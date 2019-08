„Pražská kavárna se nad ním ofrňuje, ale oživí vám preference.“ Jiří Paroubek radí ČSSD místo Šmardy nasadit velice známou tvář

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „ČSSD byla nejsilnější stranou v zemi, dnes je to strana v politickém komparzu, na úrovni straniček typu lidovců a bohužel také komunistů. Funkcionáři sociální demokracie musí slézt z hrušky dolů a věci brát tak, jak jsou,“ komentuje současné dění bývalý předseda sociální demokracie Jiří Paroubek. Domnívá se, že do momentální situace se strana dostala dlouhodobou, špatně a nekvalifikovaně prováděnou politikou. Její jedinou nynější politickou hodnotu vidí Paroubek právě v účasti ve vládě.

Prezident Miloš Zeman se rozhodl nejmenovat Michala Šmardu ministrem kultury kvůli jeho nedostatečným zkušenostem v oblasti kultury v minulosti. Co říkáte na tento argument?

Já se snažím prezidenta pochopit. Samozřejmě je to z ústavního hlediska složitá situace. Je jasné, že prezident by měl jmenovat kandidáta, kterého předloží předseda vlády. Jiná věc je, že ten člověk je opravdu nekompetentní. Faktem zůstává, že česká veřejnost asi těžko může pochopit, když někdo veřejně přizná: On tomu sice nerozumí, ale protože je politická figura, tak tomu ani rozumět nemusí. To je podivné, protože každý člověk, když se uchází o náročnější zaměstnání, musí mít nějaké kvalifikační předpoklady, vzdělání, zkušenosti a tak dále.

Tady u ministra se to nevyžaduje, což je divné, takže mediálně Miloš Zeman prohrát nemůže a domnívám se, že Michal Šmarda by sám měl pochopit, co je v této situaci jeho povinnost - když se vyhrocuje spor kolem jeho osoby a jeho touhy stát se ministrem. Z lidského hlediska to chápu, ale myslím, že by nebylo rozumné, aby se ministrem stal.

Přesto je to premiér vlády a koalice, kdo má vybírat osoby na post ministrů. Miloš Zeman kvůli tomu čelí kritice, že se do tohoto rozhodování vlády příliš vměšuje. Souhlasíte s tím?

S prodlužováním situace se objevují dohady, že Miloš Zeman má za cíl dostat ČSSD z koalice. Myslíte si, že se jedná o reálnou úvahu?

Nevím, co má za cíl. Myslím si, že Michala Šmardu z nějakých důvodů, které neznám, nechce jmenovat. Samozřejmě nekompetentnost je dobrý argument, protože v oblasti kultury kompetentní není a není to ani nějaký vynikající manažer, jak se z něj snaží někdo dělat. Jedna věc je, že je starostou desetitisícového města, ale při vší úctě, Nové Město na Moravě není Brno, Ostrava, Praha, kde je to i v komunální politice už o něčem jiném, takže se jedná o člověka bez zkušeností. Pokud bych byl na místě prezidenta, jmenoval bych ho přesně podle litery Ústavy, ale sdělil bych osobní výhrady, které mám jako první občan státu, že tento člověk nemůže v této funkci s úspěchem obstát.

Zavádí prezident nebezpečný precedens, jak tvrdí jeho kritici? Narušuje ústavu? Měli by poslanci podle vás podpořit ústavní žalobu?

Já si to nemyslím, protože jde o věc na dlouhé lokte a je potřeba ji vyřešit velmi rychle. Pokud Šmarda řekne, že na své nominaci netrvá, vyřeší se věc ze dne na den.

Jak by se měla ČSSD v této situaci zachovat?

Přestat blouznit o nějaké cti a o nějakém ponižování, protože sociální demokracie dnes není sociální demokracií, kdy jsem byl předsedou a kdy měla nejméně 22 procent, ale také téměř 33 a téměř 36 procent, pokud vezmu krajské volby v roce 2008 a předtím volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Byla nejsilnější stranou v zemi, dnes je to strana v politickém komparzu, na úrovni straniček typu lidovců a bohužel také komunistů. Není to už velkostrana, není to všelidová strana. Funkcionáři sociální demokracie musí trochu slézt z hrušky dolů a věci brát tak, jak jsou. Existuje zde alternativní většina a ať se mi to líbí, nebo ne, musím s tím počítat a jediná politická hodnota, kterou sociální demokracie dnes má, je, že je ve vládě. A pokud odejde z vlády, tak co bude říkat, jaká bude mít témata v opozici? Protože vždy určitá část opozice, ale také hnutí ANO, které zůstane ve vládě, řekne: Vždyť vy jste to dělali s námi, tak co chcete nyní kritizovat?

Změnit politika se nedá na obrtlíku ze dne na den. Kromě toho si myslím, že s největší pravděpodobností v krátké době skončí jako předseda Jan Hamáček, protože jeho koncepce nevyšla. Pokud by strana odešla z vlády, tak by se zcela nepochybně dostali na koně lidé jako je Dienstsbier, Chovanec, Štěch, kteří by tvrdili, že to vždycky říkali. Je to situace, do které se sociální demokracie dostala sama dlouhodobou, špatně prováděnou politikou a nekvalifikovaně prováděnou několik let.

Když jsme spolu mluvili v březnu letošního roku, řekl jste, že ve srovnání s Chovancem si vzhledem ke vztahům ve straně i s koaličními partnery Jan Hamáček zase tak špatně nevede. Jak si vede nyní?

Jan Hamáček je z toho, co je v sociální demokracii k dispozici, nejlepším řešením. Domnívám se, že objektivně vzato je. Samozřejmě má své limity, není to lídr, ale jako ministr vnitra se chová velmi dobře, důstojně. K jeho resortu nejsou výhrady ani ze stran koalice, ani ze strany koaličního partnera. Resort je v klidu, nikdo se nebouří, jako tomu bylo například za ministra Langera a dalších, takže se domnívám, že je dobrým ministrem. Nemyslím si, že by bylo dobré takovou pozici opustit, protože s tím se dá dobře pracovat, což strana v současné době marketingově nevyužívá.

Je pravděpodobné, že ČSSD bude hledat nového kandidáta na pozici ministra kultury. Jak je na tom ČSSD z personálního hlediska? Má dostatek kvalitních lidí?

Já bych to řešil jinak. Nikoliv politikou přístupu k urnovým hájům, jak to řeší Jan Hamáček. Na skupinu lidí, kterým je přes padesát, šedesát let, se dívají s nedůvěrou. Myslím, že sociální demokracie má několik možných adeptů, já bych zvolil Slávka Jandáka, protože tuto funkci už dělal a dělal ji dobře. To, že se nad ním ofrňuje pražská kavárna, je jiná věc. Ale jde o figuru, která je celostátně známá, má parlamentní zkušenosti, byl dobrým lídrem kraje sociální demokracie a přinesl by oživení. A zejména by mohl přinést oživení do volebních preferencí sociální demokracie, které zatím skomírají.

