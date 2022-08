„Neustále řešíme důsledek, nikoli příčinu,“ varuje ekonom Říha

„Pokud by plyn nebyl k dispozici vůbec, situace by byla velmi vážná a samozřejmě důsledkem by byla velká nezaměstnanost a ekonomický propad,“ varuje ekonom Zdeněk Říhá z Trikolory, který v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz cupuje kroky vlády v boji proti inflační i energetické drahotě. „Neustále řešíme důsledek, nikoli příčinu. Zelená politika, která ve skutečnosti žádnou zelenou politikou není, vede k vysokým cenám energií,“ je přesvědčen Říha, kterému se nelíbí ani diskutovaný krok se zdaněním nadměrných zisků například energetických společností. „Když někdo dosáhne neočekávané ztráty, bude to stát naopak dotovat. Opravdu chceme dávat do ruky státu takový klacek? Doufám, že ne,“ řekl Zdeněk Říha.

EU zaznamenala historicky nejvyšší inflaci, která za červen dosáhla rekordních 9,6 procenta. Nejvyšší je v pobaltských zemích, které hned následuje ČR s inflací 16,6 procenta. Co by se podle vás muselo stát, abychom se konečně dočkali příznivějších zpráv?

Bojovat s inflací je složité, protože jsou k tomu nutné nepopulární kroky, zejména omezování státních výdajů – tedy snižování rozpočtových schodků. K inflaci přispívá i zelená politika Evropské unie. Samozřejmě důležitým faktorem jsou ceny energií. Ani u jednoho faktoru ale nepozorujeme příznivý vývoj, snad s výjimkou cen benzinu a nafty, které v posledních dvou týdnech klesají. Vzhledem k uvedeným faktům se s vyšší inflací musíme smířit, jediné, co zatím působí protiinflačně, je politika České národní banky. Na rozdíl od politiky Evropské centrální banky, jejíž úrokové sazby jsou nízké, aby bylo možné levně financovat jižní předlužené křídlo eurozóny.

Každým dnem se množí informace, které naznačují to, že by Rusko z nejrůznějších důvodů mohlo přerušit dodávky plynu do Evropy. Budeme mít v zimě čím topit?

Na zajištění dodávek plynu je kriticky závislý mimo jiné také český průmysl. Opravdu existuje nějaká alternativa nebo reálně hrozí, že v případě přerušení dodávek ruského plynu mnoho významných zaměstnavatelů bude muset ukončit výrobu?

Bohužel už několik případů ukončení činnosti mnohdy dlouhou dobu fungujících firem máme, vždy z důvodu vysokých cen energií. Pokud by plyn nebyl k dispozici vůbec, situace by byla velmi vážná a samozřejmě důsledkem by byla velká nezaměstnanost a ekonomický propad.

Polostátnímu ČEZu se podařilo zajistit pro Českou republiku dodávku zkapalněného zemního plynu z nizozemského terminálu, která by měla pokrýt asi třetinu české spotřeby. Není to podle vás cesta, jak vyřešit závislost na ruském plynu?

Myslím, že na masivnější využití LNG nemáme dostatečnou infrastrukturu. Samozřejmě, že je možné a je to snad i tak zamýšleno, že náš plyn v Nizozemí využije někdo jiný a my si plyn z evropské soustavy odebereme jinde. Samozřejmě je u LNG otázkou cena, neboť zkapalnění plynu a jeho uchování ve zkapalněné podobě vyžaduje náročnou a ne levnou technologii, jestli je LNG dražší, případně o kolik, se ale nikde nemluví.

Zástupci potravinářů tlačí na vládu, aby našla cestu, jak firmám kompenzovat skokový nárůst cen energií. Jinak podle podnikatelů hrozí, že české firmy ztratí konkurenceschopnost a budou muset propouštět. Měla by vláda kromě pomoci domácnostem dotovat také české firmy?

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka opakovaně uvedl, že chce na vládě jednat o navýšení daní jako jediné cesty, jak stabilizovat zdecimované veřejné rozpočty. Co si o tom myslíte?

Jako první bych řešil omezení výdajů – v tomto ohledu se diskuze nikdy nevedou. Za poslední šest let máme např. o 45 tis. více státních zaměstnanců. Proč? Vysvětlil to někde pan Jurečka?

Ministr Jurečka sice připouští, že před volbami vládní strany slibovaly, že daně nezvýší, ale že teď jsme zcela v jiné situaci způsobené především válkou na Ukrajině. Proto by bylo vhodné se podívat na daň z neočekávaného zisku především v případě energetických, bankovních či digitálních firem. Ani tuto variantu byste nepřipustil?

Opravdu chceme mít další úřad, který bude hlídat, zda některá z firem v ekonomice nemá najednou vyšší než očekávaný zisk? Pan Jurečka umí říct, jaké jsou v jednotlivých sektorech očekávané zisky? To je zřejmě génius. Když někdo dosáhne neočekávané ztráty, bude to stát naopak dotovat. Opravdu chceme dávat do ruky státu takový klacek? Doufám, že ne.

