„Prodejnost a zavírání očí.“ Český spisovatel zažil umělce, vědce i novináře. A má jich dost

Už je tomu pět let, co se na přelomu listopadu a prosince 2019 v čínském Wu-chanu objevily první případy do té doby neznámé respirační nemoci. Ta byla později označena jako Covid-19. Vybavíte si, kdy jste se poprvé setkal s touto informací a jaký význam jí byl přikládán?

Vzpomínám si na ten okamžik jako dnes – v lednu 2020 jsme byli zrovna v Itálii na horách… Fakt. A tehdy se psalo, že úmrtnost je (dnes naprosto nesmyslných) 3 až 5 %, ale že nemoc naprosto nezasahuje děti. Vzal jsem si kalkulačku a spočítal si, že i kdyby se nakazila čtvrtina planety, tak může umřít zhruba 50 milionů lidí, což je tolik, kolik dětí se narodí na Zemi za půl roku… Vlastně nic. Lidstvo nevyhyne a nemoc se dětí netýká a tím jsem se přestal jakkoli bát.

Když jsme se vrátili domů, naše děti měly nudli u nosu a nešly do školy a když jsem jim šel do třídy pro úkoly a učitelka se dozvěděla, že jsme byli v Itálii, doslova vytřeštila oči a knihy mi předala dlouze nataženou rukou, aby se mě nemusela dotknout…

Byla to vlastně sranda, ale to, o jak ohromný podvod jde a jak moc je NĚCO strašně špatně, jsem začal chápat až během léta 2020.

V době, kdy se na podzim 2020 valila Českem silná vlna nákaz, jste se stal spoluzakladatelem občanského sdružení Zdravé fórum, které se jako jedno z prvních ozvalo proti tehdy přijímaným opatřením. Co vás a vaše kolegy k tomu vedlo?

Tehdy jsem měl blog na Aktuálně a roky jsem se jako spisovatel vyjadřoval ke všemu možnému, ale najednou jsem narazil na podivnou zeď.

Psal jsem jednoduché pravdy a postřehy, ale přátelé, které jsem pokládal za inteligentní a kteří mě léta četli, mi najednou začali psát, že píšu hlouposti a že 2+2 rozhodně není čtyři, a že „se nesmím vyjadřovat, nejsem odborník a nepřísluší mi to…“

Tak jsem zpozorněl – něco bylo opravdu špatně a divně. Lidé se začali chovat naprosto iracionálně a když člověk řekl pravdu, připadal si opravdu jako blázen.

Ukazujete na zem a říkáte – ta tráva je ale zelená, a všichni v okolí vám říkají – NE NE – ta je přeci krvavě rudá, odborníci a vědci to potvrdili – tady jsou studie.

A tak jsem pozvedl vlajku a šel s kůží na trh ještě o to víc – většina lidí mě měla za dezinformátora, a dokonce bývalí přátelé mě nazývali nezodpovědným vrahem a přestali se s námi stýkat…

Ale tím, jak odhodíte masku, tak sice schytáváte rány, ale zase se k vám mohou přidat další lidé, protože se o vás dozvědí, a tak jsme se začali dávat dohromady. A Zdravé fórum byla taková první oáza normálních lidí v šíleném světě.

Když nejste na problém sami, je problém poloviční a to sdílení byl opravdu základ – a byl to základ i buněk, které jsme zakládali a kde se sdružovali stejně svobodně smýšlející lidé.

Jak jste se vyrovnával s tím, že Zdravé fórum a lidé s ním spojovaní byli označováni za dezinformátory, a to i v České televizi, která má být šiřitelkou objektivních informací?

Když je vás víc a máte si s kým promluvit, tak vás už nezlomí. Naopak jste daleko silnější a už se té hlouposti můžete jen smát. A smích je samozřejmě dokonalý lék.

A vy nakonec víte, že jste vyhráli - ať už tím, že jste si ten sajrajt nevstříkli do žil, ale i tím, že jste zůstali věrni sami sobě a své pravdě a můžete se na sebe podívat do zrcadla.

