„Občané“, dovezení ze zahraničí. Daně neplatí, česky neumí. Okamura varuje před volební fintou pětikoalice

V týdnu jste ve sněmovně hovořil téměř jedenáct hodin jednání v kuse, když jste shrnoval svůj postoj ke korespondenční volbě. Který z argumentů proti, co z vaší strany zazněly, považujete za nejdůležitější?

Hlavní důvod proti je, že Fialovou vládou navržený způsob korespondenční volby pro občany žijící v zahraničí, je protiústavní. Navíc chce vláda jiným souběžně navrženým zákonem uměle vytvářet nové české občany, tedy nové voliče, kteří tady ale nikdy nežili, neplatí u nás daně a ani neumí česky.

Pane předsedo, to téma protiústavnosti se dost diskutovalo, vláda argumentuje, že tajnost bude zaručena a že úplně tajné nemohou být volby nikdy. Skutečně?

V české Ústavě je napsáno, že volby mají probíhat tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Při vládou navrženém způsobu korespondenční volby ale nelze zaručit tajnost volby, je porušena rovnost a nelze zabránit možnému nátlaku a manipulacím při volbě i při sčítání.

Takže plán ministra Rakušana se „dvěma obálkami“ považujete za nedostatečnou garanci svobodného rozhodnutí?

Plenta ve volební místnosti má jasný smysl. Při korespondenčním hlasování, tak jak ho navrhuje Fialova vláda, vás může třeba zaměstnavatel či někdo jiný protizákonně přimět, abyste volili toho, koho on si přeje. Někdo jiný může kontrolovat a vidět, jaký lístek vkládáte do obálky. A dokonce ho tam může vložit i za vás. To je zcela skandální. Jak se také zaručí, že někdo nebude manipulovat hlasem v obálce během doručení ke sčítání, jelikož se jedná o soukromé doručovací subjekty, kde není žádná státní garance? Například v Rakousku museli odložit opakování druhého kola korespondenční volby, protože obálky určené pro korespondenční hlasování byly nekvalitní – nedržely dostatečně zalepené – a mohlo by tak znovu dojít ke zpochybnění hlasování.

A neobstojí ani argument, že v mnoha zemích korespondenční volby zavedeny jsou. Jelikož v každé zemi je jiná Ústava, jiný zákon a mají tedy jinou úpravu voleb. Tady mluvíme o konkrétním českém návrhu vládní pětikoalice. A ten je v rozporu s naší Ústavou a záměrně umožňuje manipulace a podvody. Vládní pětikoalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora dramaticky propadla. Fialova vládní pětikoalice chce navíc ve velkém množství fakticky rozdávat české občanství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch.

To je silné tvrzení, pane Okamuro. Z čeho při něm vycházíte?

V přímé souvislosti se svou snahou o zavedení korespondenčních voleb ze zahraničí chce pětikoalice uměle vygenerovat další velké množství nových tzv. českých státních občanů, kteří nikdy nežili v ČR a v naprosté většině případů ani neovládají český jazyk, což je v jiných případech povinný předpoklad získání českého občanství. Jedná se o vládní návrh na změnu zákona o nabývání českého státního občanství, podle kterého by se nově mohli stát občany ČR se všemi právy i potomci českých emigrantů trvale žijících v zahraničí až po čtvrtou generaci. Zisk českého státního občanství u těchto osob by navíc byl možný na základě jejich pouhého jakéhosi prohlášení.

Nesouhlasím s tím, aby lidé, kteří tady v Čechách nikdy nežili ani neplatili daně a ani neumí česky, rozhodovali o naší budoucnosti, přičemž nemají žádnou odpovědnost za dopady svého rozhodnutí, jelikož tady s námi nežili, nežijí a ani nebudou žít. Stejný názor mají i ústavní právníci jako například docent Koudelka z Masarykovy univerzity.

Podle názoru SPD má být české státní občanství výsadou a privilegiem pro lidi, kteří žijí v ČR, pracují pro naši zemi, platí zde daně, ovládají český jazyk a mají k naší republice prokazatelně pevný vztah. České státní občanství ale nemá být výhodou a benefitem, který budou vládní politici rozdávat ve velkém množství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch. Proto hnutí SPD toto účelové zneužívání zákona zcela odmítá. Proti korespondenční volbě i tomuto zákonu budeme nadále bojovat ze všech sil.

Tak myslím, že v týdnu jste ty všechny síly už předvedl. Jen na odlehčení: Jak to děláte, že tak dlouho vydržíte mluvit? A oslavíte zápis do Guinnessovy knihy rekordů, který se vám prý podařil?

