskutečnit to, co si lidé přejí a co Amerika potřebuje. Věřím, že to lidé uznají a dosavadní hrozné a nemravné snahy s woke kulturou, které chtějí násilně měnit to, co Pán Bůh stvořil, se povede zastavit. Nesmí to už dále pokračovat.

Někde jsem četl hodnocení, že pokud je některých z kandidátů marketingový produkt, je to Kamala Harrisová, protože je prázdná, zatímco Donald Trump má jasné názory a představy a v kampani prezentuje to, jaký skutečně je. Jak tohle vnímáte?

To je absolutní pravda. Harrisová nikdy nic neřekla, neudělala, nikdo neví, zda má nějaké názory, a pokud ano, jaké. Vrátím-li se domů do České republiky, prezident Zeman vždy kladl velký důraz na to, aby byl člověk na vysoké funkce připravený a náležitě vybavený. Kamala Harrisová byla prokurátorka, nemá žádné diplomatické základy, žádné znalosti historie, žádné hlubší znalosti o tom, co se děje ve světě. To je pro prezidentskou funkci důležité.

Stejně tak je důležité být dobrým vyjednavačem, což Trump bezpochyby je a vždycky dokázal, že vyjednávat umí, protože k tomu vedla celá jeho životní zkušenost. Během svého prvního prezidentského období prokázal, že tyto důležité a nutné kvality má. Nepochybně někdy pronese silnější výrazy, než by měl, ale to jsou povrchní věci. Jak vede a vyjednává, to je hlavní. Trump se stejně jako u nás Babiš vzdal své mzdy, všechno bylo transparentní.

Podívejme se ještě závěrem k nám do České republiky, kde prezident Pavel ve státní svátek 28. října uděloval vyznamenání. Vím, že si velmi vážíte prezidenta Miloše Zemana, kterého znáte a můžete srovnávat…

Miloš Zeman stejně jako Donald Trump má a vždy měl všechny kvality a předpoklady pro funkci prezidenta republiky, kterých jsem si během 18 let v Bílém domě od Johna F. Kennedyho po Reagana a Bushe a následných 10 let na ministerstvu zahraničí u prezidentů všímala a pozorovala, a o kterých jsem přesvědčena, že jsou pro výkon funkce nezbytné. Nezáleží tolik na straně, ale na mravní vybavenosti, což je skutečně důležité zvlášť v současné době ve Spojených státech i u nás.

Jaké předpoklady či vlastnosti to jsou?

Poctivost a charakter, bez toho to nejde. Láska k vlasti a respekt ke spoluobčanům. Autenticita a dělat beze strachu to, co považuje za správné. Dalším předpokladem je odvaha nastavit a případně otočit směr, i když to není populární. Nezbytná je pokora a umět se omluvit, když se něco nepodaří. Je to také umění odpouštět chyby své i ostatních a směřovat týmovou spolupráci v budování silné a transparentní kultury v kanceláři prezidenta a svým příkladem ve společnosti. Nechovat se jako Bůh, ale věřit, že boží láska, naděje a víra pomáhají vše řešit. Nesmějí chybět inteligence, vzdělanost a znalost světové historie a dění.

Zkusme si porovnat rozdíl mezi Masarykem a Pavlem v tom, jak funkci vykonávali a vykonávají a jaké jsou priority. Prezident Pavel řekl: pravidla, pořádek a klid. Zatímco když ptali Masaryka na jeho cíle v konání prezidentské funkce, řekl, že jich je mnoho, ale bude se věnovat budování Civitatis Dei, tedy boží obce, jako nezbytného mravního základu.

