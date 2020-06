„Podřezat Zemana!“ Muž, který toto napsal, mluví dál: Lidé vidí, že při obraně demokracie mohou zajít dál, než si mysleli

ROZHOVOR Pamatujete si na rok starý případ, kdy radní za ODS srovnal prezidenta Miloše Zemana s Hitlerem a řekl, že je „nutné ho podřezat jako svini“? Martin Lang, který tehdy tato slova na Facebooku napsal, nyní pro ParlamentníListy.cz říká, že svých výroků nelituje. Komentuje i svého někdejšího stranického kolegu z ODS Pavla Novotného. Podle Langa je to kabrňák a ODS by měla přestat s premiérem Babišem bojovat o přízeň „plebejských bezmozků“.

Před rokem jste odešel z pozice radního v Jesenici u Prahy poté, co se strhla lavina kritiky za vaše výroky na adresu prezidenta. Na Facebooku jste napsal, že „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini“. Litujete dnes svých výroků?

Výroků na adresu Zemana a 114 poslanců, kteří hlasovali pro zdanění církevních restitucí, v žádném případě nelituji. Naopak jsem hrdý na to, že jsem se proti neústavní zvůli dosti hlasitě ozval v době, kdy drtivá část populace jako obvykle mlčela. Když říkáte pravdu, nemůžete udělat chybu, ať ji řeknete jakkoli tvrdě.

Výše zmíněný výrok, že prezident je „morální zrůda“, jste vyslovil podle svých slov poté, co Sněmovna schválila a prezident podepsal zákon o zdanění náhrad v rámci církevních restitucí. Proč jste tehdy zvolil takovou formu, která jistě byla za hranou? Ostré vyjádření nesouhlasu lze přece provést i jinak…

Jistě lze vyjádření nesouhlasu provést i jinak, ovšem otázkou je, zda ještě bude dostatečně ostré a účinné. Pokud se bavíme o té pověstné hraně, tak za ni to zcela jistě posunul Zeman a těch 114 poslanců, kteří zákonem dali povel ozbrojené policii, aby protiústavní zákon pomocí zbraní a násilí prosazovala na občanech. Pokud se nějaké jednání odehrává daleko za hranou, jen stěží na to můžete reagovat ostře slovy před hranou. Když někdo rozpoutá válku, stěží se můžete bránit diplomatickými eufemismy. Vina je potom jednoznačně na tom, kdo válku rozpoutal.

ODS vás tehdy vyloučila ze svých řad, přišel jste o pozici radního. Stálo to za to? Co říkáte na argument, že jste tím dále poškodil politickou kulturu v zemi?

O pozici radního jsem nepřišel. Zastupitelé mě podrželi a neodhlasovali mé odvolání z funkce. Nebylo však již nezbytné, abych ve funkci neuvolněného radního byl, protože systém byl nastaven a většinu hrůz z doby vlády minulého vedení se podařilo napravit. Musel jsem věnovat více času své práci. Už jsem si nemohl dovolit věnovat jeden den v týdnu práci pro obec.

Politickou kulturu nemůžete poškodit tím, že sdělujete pravdu. Ta politická kultura je silně poškozená tím, že politici lžou a lidé si už na to zvykli. Zvykli si na to, že je s komunisty jednáno jako s legální stranou, ač podle zákona každý, kdo se hlásí k tomuto politickému uskupení, páchá trestný čin. Lidé si zvykli na to, že v parlamentu je místopředsedou bývalý stbák a stbák je i v čele vlády. A konečně lidé si zvykli i na to, že parlament čas od času schválí protiústavní zákon a nikdo z politické reprezentace z toho nevyvozuje pro sebe žádné důsledky, natož aby důsledky pro poslance a prezidenta vyvozoval zákon.

Tak pokleslou politickou kulturu byste nemohl poškodit ani skutečnými atentáty. Tady platí, že s darebáky jedině bez rukavic. Mimochodem k těm komunistům, podle § 403 trestního zákona „Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“ by měla být tato strana nejen zakázána, ale její členové by měli být postaveni před soud. Ptejte se státních zástupců, proč nekonají.