Mám od přírody vysokou hladinu testosteronu, takže mám hodně energie a necítím příliš únavu. Proto mi také nedělá problém hodně pracovat a málo spát. Každý den jedu naplno a baví mě to! A co se týče světového rekordu v délce projevu bez přestávky a zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, dozvěděl jsem se o tom až z médií po mém vystoupení. Je to pro mě spíše zajímavost, jelikož mě jde jen o to, abych ze všech sil hájil zájmy našich voličů a politický program, který jsem slíbil lidem. A v tomto konkrétním případě bojuji za dodržování Ústavy a demokracie v České republice, protože chce Fialova pětikoalice účelově zmanipulovat volby.

Česká republika má opět nejvyšší inflaci z celé Evropské unie. Míra inflace v zemích Evropské unie byla v prosinci 3,4 procenta, v ČR ceny meziročně stouply o 7,6 procenta. Co říkáte na tato tvrdá data Eurostatu?

Další potvrzení totální neschopnosti Fialovy vlády! Opět se bohužel potvrdilo, že máme nejhorší vládu v Evropě, která ničí peníze i úspory našich občanů. Máme tady jasný důkaz, že proklamace Fialovy vlády o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se nezakládají na pravdě. Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů. I podle Českého statistického úřadu činila průměrná míra inflace v roce 2023 10,7 %. Jsme stále svědky plošného zdražování a poklesu HDP.

O tom, že je situace vážná, hovoří i tvrdá data, a sice, že loni v ČR ukončilo činnost téměř 280 tisíc živnostníků, což je nejvíce od roku 1993. Nekompetentní ekonomická politika Fialovy vlády produkující vysokou inflaci i nadále znehodnocuje úspory, mzdy a platy a vede k propadu kupní síly, a tím i životní úrovně a kvality života všech pracujících občanů, důchodců, zdravotně postižených a rodin s dětmi.

Přestože stále roste spotřební daň z prodeje tabákových výrobků, peněz ve státní kase nepřibývá. Odborníci zjišťují, že už každá desátá vykouřená krabička cigaret u nás je podle odhadů koupená v Polsku, kde stojí o zhruba 40 korun méně. Ministru Stanjurovi kvůli tomu vloni vypadlo z rozpočtu 12 miliard. Upřímně: Nemohlo ministrovi financí, tím spíše když pochází z příhraniční Opavy, dojít, že to budou lidé řešit takto?

Ministři Fialovy vlády včetně premiéra neznají základní ekonomické principy, jako jsou Lafferova křivka či daňová konkurence. Kvůli vysokým daním na cigarety totiž čeští občané nakupují cigarety v Polsku a tím český stát přichází o příjem z daní. Kdyby byly daně nižší, mohlo by to být i naopak a stát by mohl inkasovat za nákupy od cizinců. Fialova vláda ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 je vládou naprosto nekompetentní a škodí české ekonomice a českým občanům. Proto by měla skončit.

Kromě voleb a daní se v týdnu řešil také kriminální případ dívky, kterou roky opakovaně znásilňoval její otčím. Krajský soud v Brně, ke kterému se odvolal, mu za to pravomocně udělil pouze podmíněný trest. Je z toho rozruch, někteří lidé píší ministru spravedlnosti. Co by se s takto problematickými verdikty soudů mělo dělat podle vás?

To je naprosto šokující a nepřijatelné. Soudci v posledních letech vynášejí opakovaně velmi pobuřující rozsudky, které jsou proti lidské spravedlnosti. V mnoha případech jsou u nás ve jménu pseudohumanismu zločinci chráněni a oběti se nedočkají ochrany, zastání a spravedlnosti. Fialova vláda k tomu mlčí... Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zpřísnění trestních postihů za násilné trestné činy a recidivu a trestní a hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků a soudců. Prosazujeme právo a spravedlnost! Pokud ten člověk znovu něco provede, podle mě ponese odpovědnost soud, který ho poslal na svobodu! Ta dívka se několikrát pokusila o sebevraždu a soud tvrdil, že prý nebude mít následky? A ten sexuální násilník již byl navíc trestně stíhaný.

Podle mého názoru by takoví lidé jako pan soudce Novák neměli soudit a měli by nést odpovědnost za to, co následně takoví lidé spáchají. Soudkyně Mária Petrovková při vyhlašování rozsudku uvedla, že věří v mužovu nápravu a že znásilnění nemělo na dívku, která se už od rodiny odstěhovala, podle znalců velký dopad… To je jak ve špatném snu. Z těch soudců je mi na blití.