Ta doba je dávno pryč, ale stále vás zastavují lidé a děkují vám, že jste jim pomohl to období doslova přežít.

Navíc se pravda nyní dere nezadržitelně na povrch a toho šíleně ohromného slona, který sedí uprostřed místnosti už nelze dál ignorovat - viz zdrcující zpráva Amerického kongresu, která vyšla 4. prosince, kde se vše, co jsme říkali potvrdilo. WHO lhala, roušky, rozestupy a lockdowny nefungovaly, vlády a média lhaly a dezinformovaly a nucení k očkování způsobilo víc škody, než užitku, probíhala cenzura na sociálních sítích - a jako bonus, vir samozřejmě unikl z laboratoře a byl uměle modifikován…

A že člověka nazývají dezinformátorem? Daleko horší je to pro kolegy vědce a lékaře, kterým to skutečně ničí kariéry - ale já jako spisovatel se můžu jen smát lidské hlouposti.

Nejvyšším arbitrem je totiž vždy čas a karma - ty ohromné nárůsty rakovin, infarktů mladých a dětí jsou šílené - a mají všechny jedno velké společné. NESOUVISÍ.

Tisíce lidí tuší, že očkování nebylo v pořádku, ale protože ho doslova narvali do svých dětí, nemohou si v mysli připustit, že by v ním mohlo být něco v nepořádku…

Čím jste si vysvětloval, že i další velká média dávala slovo jen jedné straně, byť by plácala sebevětší hlouposti o mrazácích v ulicích, zatímco té druhé nedala možnost obrátit se na veřejnost se svým postojem a třeba ji i trochu uklidnit?

Krátká odpověď je, hloupost a peníze – hloupost svazáků, kteří v rámci stáda sloužili dobrovolně a z přesvědčení a za peníze těch, kteří na té špinavé hře vydělávali miliardy a platili novináře a celá média, aby psala to, co má ve veřejném prostoru zaznít.

Navíc, každá katastrofa zvyšuje dokonale čtenost…

Pamatujete, jak Česká televize vysílala na začátku pandemie zcela poplašné a lživé záběry lidí doslova padajících na ulicích? Vyvodil z toho někdo v ČT zodpovědnost? Ti lidé by měli sedět za šíření poplašné zprávy, a místo toho dál šéfují zpravodajství…

Přiznám se, že vaši Válku se stromy, která je parodickým podobenstvím o tehdejším dění, jsem přečetl jedním dechem. A až mě mrazilo z toho, jak mimořádná událost dokázala rozvrátit do té doby pevné až idylické rodinné vztahy. Byl názorový rozkol mezi bližními a jejich vzájemné odcizení kvůli covidu vysvětlitelný mezigeneračně, že jedni byli nadmíru opatrní, a druzí panující hysterii nepodlehli?

V roce 2021 jsem měl ještě tendenci lidi přesvědčovat a trávil jsem tím dlouhé hodiny, ale pak jsem pochopil, že je to naprosto zbytečné. Fakta už nic neznamenají, protože na každou studii existuje deset jiných, které ji vyvracejí. Proto mě těší, že Válka se stromy na lidi funguje právě přes cit. Jako příběh, vtipné a přitom mrazivé podobenství, a oni si najednou řeknou „Aha, přesně tohle jsem prožil.”

Naše rodina to období naštěstí přečkala naprosto v pohodě, a širší rodina, i když si mysleli něco jiného, nikdy jsme si nenechali vztahy narušit. To je vlastně obdivuhodné z obou stran.

Ale znám desítky příběhů lidí kolem Zdravého fóra – manžel covid hysterik a žena chodí na setkání Zdravého fóra. Nerozumím takovému vztahu, jak může fungovat…

Ovšem, on to není zdaleka problém covidu – další salámové rozdělení rodin a vztahů způsobila válka na Ukrajině, vláda, volba prezidenta… Jedna špinavá manipulativní hra za druhou, které rozdělují dříve pevné vazby a dělají to zcela záměrně.