Vašimi výroky se zabýval soud, který nakonec konstatoval, že jste nespáchal trestný čin. Jakkoli předpokládám, že jste to přivítal, není to z druhé strany do budoucna nebezpečné? Další lidé a politici si budou říkat, že mohou zajít ve výrocích třeba ještě dál…

No, ono je především nebezpečné, že mnoho politiků a lidí neváhá zajít daleko ve svých skutcích směrem ke zlu. Je především nebezpečné, že lidé ke zlu mlčí. Albert Einstein kdysi řekl, že k vítězství zla stačí, aby lidé dobří neudělali nic. Já bych ho doplnil, a sice, že lidé, kteří neudělají nic proti zlu, již nejsou lidmi dobrými.

Jakékoli lidské jednání je třeba posuzovat v kontextu s událostí, na kterou reaguje. Je veliký rozdíl mezi útokem a obranou, a při obraně je dovoleno volit mnohem razantnějších prostředků, než je použito při útoku. Myslím, že je dobře, že lidé vidí, že při obraně demokracie a ústavy mohou zajít dál, než si možná mysleli. I to bylo mimo jiné cílem mého příspěvku.

Lidé se v této zemi musí přestat bát bránit svoje práva, protože ta za ně nikdo bránit nebude. Pokud lidé čekají na nějakého vůdce, který bude chránit jejich práva, čekají marně.

A konkrétně na vaši otázku – ano, lidé a politici mohou zajít ještě dál, pokud ovšem budou bránit pravdu, Ústavu a demokracii, proti ozbrojenému násilí státní moci. Pak mohou zajít hodně daleko. Pokud však někdo chce pouze prosazovat svou nenávist, zlobu a lež, tak ten musí počítat s tvrdým postihem.

Váš případ byl občas srovnáván s dalším komunálním politikem, starostou Řeporyjí Pavlem Novotným, který dlouhodobě pro velmi ostrá slova nejde daleko; ten nicméně v ODS zůstává a strana za ním stojí. Nezlobíte se na vedení ODS, že použila dvojí metr?

To není o dvojím metru, ale o lži. Vedení ODS lže, když tvrdí, že mě vyloučilo kvůli mému příspěvku na Facebooku. Ve skutečnosti mě vedení ODS vyloučilo kvůli mé kritice směrem k vedení ODS za nízké výsledky ve volbách. Pavel Novotný je k vedení ODS mnohem loajálnější, a proto je členem strany.

Pavel Novotný je kabrňák, který se především nebojí a nenávidí hloupost. Hlupáky provokuje a směje se jim. To mi je sympatické. Vedení ODS, kde jsou jména jako Kupka nebo Kuba, to není vedení pravicové strany. Jsou to aparátčíci dosazení z řad stranických úředníků (mluvčích) nebo z řad prodloužené ruky kmotrů. Středostavovský a svobodomyslný volič to cítí, a proto je k volbě ODS zdrženlivý. ODS místo toho, aby se očistila od plevelu a bojovala o středostavovského a svobodomyslného voliče, tak raději bojuje s Babišem o přízeň plebejských bezmozků. Čas ukáže, kde je pravda.

Mimochodem, k mému vyloučení vyzýval stbák a bolševický zločinec Filip. Kdyby byl pan Fiala chlap a měl jen trochu hrdosti v těle, tak mě nevyloučí nebo se od toho distancuje, aby nebyl podezírán, že uposlechl výzvy bolševického stbáka. On osobně mě hodně zklamal.

Co vůbec říkáte na postavený pomník vlasovcům v Řeporyjích či na další podobný kontroverzní případ, odstranění sochy maršála Koněva v Dejvicích? Nemělo to být tak, že pokud mají pomník vlasovci, má ho mít zákonitě i Koněv?

Tady je nutné připomenout, že SSSR naši republiku neosvobodil, ale dobyl. Jako válečnou kořist zabral Zakarpatskou Rus a přes 40 let tuto zemi drancoval. Takže pomník Koněva byl pomníkem dobyvatele. Vlasovci naopak Prahu osvobodili, nic nezabrali a nic zde poté desetiletí nedrancovali. Kdo zná alespoň minimálně historii SSSR před rokem 1941, tak se přece nemůže divit, že v očích mnoha ruských vojáků byl Stalin větší zrůda než Hitler. Vždyť i Ukrajinci hitlerovské vojáky původně vítali jako osvoboditele. Jenomže v patách vojáků šly jednotky SS. Pomníky dobyvatelům by se měly odstranit, protože připomínají národu jeho ponížení a porobení, a to je to poslední, co tento národ potřebuje. Naopak pomníky padlým osvoboditelům, ty je nutno stavět v hojné míře.