Hnutí ANO přišlo s návrhem referenda k přijetí eura, zachování práva veta či migračnímu paktu EU. Vy přímou demokracii podporujete stabilně, takže předpokládám, že tento návrh podporujete.

Jsem rád, že po dlouhých letech už konečně i hnutí ANO začalo podporovat alespoň nějaké návrhy SPD ohledně referenda. Je to ale stále málo. Hnutí SPD je jediným parlamentním subjektem v ČR, který dlouhodobě a kontinuálně požaduje a navrhuje zavést do Ústavy ČR, do právního řádu a do politické praxe prvky přímé demokracie, na prvním místě pak institut všeobecného celostátního závazného referenda bez omezení okruhu témat a otázek, o kterých by mohli čeští občané hlasovat. V minulém i v tomto volebním období jsme ve Sněmovně předložili konkrétní návrhy ústavních zákonů o referendu, jejichž projednání ovšem strany současné vládní koalice i hnutí ANO fakticky blokovaly a blokují. Kladou si totiž takové podmínky na podobu tohoto zákona, které by učinily referendum prakticky neproveditelným a nerealizovatelným. Hnutí ANO ve svém návrhu navrhuje velmi vysoké kvórum počtu občanů k vyvolání referenda a velmi vysoké kvórum na uznání platnosti referenda. Návrh SPD je k občanům mnohem vstřícnější. A navíc hnutí ANO ve svém návrhu přímo zakazuje hlasovat o členství ČR v EU, o umístění amerických vojenských základen, o odmítnutí Green Dealu a tak dále, takže je to návrh velmi omezený a nedostatečný.

Hnutí SPD podalo do Sněmovny již před dvěma lety zákon o celostátním referendu, který umožňuje v případě zájmu občanů hlasovat o všech závažných otázkách, jako je euro, migranti, členství v EU či v NATO, Green Deal, zestátnění exekutorů, ukončení dávek nepřizpůsobivým, zavedení odvolatelnosti politiků a podobně.

Pokud to hnutí ANO s referendem myslí opravdu vážně, tak vyzýváme hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend včetně referenda o vystoupení či setrvání v EU. Takové referendum hnutí ANO stále odmítá, přestože se jedná o zcela zásadní otázku právě v souvislosti se snahami o zavedení eura, přijímání imigrantů, zrušení práva veta ČR v EU či Green Dealu, který zásadně a prudce zdražuje všem lidem energie i potraviny.

Zasedají i jiné parlamenty, než česká Poslanecká sněmovna. Evropský parlament ve čtvrtek schválil usnesení, kterým vyzval členské státy EU k odebrání hlasovacích práv Maďarsku. Má to být varování všem „neposlušným“, nově třeba slovenské vládě?

Evropská unie ukazuje stále více svou diktátorskou tvář a trestá státy za jejich boj za suverenitu. Když někdo hájí svou suverenitu, své národní zájmy a tradiční hodnoty, je to podle Evropské unie důvod pro potrestání a odebrání práv. Tuto rezoluci podpořili europoslanci Babišova hnutí ANO, dále TOP 09, STAN, Pirátů, KDU-ČSL. Europoslanec SPD Ivan David hlasoval proti. Tady přesně vidíte, jak zástupci hnutí ANO v Evropě hlasují. Ve stejném duchu protinárodně jedná také eurokomisařka za ANO Věra Jourová.

Hnutí SPD na rozdíl od Fialovy vlády silně podporuje spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky proti diktátu Bruselu a islamizaci Evropy. Slovenský premiér Robert Fico a jeho maďarský protějšek Viktor Orbán chtějí zatlačit na Fialovu vládu, aby svolala schůzku předsedů vlád zemí V4. Spolupráce čtyř států byla v jejich očích úmyslně znefunkčněna. Současně se oba postavili proti Migračnímu paktu EU, který nařizuje přerozdělování imigrantů či platbu zhruba půl milionu korun za každého nepřijatého migranta. Tento pakt podporuje Fialova vláda. Hnutí SPD odmítá Migrační pakt EU, protože tady nechceme žádné africké a islámské nelegální migranty.

Orbán i Fico se též postavili proti snaze zrušit právo veta pro členské státy a proti diktátu Bruselu. Hnutí SPD samozřejmě také odmítá zrušení veta ČR v EU. Hájíme naší svobodu a suverenitu. Zrušit naše právo veta chtějí strany Fialovy vlády, protože nehájí zájmy České republiky, ale Bruselu a Berlína. Je to smutné konstatování, ale bohužel je to tak...