Všem těmto otázkám jsem se věnoval právě ve své knize Průvodce králičí norou, protože jsem skutečně čím dál více přesvědčen, že nejde o náhody, ale o zcela cílené hry a manipulace.

Co z té doby zanechalo ve vaší paměti nesmazatelné stopy?

Naše jedenáctiletá plačící dcera, která nás prosila, aby si směla vzít do školy hnusnou modrou roušku plnou jedovatých vláken, aby zapadla mezi ostatní, protože my jsme byli proti, protože jsme věděli, jak hrozně nezdravé to je…

Pak mi utkvěl v paměti příběh pána z jedné demonstrace – vyprávěl mi, jak uplatili doktora, aby se mohl jít rozloučit se svou umírající maminkou. Dali mu falešný plášť a on musel předstírat, že je lékař…

Byla to tehdy naprostá genocida, které, bohužel, pomáhali lékaři a zdravotníci. Ale dnes se tváří, že se nic takového nestalo. Zapomeňte, tak to chodilo přeci všude na světe…

V dubnu 2021 byly pro použití schváleny rychle vyvinuté mRNA vakcíny. Mnozí je měli za spásu a chodili si pro jednu dávku za druhou, jiní je odmítali, ovšem, bohužel, byli i tací, kterým nežádoucí účinky, někdy velice drastické, způsobily smrt nebo trvalé poškození zdraví. Co považujete za hlavní důsledek – ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu – očkování proti covidu?

Byla to jedna ohromná lež a blamáž – už jen jak vědci tak rychle převzali tezi, že to, co se dříve testovalo deset, patnáct let na zvířatech, tomu najednou stačí půl roku. Stačí jedna naivní animace z BBC, jak to ti „šikovní a chytří” vědci dnes stihli dříve, protože dělali věci souběžně…. Ale čas nelze ošidit. Už jen toto bohatě stačí, aby člověk podvod pochopil – ale ne.

Znám případy lidí, kteří doslova zkolabovali po první dávce a přesto šli na druhou, protože přeci nesouvisí…

Jediná otázka, která zbývá, je, jestli šlo skutečně o depopulační záměr, nebo „jen” špinavý miliardový kšeft s nepovedenou vakcínou, která ještě ani skutečnou vakcínou není.

Dříve mohl mít člověk omluvu pro ty, kteří „nevěděli”, ale dnes už vím, že kdo nepochopil za čtyři roky, je ztracený – je to jeho zdraví a jeho život.

Jak byste období dvou let s covidem nazval nebo charakterizoval? Co o lidstvu, politicích, Česku i jednotlivcích prozradilo?

Že jsou politici pouze zkorumpované loutky nepřekvapilo asi nikoho – to se dá očekávat. Ale pro mě se jedná v první řadě o ohromné zklamání z lidstva jako celku a hlavně z inteligence, která by měla jít příkladem. Vědci, lékaři, novináři – naprosté profesní selhání a ohromná krátkozrakost a jakákoli důvěra se bude obnovovat – pokud to vůbec půjde – po generace. Já osobně jsem víru ve vědce a lékaře ztratil zcela.

Naprosto stejná prodejnost se projevila bohužel i u umělců – ať už to, s jakou lehkostí si nechali zaplatit, aby svým jménem propagovali jed, tak jejich zavírání očí před potlačováním skutečné svobody a demokracie, a naopak zastávání těch „správných” evropských hodnot, které jim otevírá cestu do médií a televize.

Byli bychom už příště chytřejší? V čem?

Věřím, že jako jednotlivci ano, ale bojím se, že jako společnost ne. A právě ta neuvěřitelná hloupost a zabedněnost stáda mě naprosto děsí – ona je totiž předzvěstí každé totality. Dříve jsem psal, že totalita přichází pomalu a plíživě, ale ona teď už ztratila veškeré zábrany a nic netají, dere se k moci všemi prostředky a tam kde tu moc už má, ji nechce pustit za žádnou cenu…