Čemu se teď věnujete? Máte nějaké politické plány do budoucna?

Já se věnuji své firmě a své rodině. Do politiky jsem ve skutečnosti nikdy neplánoval vstoupit. Kdyby situace na Městském úřadu v Jesenici nebyla natolik alarmující, kdyby se vedení města nezhostily duté tykve, tak bych ani do politiky nevstupoval. Kandidaturou do zastupitelstva v Jesenici jsem sledoval cíl, umožnit vzdělaným a inteligentním lidem řídit město ve prospěch jeho obyvatel, a ten cíl jsem splnil.

Na rozdíl od lidí ve vedení ODS, já nejsem na politice ani emočně, ani materiálně závislý. Takže spíše závisí na budoucím dění, zda opět budu muset do politiky vstupovat, zda opět budu muset bránit pravdu, svobodu, ústavu, demokracii, a proto zveřejňovat slova nebo skutky třeba i za hranou.

Jak v současné době po tom roce vnímáte vývoj na naší politické scéně? Co prezident a vláda? Miloš Zeman i Andrej Babiš mají kontinuálně vysokou důvěru veřejnosti, co na to říkáte?

Mojžíš vodil židovský národ 40 let po poušti, než spočinuli v zemi zaslíbené. Těch 40 let bylo nutných, aby dospěly generace nevychované v egyptském otroctví a národ byl připraven vytvořit stát. To, že bolševické generace volí Babiše nebo Zemana, je spíše logické, než cokoli jiného. Jak Zeman, tak Babiš jsou tragikomické figurky zločineckých vůdců. Oba jsou prolhaní skrz naskrz, jenomže právě na takové politiky jsou bolševické generace zvyklé a ke klanění takovým jsou vychované. O kvalitě některých pravicových politiků jsem se již zmiňoval.

Spíše mě znervózňuje, že učitelé ve školách neučí dějinná fakta o situaci po roce 1948. Údajně to nestíhají. To je ale hloupý blábol. Pokud učitel nestíhá výukový plán, je na něm a na řediteli školy, které části vynechají. Slyšel jsem i názor jednoho „pedagoga“, že nechce tahat politiku do školy. To je problém mnohem zásadnější, než ubohé karikatury prezidenta a premiéra. Bolševické generace jsou ztraceny, a říkám to při vědomí, že do nich patřím. Novou generaci je třeba vzdělávat tak, aby neopakovala chyby svých otců, a to se neděje.

Poslední měsíce jsme se prali s nákazou koronaviru, nakonec se povedlo vyhnout nejhorším scénářům, počty nakažených a zvláště pak mrtvých proti jiným státům Evropy nebyly vůbec vysoké. Pochválil byste vládu za to, jak reagovala?

Panika kolem koronaviru ukázala krásně rozdíl mezi postbolševickými státy a státy s tradiční demokracií. V tradičních demokraciích byla doporučení nebo jen směšné pokuty 25 eur, u nás zákazy a pokuty od 10.000 do 500.000 Kč. Dokonce vláda zařadila covid-19 na listinu nakažlivých smrtelných chorob a hrozila krom pokut i mnohaletým žalářem. Žel někteří, jako například člen Spiritual kvintetu Vančura, tu paniku a strach z postihů zaplatili životem, konkrétně smrtí na neléčený zánět zubu. Nevím, zda jste do těch obětí započetl i tyto neléčené, nediagnostikované nebo pozdě diagnostikované pacienty.

Každopádně, v této zemi zemře ročně cca 100.000 lidí a věřte, že mnozí by zemřít nemuseli, kdyby měli lepší zdravotní péči. K tomu je však potřeba udělat mnoho práce, nebo jak se také říká mnoho peněz, a ty rozhodně v následujících letech budou chybět, protože se bude splácet dluh z koronavirové paniky. K tomu připočtěte to, že jen minimum populace se s virem setkalo, takže populace nemá protilátky a lze tedy předpokládat, že nákaza se bude vracet. Paradoxně na to doplatí nejvíce ti, kdo tomu tleskali. Snad i toto bude pro další generace ponaučení, kudy rozhodně nechodit.

