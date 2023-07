„Podívejte se, kam jsme se za těch 30 let dostali.“ To nedopadlo pro Fialu dobře

Na sociálních sítích premiéra ČR se objevila výzva, abychom si více připomínali, jak velkou cestu ČR od konce komunismu a samostatnosti urazila. Vyjádřili se k ní jak koaliční, tak opoziční politici. „S tímto historickým exkurzem či srovnáním přichází až teď, kdy se mu to všechno drolí pod rukama,“ míní Patrik Nacher z ANO. Radovan Vích z SPD si myslí, že je to ostuda, že o tom mluví právě předseda ODS vzhledem k dění v devadesátých letech. Podle šéfky KSČM Konečné, je to jasný vzkaz, že občané mají „držet hubu a krok“. A senátorka Hamplová to považuje za znak toho, jak moc je Petr Fiala odtržen od života obyčejných lidí.

ParlamentníListy.cz před několika dny informovaly o podobě komunikace premiéra Petra Fialy na sociální síti Facebook a reakcích uživatelů na tyto příspěvky.

Poslední dobou se objevilo několik příspěvků, kde premiér svou vládu chválí za to, jakých výsledků dosahuje, co všechno se jí daří plnit a jak údajně krotí inflaci, která podle údajů Českého statistického úřadu klesla pod deset procent. Nezdá se ovšem, že by se povedlo občany a sledující na premiérově stránce přesvědčit, že má Petr Fiala pravdu.

Výrazná část oficiálních příspěvků, fotek a komentářů, které jsou na profilu šéfa vlády a ODS zveřejňovány, čelí reakcím výsměchu a naštvanosti ze strany lidí.

Většina uživatelů se pak na Fialově facebookovém účtu pomyslně premiérovi vysmála za příspěvek, ve kterém lidi vyzval, aby si uvědomili, jaký kus cesty do dneška Česko urazilo za třicet let.

„Zkusme si více vážit toho, co považujeme za samozřejmé. Ať už je to svoboda, demokracie nebo bezpečnost. A radujme se z našich úspěchů. Věřím, že pak se nám naše problémy budou řešit snadněji a že si budeme naší republiky více vážit. A to je ta nejspolehlivější cesta, jak ji dále úspěšně rozvíjet,“ napsal předseda vlády.

Redakce se zeptala politiků opozice i vládní koalice, jak premiérova slova vnímají. Bylo totiž možné zaznamenat kritiku, že pokud si v současné krizi lidé na něco stěžují, ať se podívají pár desítek let zpátky.

Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera jde od předsedy vlády o nevěrohodná slova. „Nemůžu si pomoct, abych nezmínil dvojí metr. Tento příspěvek pana premiéra by byl v pořádku v případě, že by to Petr Fiala říkal opakovaně i dříve. Včetně situace, kdy on sám byl v opozici. Troufám si říct, že tehdy nic takového neřekl a s tímto historickým exkurzem či srovnáním přichází až teď, kdy se mu to všechno drolí pod rukama. V daném případě to považuji za nevěrohodné,“ konstatoval Nacher.

„Náš stát si vede celkem dobře, i když by to mohlo být o kousek lepší. Fakt je, že bráníme bezpečnost Evropy před ruskou agresí, a to má náklady, ale tyto náklady jsou únosné a nevedou k dramatickému poklesu životní úrovně. Jakmile válka přejde, situace se výrazně zlepší i pro tu část lidí, kterou to zasahuje nejvíce. Budoucnosti bychom jako národ měli čelit s odvahou a brát ji jako výzvu pro náš důmysl, a naopak držet se daleko od věčných stěžovatelů a politiků, kteří na tom mají založenou existenci. Řadu věcí jsme za třicet let dokázali a premiérova slova mi vůbec nevadí,“ konstatoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Jiný pohled má poslanec SPD Radovan Vích. „Je ostuda, když předseda ODS, která se podílela na řízení této země s krátkými přestávkami po celou polistopadovou dobu, dnes hovoří o tom, kde jsme před třiceti lety byli a kde jsme dnes. Divoká privatizace, solární baroni, ProMoPro, toskánská aféra, Dalík, Bém, Janoušek, Rittig, Ivan Langr, Nečasová a další, to jsou výsledky ODS. Nestavěly se dálnice, přehrady, elektrárny a naši občané mají třetinové mzdy oproti Západu. Taková slova nejsou namístě, protože do složité situace naše občany dostaly především vlády ODS a tato v tom úspěšně pokračuje,“ řekl nám Vích.

„Podle mě má premiér pravdu. Řada lidí si nevzpomíná, jak to tu vypadalo před třiceti lety,“ sdělil europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Jeho kolegyně z Evropského parlamentu a šéfka KSČM Kateřina Konečná to vidí odlišně. „Pan premiér ve snaze zakrýt absolutní neschopnost a asociálnost sebe i své vlády ztratil veškeré zábrany. Občanům de facto vzkázal, ‚držte hubu a krok‘. Snad pan premiér neočekával, že třicet let bude naše země přešlapovat na místě. Naštěstí má naše země spoustu skvělých lidí, kteří ji navzdory takovým neumětelům, jako je on a jeho pětikoalice, posunuli dopředu. A mimochodem, o době před třiceti lety bych na místě předsedy ODS raději pomlčela. Byla to právě jeho strana a její protagonisté, kteří stáli za největší novodobou krádeží na našich občanech. A byli takoví srabové, že neměli odvahu postavit se své minulosti čelem, a když KSČM navrhovala nepromlčitelnost privatizačních zločinů, byli proti. Být předsedkyní ODS, tak mlčím a šoupu nohama!“ napsala redakci.

„Slabostí konzervativních premiérů je právě tato posedlost minulostí. Měli bychom spíše přemýšlet, kde chceme být za třicet let, a snažit se, aby to bylo lepší než teď,“ reagoval další z europoslanců, Mikuláš Peksa (Piráti).

Podle prvního místopředsedy Trikolory Petra Štěpánka jsme před třiceti lety žili v naději. „A právě naději nám Fiala a spol. bere. Kdyby raději aspoň mlčel. Stále totiž platí: mluviti stříbro, mlčeti zlato,“ napsal Štěpánek.

„Současný pan premiér je dlouhodobě vzdálený skutečnému životu. Člověk, který nemá absolutně žádnou představu o hospodaření běžných rodin, který neměl nikdy ani stánek na tržnici, o velkém podniku nemluvě, ale který se naopak nestyděl čerpat milionové dotace na zbytečné zkoumání života na Barmě, nemá právo takto moralizovat. Kázat cokoli těm, kteří svými daněmi platí rozhazování a neschopnost této vlády, považuji v podstatě až za neuvěřitelnou provokaci. Byla jsem vždy zdravě kritická ke všem vládám a jejich dílčím krokům, ale současnou považuji skutečně za tragédii pro naši zemi. Odborně i politicky naprosto selhává, a jediný odpovědný krok by byla demise. Vláda, která upřednostňuje zájmy jiné země a nechá si diktovat Bruselem a USA, a to zcela bez ohledu na zájmy svých občanů, nemá právo vládou být. A připomínat polistopadovou dobu už je úplné zoufalství – pan premiér má smůlu, že ji pamatuji. Kdyby tehdy jednal tak bezohledným stylem jako dnes, lidé by ho vypískali za tu drzost. Ale toho se ještě může dočkat, dělá pro to opravdu všechno,“ sdělila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

